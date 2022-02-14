https://ru.sputnik.md/20220214/covid-19-moldova-48892553.html
COVID-19 в Молдове: снижается число новых случаев у медиков
COVID-19 в Молдове: снижается число новых случаев у медиков
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
2022-02-14T09:09+0200
2022-02-14T09:09+0200
2022-02-14T09:11+0200
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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждено 1047 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.В том числе зарегистрирован один случай "импорта" инфекции – из Дании.За минувшие сутки проведен 5041 тест, в том числе 3210 быстрых.Общее число случаев заражения в стране достигло 485 563.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 19 случаев инфицирования: 4 – у врачей, 6 – у медсестер, 9 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1939 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 135 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 20 человек).В то же время за сутки выздоровели 3412 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 440 981.Минздрав сообщает о 22 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 962.
https://ru.sputnik.md/20220212/kogda-delat-buster-esli-chelovek-zabolel-koronavirusom-48847372.html
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в молдове, молдова, минздрав, статистика
COVID-19 в Молдове: снижается число новых случаев у медиков
09:09 14.02.2022 (обновлено: 09:11 14.02.2022) Подписаться на
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждено 1047 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
В том числе зарегистрирован один случай "импорта" инфекции – из Дании.
За минувшие сутки проведен 5041 тест, в том числе 3210 быстрых.
Общее число случаев заражения в стране достигло 485 563.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 19 случаев инфицирования: 4 – у врачей, 6 – у медсестер, 9 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1939 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 135 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 20 человек).
В то же время за сутки выздоровели 3412 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 440 981.
Минздрав сообщает о 22 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 962.