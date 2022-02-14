https://ru.sputnik.md/20220214/benzin-moldova-stoit-30-leev--pochemu-toplivo-ezhednevno-dorozhaet-48924400.html
Будет ли бензин в Молдове стоить 30 леев? — Почему топливо ежедневно дорожает
Будет ли бензин в Молдове стоить 30 леев? — Почему топливо ежедневно дорожает
Напряженная ситуация может подстегнуть рост цен на топливо в регионе и довести их до аномальных значений.
2022-02-14T20:23+0200
2022-02-14T20:23+0200
2022-02-14T20:23+0200
нарэ
топливо
цены на бензин
экономика
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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. С начала декабря 2021 года цена на дизельное топливо и бензин АИ-95 выросла примерно на 3,8 лея, ежедневно обновляя исторические максимумы. По мнению экспертов, весенний рост спроса, газовый кризис в Европе и напряженная военно-политическая ситуация в регионе и дальше будут провоцировать рост цен на нефтепродукты и могут привести к аномально высоким ценам на бензин в Молдове.В понедельник, 14 февраля, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) снова повысило максимальные цены на 95-й бензин и дизтопливо в Молдове.Как сообщило НАРЭ, максимальная цена на 95-й бензин 15 февраля повысится на девять банов, до 23,93 лея за литр. Цена на дизтопливо вырастет на шесть банов, до 20,81 лея за литр.Стоит отметить, что НАРЭ устанавливает максимально возможные, а не обязательные цены. Если верить интерактивной карте на сайте агентства, в стране можно найти АЗС с ценой за литр на 50-70 банов ниже максимально возможной.Как формируется максимальная ценаС июля 2021 года НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Похожая методология применялась в Молдове в 2016-2018 годах.Максимальные цены устанавливаются НАРЭ на каждый день на основе котировок Platts.Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так:средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива за прошедшие 14 дней, умноженная на средний обменный курс лея к доллару за последние 14 дней + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.Чтобы разобраться в причинах роста цен на топливо, разберем формулу по пунктам.Курс национальной валюты к американскому доллару можно назвать относительно стабильным, поэтому его колебания не могут так сильно влиять на цену.НДС на нефтепродукты остается неизменным — 20% от стоимости.Маржа топливных компаний, которую НАРЭ обязано устанавливать раз в полгода, была утверждена 1 сентября 2021 года (2,62 лея на один литр топлива) и не меняется.Соответственно, эти три показателя не приводят к ступенчатому подорожанию цен.Одним из виновников январского подорожания бензина и дизтоплива в Молдове можно назвать акциз на нефтепродукты.Следует напомнить, что когда НАРЭ впервые опубликовало цены на топливо в 2022 году, 95-й бензин повысится в цене сразу на 60 банов, а дизтопливо выросло на 31 бан.Дело в том, что по закону ставки акцизов постепенно повышаются последние три года, то есть с 2021 по 2023 годы, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.В результате с 1 января 2022 года акциз на одну тонну импортного бензина увеличился на 586 леев, а на одну тонну дизельного топлива — на 237 леев, что, сказалось на окончательной цене на заправке.Теперь нам известно, что акцизы на топливо поднялись 1 января и больше не менялись, маржа топливных компаний не менялась с сентября 2021 года. Курс национальной валюты по отношению к доллару можно назвать относительно стабильным, поэтому его колебания не могут так сильно влиять на цену. Следовательно, ежедневное ступенчатое повышение цен на топливо провоцирует рост котировок Platts, который, в свою очередь, вызван ростом стоимости нефтепродуктов на мировых рынках.Как сообщило 14 февраля НАРЭ, котировки Platts на основные нефтепродукты превысили 910 долларов за тонну на бензин и 820 долларов за тонну на дизельное топливо, увеличившись более чем на 250 долларов за тонну на бензин и 220 долларов за тонну на дизельное топливо по сравнению с началом декабря 2021 года.В понедельник, 14 февраля, цена на нефть марки Brent на мировых биржах обновила семилетний рекорд и превысила 95 долларов за баррель.Прогнозы на следующий период также нельзя признать обнадеживающими, сообщают в НАРЭ."Цены на нефть останутся крайне волатильными и чувствительными к изменениям ситуации вокруг Украины. В случае конфликта, сырая нефть марки Brent легко превысит отметку в 100 долларов", — сообщают в НАРЭ со ссылкой на данные анализа рынка, приведенные одним из зарубежных информагентств.