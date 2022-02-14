https://ru.sputnik.md/20220214/benzin-moldova-stoit-30-leev--pochemu-toplivo-ezhednevno-dorozhaet-48924400.html

Будет ли бензин в Молдове стоить 30 леев? — Почему топливо ежедневно дорожает

Будет ли бензин в Молдове стоить 30 леев? — Почему топливо ежедневно дорожает

Напряженная ситуация может подстегнуть рост цен на топливо в регионе и довести их до аномальных значений.

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нарэ

топливо

цены на бензин

экономика

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. С начала декабря 2021 года цена на дизельное топливо и бензин АИ-95 выросла примерно на 3,8 лея, ежедневно обновляя исторические максимумы. По мнению экспертов, весенний рост спроса, газовый кризис в Европе и напряженная военно-политическая ситуация в регионе и дальше будут провоцировать рост цен на нефтепродукты и могут привести к аномально высоким ценам на бензин в Молдове.В понедельник, 14 февраля, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) снова повысило максимальные цены на 95-й бензин и дизтопливо в Молдове.Как сообщило НАРЭ, максимальная цена на 95-й бензин 15 февраля повысится на девять банов, до 23,93 лея за литр. Цена на дизтопливо вырастет на шесть банов, до 20,81 лея за литр.Стоит отметить, что НАРЭ устанавливает максимально возможные, а не обязательные цены. Если верить интерактивной карте на сайте агентства, в стране можно найти АЗС с ценой за литр на 50-70 банов ниже максимально возможной.Как формируется максимальная ценаС июля 2021 года НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Похожая методология применялась в Молдове в 2016-2018 годах.Максимальные цены устанавливаются НАРЭ на каждый день на основе котировок Platts.Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так:средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива за прошедшие 14 дней, умноженная на средний обменный курс лея к доллару за последние 14 дней + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.Чтобы разобраться в причинах роста цен на топливо, разберем формулу по пунктам.Курс национальной валюты к американскому доллару можно назвать относительно стабильным, поэтому его колебания не могут так сильно влиять на цену.НДС на нефтепродукты остается неизменным — 20% от стоимости.Маржа топливных компаний, которую НАРЭ обязано устанавливать раз в полгода, была утверждена 1 сентября 2021 года (2,62 лея на один литр топлива) и не меняется.Соответственно, эти три показателя не приводят к ступенчатому подорожанию цен.Одним из виновников январского подорожания бензина и дизтоплива в Молдове можно назвать акциз на нефтепродукты.Следует напомнить, что когда НАРЭ впервые опубликовало цены на топливо в 2022 году, 95-й бензин повысится в цене сразу на 60 банов, а дизтопливо выросло на 31 бан.Дело в том, что по закону ставки акцизов постепенно повышаются последние три года, то есть с 2021 по 2023 годы, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.В результате с 1 января 2022 года акциз на одну тонну импортного бензина увеличился на 586 леев, а на одну тонну дизельного топлива — на 237 леев, что, сказалось на окончательной цене на заправке.Теперь нам известно, что акцизы на топливо поднялись 1 января и больше не менялись, маржа топливных компаний не менялась с сентября 2021 года. Курс национальной валюты по отношению к доллару можно назвать относительно стабильным, поэтому его колебания не могут так сильно влиять на цену. Следовательно, ежедневное ступенчатое повышение цен на топливо провоцирует рост котировок Platts, который, в свою очередь, вызван ростом стоимости нефтепродуктов на мировых рынках.Как сообщило 14 февраля НАРЭ, котировки Platts на основные нефтепродукты превысили 910 долларов за тонну на бензин и 820 долларов за тонну на дизельное топливо, увеличившись более чем на 250 долларов за тонну на бензин и 220 долларов за тонну на дизельное топливо по сравнению с началом декабря 2021 года.В понедельник, 14 февраля, цена на нефть марки Brent на мировых биржах обновила семилетний рекорд и превысила 95 долларов за баррель.Прогнозы на следующий период также нельзя признать обнадеживающими, сообщают в НАРЭ."Цены на нефть останутся крайне волатильными и чувствительными к изменениям ситуации вокруг Украины. В случае конфликта, сырая нефть марки Brent легко превысит отметку в 100 долларов", — сообщают в НАРЭ со ссылкой на данные анализа рынка, приведенные одним из зарубежных информагентств.НАРЭ, в то же время, уверяет потребителей, что действующий механизм установления цен на основные нефтепродукты обеспечивает справедливые, прозрачные и легко проверяемые цены. На них влияют только события на международном рынке, и они исключают возможность вмешательства нефтяных компаний в процесс ценообразования путем необоснованного повышения.Оценки специалистовЭкономический эксперт Вячеслав Ионицэ осторожен в прогнозах и о возможной цене на топливо в Молдове в следующем месяце говорит неохотно.Эксперт все же надеется, что цена на нефть на мировых рынках близка к своему возможному максимуму."Я бы не хотел быть категоричным. Я все же думаю, что мы находимся близко к вершине топливного кризиса. Я не вижу причин, почему цена должна расти дальше", — говорит он.Ионицэ считает, что акциз также в незначительной степени сказался на ценах.По словам Ионицэ, нынешняя методология достаточно эффективно ограничивает прибыль топливных компаний."Если ранее надбавка топливных компаний составляла около 3,5 лея, а иногда и до 5 леев, то сейчас маржа ограничена на уровне около 2,5 лея на литр", — говорит эксперт.Власти могут отказаться от части налогов, включенных в стоимость топлива, но, по словам эксперта, тогда это негативно скажется на наполняемости госбюджета, что в конечном счете также ударит по гражданам страны.Эксперт в области энергетики Серджиу Унгуряну исходит из еще более мрачных прогнозов. По его словам, к марту цена бензина может достичь 32 леев, а цена дизтоплива может перешагнуть психологический порог в 30 леев."Есть и международная ситуация, но тут есть и вклад правительства. Рост цен на топливо в январе связан с повышением акцизов. Молдова изменила способ накопления денег в бюджете, увеличились акцизы. В то же время необходимо контролировать доходы нефтяных компаний. Есть картельные соглашения, но я не видел никаких отчетов, подтверждающих это. Вероятно, до марта цена достигнет 30-32 леев на бензин и 30 леев на дизельное топливо", — говорит Унгуряну.

https://ru.sputnik.md/20210318/parlament-progolosoval-za-novuyu-metodologiyu-ogranicheniya-tsen-na-toplivo-34028424.html

https://ru.sputnik.md/20220103/benzin-diztoplivo-rezko-podorozhayut-moldova-47716708.html

https://ru.sputnik.md/20220214/nare-obyasnili-chto-vliyaet-na-postoyannoe-podorozhanie-topliva-48914452.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

нарэ, топливо, цены на бензин