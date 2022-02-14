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Девушки Олимпиады-2022: быстрые, сильные, смелые
Девушки Олимпиады-2022: быстрые, сильные, смелые
Хрупкие и нежные на первый взгляд, спортсменки демонстрируют завидную силу, ловкость, целеустремленность и красоту
2022-02-14T21:41+0200
2022-02-14T21:41+0200
2022-02-14T21:42+0200
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Олимпийские игры в Пекине продолжаются, имена многих спортсменов уже вошли в историю, а весь мир продолжает с трепетом следить за соревнованиями. Отдельное внимание приковывают девушки Олимпиады-2022. Хрупкие и нежные на первый взгляд, спортсменки демонстрируют завидную силу, ловкость, целеустремленность и, не в последнюю очередь, красоту. В фотоленте Sputnik Молдова не только девушки-спортсменки, но и те, кто часто остается за кадром Олимпиады, - операторы, сотрудники, чиновники. У каждой героини - своя неповторимая история.
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фото, фото, олимпиада, зимняя олимпиада, пекин
Девушки Олимпиады-2022: быстрые, сильные, смелые 21:41 14.02.2022 (обновлено: 21:42 14.02.2022) Подписаться на
Слабым полом их точно назвать нельзя - ведь в Олимпийских играх принимают участие девушки, способные покорить любые вершины.
Олимпийские игры в Пекине продолжаются, имена многих спортсменов уже вошли в историю, а весь мир продолжает с трепетом следить за соревнованиями.
Отдельное внимание приковывают девушки Олимпиады-2022. Хрупкие и нежные на первый взгляд, спортсменки демонстрируют завидную силу, ловкость, целеустремленность и, не в последнюю очередь, красоту.
В фотоленте
Sputnik Молдова
не только девушки-спортсменки, но и те, кто часто остается за кадром Олимпиады, - операторы, сотрудники, чиновники. У каждой героини - своя неповторимая история.
© REUTERS / Thomas Peter
Спортсменки из Австрии наблюдают за Томасом Штой из Австрии и Лоренцем Коллером из Австрии во время забега.
Спортсменки из Австрии наблюдают за Томасом Штой из Австрии и Лоренцем Коллером из Австрии во время забега.
© Sputnik / Aleksander Vilf / Перейти в фотобанк Ван Шиюэ и Лю Синьюй (Китай) выступают с программой ритмического танца соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Ван Шиюэ и Лю Синьюй (Китай) выступают с программой ритмического танца соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
© AFP 2022 / Marco Bertorello
Золотая медалистка Зои Садовски Синнотт из Новой Зеландии наблюдает за церемонией награждения после финального забега в слоупстайле среди женщин на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Золотая медалистка Зои Садовски Синнотт из Новой Зеландии наблюдает за церемонией награждения после финального забега в слоупстайле среди женщин на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
© REUTERS / Lisi Niesner
Вероника Степанова, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева из Олимпийского комитета России радуются победе во время церемонии награждения.
Вероника Степанова, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева из Олимпийского комитета России радуются победе во время церемонии награждения.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк Доротея Вирер (Италия) на огневом рубеже гонки преследования на 10 км по биатлону среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
Доротея Вирер (Италия) на огневом рубеже гонки преследования на 10 км по биатлону среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
Олимпийский чиновник под снегопадом наблюдает за Играми.
Четвертьфинал плей-офф среди женщин. Борьба межу командами Финляндии и Японии.
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанк Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с короткой программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с короткой программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
© AFP 2022 / Joe Klamar
Члены женской сборной Франции по горнолыжному спорту (слева направо) Роман Мирадоли, Тиффани Готье, Камиль Черутти и Лаура Гош позируют фотографу возле финишной зоны.
Члены женской сборной Франции по горнолыжному спорту (слева направо) Роман Мирадоли, Тиффани Готье, Камиль Черутти и Лаура Гош позируют фотографу возле финишной зоны.
© AP Photo / Francisco Seco
Эйлин Гу из Китая наблюдает за финалом соревнований по хафпайпу среди женщин.