НАРЭ, в то же время, уверяет потребителей, что действующий механизм установления цен на основные нефтепродукты обеспечивает справедливые, прозрачные и легко проверяемые цены. На них влияют только события на международном рынке, и они исключают возможность вмешательства нефтяных компаний в процесс ценообразования путем необоснованного повышения.Оценки специалистовЭкономический эксперт Вячеслав Ионицэ осторожен в прогнозах и о возможной цене на топливо в Молдове в следующем месяце говорит неохотно.Эксперт все же надеется, что цена на нефть на мировых рынках близка к своему возможному максимуму."Я бы не хотел быть категоричным. Я все же думаю, что мы находимся близко к вершине топливного кризиса. Я не вижу причин, почему цена должна расти дальше", — говорит он.Ионицэ считает, что акциз также в незначительной степени сказался на ценах.По словам Ионицэ, нынешняя методология достаточно эффективно ограничивает прибыль топливных компаний."Если ранее надбавка топливных компаний составляла около 3,5 лея, а иногда и до 5 леев, то сейчас маржа ограничена на уровне около 2,5 лея на литр", — говорит эксперт.Власти могут отказаться от части налогов, включенных в стоимость топлива, но, по словам эксперта, тогда это негативно скажется на наполняемости госбюджета, что в конечном счете также ударит по гражданам страны.Эксперт в области энергетики Серджиу Унгуряну исходит из еще более мрачных прогнозов. По его словам, к марту цена бензина может достичь 32 леев, а цена дизтоплива может перешагнуть психологический порог в 30 леев."Есть и международная ситуация, но тут есть и вклад правительства. Рост цен на топливо в январе связан с повышением акцизов. Молдова изменила способ накопления денег в бюджете, увеличились акцизы. В то же время необходимо контролировать доходы нефтяных компаний. Есть картельные соглашения, но я не видел никаких отчетов, подтверждающих это. Вероятно, до марта цена достигнет 30-32 леев на бензин и 30 леев на дизельное топливо", — говорит Унгуряну.
https://ru.sputnik.md/20210318/parlament-progolosoval-za-novuyu-metodologiyu-ogranicheniya-tsen-na-toplivo-34028424.html
https://ru.sputnik.md/20220103/benzin-diztoplivo-rezko-podorozhayut-moldova-47716708.html
https://ru.sputnik.md/20220214/nare-obyasnili-chto-vliyaet-na-postoyannoe-podorozhanie-topliva-48914452.html
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Евгений Чебан
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нарэ, топливо, цены на бензин
Будет ли бензин в Молдове стоить 30 леев? — Почему топливо ежедневно дорожает
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Напряженная ситуация может подстегнуть рост цен на топливо и довести их до аномальных значений.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. С начала декабря 2021 года цена на дизельное топливо и бензин АИ-95 выросла примерно на 3,8 лея, ежедневно обновляя исторические максимумы. По мнению экспертов, весенний рост спроса, газовый кризис в Европе и напряженная военно-политическая ситуация в регионе и дальше будут провоцировать рост цен на нефтепродукты и могут привести к аномально высоким ценам на бензин в Молдове.
В понедельник, 14 февраля, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) снова повысило максимальные цены на 95-й бензин и дизтопливо в Молдове.
Как сообщило НАРЭ, максимальная цена на 95-й бензин 15 февраля повысится на девять банов, до 23,93 лея за литр. Цена на дизтопливо вырастет на шесть банов, до 20,81 лея за литр.
Стоит отметить, что НАРЭ устанавливает максимально возможные, а не обязательные цены. Если верить интерактивной карте на сайте агентства, в стране можно найти АЗС с ценой за литр на 50-70 банов ниже максимально возможной.
Как формируется максимальная цена
С июля 2021 года НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Похожая методология применялась в Молдове в 2016-2018 годах.
Максимальные цены устанавливаются НАРЭ на каждый день на основе котировок Platts.
Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так:
средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива за прошедшие 14 дней, умноженная на средний обменный курс лея к доллару за последние 14 дней + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.
Чтобы разобраться в причинах роста цен на топливо, разберем формулу по пунктам.
Курс национальной валюты к американскому доллару можно назвать относительно стабильным, поэтому его колебания не могут так сильно влиять на цену.
НДС на нефтепродукты остается неизменным — 20% от стоимости.
Маржа топливных компаний, которую НАРЭ обязано устанавливать раз в полгода, была утверждена 1 сентября 2021 года (2,62 лея на один литр топлива) и не меняется.
Соответственно, эти три показателя не приводят к ступенчатому подорожанию цен.
