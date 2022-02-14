https://ru.sputnik.md/20220214/devushki-olimpiada-bistrie-silinie-smelie-48903255.html

Девушки Олимпиады-2022: быстрые, сильные, смелые

Девушки Олимпиады-2022: быстрые, сильные, смелые

Хрупкие и нежные на первый взгляд, спортсменки демонстрируют завидную силу, ловкость, целеустремленность и красоту

2022-02-14T21:41+0200

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Олимпийские игры в Пекине продолжаются, имена многих спортсменов уже вошли в историю, а весь мир продолжает с трепетом следить за соревнованиями. Отдельное внимание приковывают девушки Олимпиады-2022. Хрупкие и нежные на первый взгляд, спортсменки демонстрируют завидную силу, ловкость, целеустремленность и, не в последнюю очередь, красоту. В фотоленте Sputnik Молдова не только девушки-спортсменки, но и те, кто часто остается за кадром Олимпиады, - операторы, сотрудники, чиновники. У каждой героини - своя неповторимая история.

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