https://ru.sputnik.md/20220214/bezopasnosti-kombinatsiya-sputnika-layt-astrazeneca-48910937.html

Безопасна ли комбинация "Спутника Лайт" и AstraZeneca – ответ ученых

Безопасна ли комбинация "Спутника Лайт" и AstraZeneca – ответ ученых

В ходе исследований с участием 200 добровольцев комбинация "Спутника Лайт" и AstraZeneca показала безопасность и переносимость

2022-02-14T15:59+0200

2022-02-14T15:59+0200

2022-02-14T16:26+0200

коронавирус

спутник

вакцина

безопасность

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. В ходе оценки безопасности комбинированного применения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и однокомпонентного российского препарата "Спутник Лайт" не выявлено серьезных нежелательных явлений, сообщают РФПИ, AstraZeneca и "Р-Фарм". Данные стали известны после промежуточных результатов второй фазы клинических исследований, передает РИА Новости. "В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований по безопасности вакцин AstraZeneca, "Спутник V" и "Спутник Лайт", – говорится в пресс-релизе."Мониторинг добровольцев продолжался в течение 57 дней после первой вакцинации и продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов. В ходе наблюдения не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией", – добавляют авторы исследования.В рамках исследования добровольцам в разной последовательности вводятся внутримышечные инъекции вакцины AstraZeneca и компонента Ad26-S вакцины "Спутник V" с интервалом в 28 дней.Вакцина "Спутник Лайт", разработанная Центром имени Николая Гамалеи, является первым компонентом вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек. Также в качестве универсального бустера препарат уже одобрен в целом ряде стран, включая Аргентину, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино, Филиппины и другие.Вакцина AstraZeneca разработана Оксфордским университетом совместно с компанией Vaccitech. Она использует дефектный по репликации вирусный вектор шимпанзе на основе ослабленной версии вируса обычной простуды (аденовирус), вызывающего инфекцию у шимпанзе, и содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2 – тяжелый острый респираторный синдром, вызванный коронавирусом второго типа.

https://ru.sputnik.md/20220209/poltora-goda-grazhdanskii-oborot-sputnik-v-zhalobi-48745988.html

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спутник, вакцина, безопасность