Одним из виновников январского подорожания бензина и дизтоплива в Молдове можно назвать акциз на нефтепродукты.
Следует напомнить, что когда НАРЭ впервые опубликовало цены на топливо в 2022 году, 95-й бензин повысится в цене сразу на 60 банов, а дизтопливо выросло на 31 бан.
Дело в том, что по закону ставки акцизов постепенно повышаются последние три года, то есть с 2021 по 2023 годы, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
В результате с 1 января 2022 года акциз на одну тонну импортного бензина увеличился на 586 леев, а на одну тонну дизельного топлива — на 237 леев, что, сказалось на окончательной цене на заправке.
Теперь нам известно, что акцизы на топливо поднялись 1 января и больше не менялись, маржа топливных компаний не менялась с сентября 2021 года. Курс национальной валюты по отношению к доллару можно назвать относительно стабильным, поэтому его колебания не могут так сильно влиять на цену. Следовательно, ежедневное ступенчатое повышение цен на топливо провоцирует рост котировок Platts, который, в свою очередь, вызван ростом стоимости нефтепродуктов на мировых рынках.
Как сообщило 14 февраля НАРЭ, котировки Platts на основные нефтепродукты превысили 910 долларов за тонну на бензин и 820 долларов за тонну на дизельное топливо, увеличившись более чем на 250 долларов за тонну на бензин и 220 долларов за тонну на дизельное топливо по сравнению с началом декабря 2021 года.
В понедельник, 14 февраля, цена на нефть марки Brent на мировых биржах обновила семилетний рекорд и превысила 95 долларов за баррель.
Прогнозы на следующий период также нельзя признать обнадеживающими, сообщают в НАРЭ.
"Цены на нефть останутся крайне волатильными и чувствительными к изменениям ситуации вокруг Украины. В случае конфликта, сырая нефть марки Brent легко превысит отметку в 100 долларов", — сообщают в НАРЭ со ссылкой на данные анализа рынка, приведенные одним из зарубежных информагентств.
НАРЭ, в то же время, уверяет потребителей, что действующий механизм установления цен на основные нефтепродукты обеспечивает справедливые, прозрачные и легко проверяемые цены. На них влияют только события на международном рынке, и они исключают возможность вмешательства нефтяных компаний в процесс ценообразования путем необоснованного повышения.
Оценки специалистов
Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ осторожен в прогнозах и о возможной цене на топливо в Молдове в следующем месяце говорит неохотно.
"Мне казалось, что мы уже подошли к пику, но есть и международный контекст. Мы полностью зависим от импорта нефтепродуктов. Международный контекст неблагоприятный. Цены на международных рынках не устают расти. Все может быть. Цена на газ за полтора года выросла в 17 раз", — рассказал Ионицэ Sputnik Молдова.
Эксперт все же надеется, что цена на нефть на мировых рынках близка к своему возможному максимуму.
"Я бы не хотел быть категоричным. Я все же думаю, что мы находимся близко к вершине топливного кризиса. Я не вижу причин, почему цена должна расти дальше", — говорит он.
Ионицэ считает, что акциз также в незначительной степени сказался на ценах.
"Акциз подорожал где-то на 50 банов. Всего акциз на бензин около 5 леев. С каждого литра мы платим. Из 23 леев которые мы платим за бензин сейчас — 8 леев это налоги (около 5 леев акциз и около 3 леев — НДС)", - рассказывает специалист.
По словам Ионицэ, нынешняя методология достаточно эффективно ограничивает прибыль топливных компаний.
"Если ранее надбавка топливных компаний составляла около 3,5 лея, а иногда и до 5 леев, то сейчас маржа ограничена на уровне около 2,5 лея на литр", — говорит эксперт.
Власти могут отказаться от части налогов, включенных в стоимость топлива, но, по словам эксперта, тогда это негативно скажется на наполняемости госбюджета, что в конечном счете также ударит по гражданам страны.
Эксперт в области энергетики Серджиу Унгуряну исходит из еще более мрачных прогнозов. По его словам, к марту цена бензина может достичь 32 леев, а цена дизтоплива может перешагнуть психологический порог в 30 леев.
"Есть и международная ситуация, но тут есть и вклад правительства. Рост цен на топливо в январе связан с повышением акцизов. Молдова изменила способ накопления денег в бюджете, увеличились акцизы. В то же время необходимо контролировать доходы нефтяных компаний. Есть картельные соглашения, но я не видел никаких отчетов, подтверждающих это. Вероятно, до марта цена достигнет 30-32 леев на бензин и 30 леев на дизельное топливо", — говорит Унгуряну.