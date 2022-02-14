https://ru.sputnik.md/20220214/beremennye-neobkhodim-dantist-48861553.html
Срочно к стоматологу: когда беременным необходим дантист
Срочно к стоматологу: когда беременным необходим дантист
Стоматологи предупреждают, что повышенная чувствительность десен и их кровоточивость может привести к серьезным последствиям.
2022-02-14T14:04+0200
2022-02-14T14:04+0200
2022-02-14T14:25+0200
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Во время беременности многие женщины жалуются на повышенную чувствительность десен, которые во время чистки или при использовании зубной нити даже кровоточат. Стоматологи предупреждают, что это может привести к серьезным последствиям.От здоровья зубов зависит здоровье всего организма, утверждает доктор хабилитат медицины Валериу Фалэ. В полости рта человека находится около тысячи видов бактерий, которые помогают переваривать пищу, извлекать из нее аминокислоты –основной элемент, отвечающий за иммунитет организма человека. Однако есть и другая крайность: если микроорганизмов слишком много, это может привести к пагубным патологиям.Кроме того, подчеркивает специалист, следует обратить особое внимание на кровоточивость десен, поскольку это свидетельствует о наличии воспаления или инфекции. В особенности это касается будущих мам, которые должны быть особенно осторожны, так как для них характерна повышенная чувствительность к бактериям в полости рта.Врач добавил, что беременным при появлении кровоточивости десен настоятельно рекомендуется срочно обратиться к стоматологу, чтобы избежать нежелательных вредных последствий.
https://ru.sputnik.md/20210806/opasnyy-beremennye-shtamm-koronavirus-43671878.html
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в молдове, молдова, стоматология, беременные
Срочно к стоматологу: когда беременным необходим дантист
14:04 14.02.2022 (обновлено: 14:25 14.02.2022) Подписаться на
Специалист рассказал, к каким опасным последствиям для беременных может привести кровоточивость десен.
Во время беременности многие женщины жалуются на повышенную чувствительность десен, которые во время чистки или при использовании зубной нити даже кровоточат. Стоматологи предупреждают, что это может привести к серьезным последствиям.
От здоровья зубов зависит здоровье всего организма, утверждает доктор хабилитат медицины Валериу Фалэ. В полости рта человека находится около тысячи видов бактерий, которые помогают переваривать пищу, извлекать из нее аминокислоты –основной элемент, отвечающий за иммунитет организма человека.
Однако есть и другая крайность: если микроорганизмов слишком много, это может привести к пагубным патологиям.
Кроме того, подчеркивает специалист, следует обратить особое внимание на кровоточивость десен, поскольку это свидетельствует о наличии воспаления или инфекции. В особенности это касается будущих мам, которые должны быть особенно осторожны, так как для них характерна повышенная чувствительность к бактериям в полости рта.
"Этот процесс известен как гингивит беременных. При легких формах заболевания, а также при соблюдении гигиены полости рта патологий не возникает. Однако, если заболевание серьезное, может появиться угроза преждевременных родов", – отметил Валериу Фалэ.
Врач добавил, что беременным при появлении кровоточивости десен настоятельно рекомендуется срочно обратиться к стоматологу, чтобы избежать нежелательных вредных последствий.