https://ru.sputnik.md/20220214/beremennye-neobkhodim-dantist-48861553.html

Срочно к стоматологу: когда беременным необходим дантист

Срочно к стоматологу: когда беременным необходим дантист

Стоматологи предупреждают, что повышенная чувствительность десен и их кровоточивость может привести к серьезным последствиям.

2022-02-14T14:04+0200

2022-02-14T14:04+0200

2022-02-14T14:25+0200

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Во время беременности многие женщины жалуются на повышенную чувствительность десен, которые во время чистки или при использовании зубной нити даже кровоточат. Стоматологи предупреждают, что это может привести к серьезным последствиям.От здоровья зубов зависит здоровье всего организма, утверждает доктор хабилитат медицины Валериу Фалэ. В полости рта человека находится около тысячи видов бактерий, которые помогают переваривать пищу, извлекать из нее аминокислоты –основной элемент, отвечающий за иммунитет организма человека. Однако есть и другая крайность: если микроорганизмов слишком много, это может привести к пагубным патологиям.Кроме того, подчеркивает специалист, следует обратить особое внимание на кровоточивость десен, поскольку это свидетельствует о наличии воспаления или инфекции. В особенности это касается будущих мам, которые должны быть особенно осторожны, так как для них характерна повышенная чувствительность к бактериям в полости рта.Врач добавил, что беременным при появлении кровоточивости десен настоятельно рекомендуется срочно обратиться к стоматологу, чтобы избежать нежелательных вредных последствий.

https://ru.sputnik.md/20210806/opasnyy-beremennye-shtamm-koronavirus-43671878.html

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2022

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Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

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