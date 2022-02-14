Безопасна ли комбинация "Спутника Лайт" и AstraZeneca – ответ ученых
15:59 14.02.2022 (обновлено: 16:26 14.02.2022)
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В исследовании принимают участие сотни добровольцев.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. В ходе оценки безопасности комбинированного применения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и однокомпонентного российского препарата "Спутник Лайт" не выявлено серьезных нежелательных явлений, сообщают РФПИ, AstraZeneca и "Р-Фарм". Данные стали известны после промежуточных результатов второй фазы клинических исследований, передает РИА Новости.
"В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований по безопасности вакцин AstraZeneca, "Спутник V" и "Спутник Лайт", – говорится в пресс-релизе.
"Мониторинг добровольцев продолжался в течение 57 дней после первой вакцинации и продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов. В ходе наблюдения не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией", – добавляют авторы исследования.
В рамках исследования добровольцам в разной последовательности вводятся внутримышечные инъекции вакцины AstraZeneca и компонента Ad26-S вакцины "Спутник V" с интервалом в 28 дней.
"В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований по безопасности вакцин AstraZeneca, "Спутник V" и "Спутник Лайт", – говорится в пресс-релизе.
"Мониторинг добровольцев продолжался в течение 57 дней после первой вакцинации и продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов. В ходе наблюдения не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией", – добавляют авторы исследования.
В рамках исследования добровольцам в разной последовательности вводятся внутримышечные инъекции вакцины AstraZeneca и компонента Ad26-S вакцины "Спутник V" с интервалом в 28 дней.
Вакцина "Спутник Лайт", разработанная Центром имени Николая Гамалеи, является первым компонентом вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек. Также в качестве универсального бустера препарат уже одобрен в целом ряде стран, включая Аргентину, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино, Филиппины и другие.
Вакцина AstraZeneca разработана Оксфордским университетом совместно с компанией Vaccitech. Она использует дефектный по репликации вирусный вектор шимпанзе на основе ослабленной версии вируса обычной простуды (аденовирус), вызывающего инфекцию у шимпанзе, и содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2 – тяжелый острый респираторный синдром, вызванный коронавирусом второго типа.
Вакцина AstraZeneca разработана Оксфордским университетом совместно с компанией Vaccitech. Она использует дефектный по репликации вирусный вектор шимпанзе на основе ослабленной версии вируса обычной простуды (аденовирус), вызывающего инфекцию у шимпанзе, и содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2 – тяжелый острый респираторный синдром, вызванный коронавирусом второго типа.