Эйлин Гу из Китая наблюдает за финалом соревнований по хафпайпу среди женщин.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер из США во время выступления по ритм-танцу на льду.
Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер из США во время выступления по ритм-танцу на льду.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк Российские спортсменки, члены сборной России (команда ОКР) забирают свои медицинские маски перед началом матча группового этапа по хоккею среди женщин между сборными командами ОКР и Канады на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Российские спортсменки, члены сборной России (команда ОКР) забирают свои медицинские маски перед началом матча группового этапа по хоккею среди женщин между сборными командами ОКР и Канады на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк Ханна Прок (Австрия) на старте третьего заезда соревнований по санному спорту среди женщин на одноместных санях XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Ханна Прок (Австрия) на старте третьего заезда соревнований по санному спорту среди женщин на одноместных санях XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© Sputnik / Aleksei Filippov / Перейти в фотобанк Матильда Гремо (Швейцария), завоевавшая бронзовую медаль на соревнованиях по фристайлу в дисциплине биг-эйр среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения.
Матильда Гремо (Швейцария), завоевавшая бронзовую медаль на соревнованиях по фристайлу в дисциплине биг-эйр среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения.
© AP Photo / Gregory Bull
Перрин Лаффон из Франции (справа) беседует с Анри Кавамурой из Японии перед церемонией награждения финальных соревнований по могулу среди женщин.
Перрин Лаффон из Франции (справа) беседует с Анри Кавамурой из Японии перед церемонией награждения финальных соревнований по могулу среди женщин.
© AP Photo / Brynn Anderson
Стефания Константини из Италии наблюдает за своим броском во время матча смешанного парного разряда по керлингу против Китая.
Стефания Константини из Италии наблюдает за своим броском во время матча смешанного парного разряда по керлингу против Китая.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк Призеры соревнований по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине (слева направо): Хлоя Треспёш (Франция) – серебряная медаль, Линдси Джекобеллис (США) – золотая медаль и Мериета Один (Канада) – бронзовая медаль, на цветочной церемонии.
Призеры соревнований по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине (слева направо): Хлоя Треспёш (Франция) – серебряная медаль, Линдси Джекобеллис (США) – золотая медаль и Мериета Один (Канада) – бронзовая медаль, на цветочной церемонии.
Виктория Синицина из Олимпийского комитета России во время выступления.
Фото с многократной экспозицией Магдалены Чищон из Польши во время разминки.
© AP Photo / Francisco Seco
"Ледяные" ресницы оператора, которая наблюдает за выступлениями на Зимних Олимпийских играх.
"Ледяные" ресницы оператора, которая наблюдает за выступлениями на Зимних Олимпийских играх.
© AP Photo / Petr David Josek
Сара Нерс из Канады (в центре) празднует вместе с Эрин Амброуз (23) и Жоселин Ларок (3) после того, как Нерс забила гол в ворота Финляндии во время предварительного раунда женского хоккейного матча.
Сара Нерс из Канады (в центре) празднует вместе с Эрин Амброуз (23) и Жоселин Ларок (3) после того, как Нерс забила гол в ворота Финляндии во время предварительного раунда женского хоккейного матча.
© AFP 2022 / Sebastien Bozon
Антуанетт Де Йонг из Нидерландов участвует в соревнованиях по конькобежному спорту среди женщин на 1500 метров.
Антуанетт Де Йонг из Нидерландов участвует в соревнованиях по конькобежному спорту среди женщин на 1500 метров.
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанк Справа налево: Нина Рот (США) и Бекка Хамильтон (США) на соревнованиях по керлингу среди женщин между сборными США и ОКР на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
Справа налево: Нина Рот (США) и Бекка Хамильтон (США) на соревнованиях по керлингу среди женщин между сборными США и ОКР на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
Реакция Мишель Гизин из Швейцарии после участия во втором заезде гигантского слалома среди женщин.
Реакция Мишель Гизин из Швейцарии после участия во втором заезде гигантского слалома среди женщин.
Ева Мюрхед из Великобритании.
© Sputnik / Aleksander Vilf / Перейти в фотобанк Девушки возле главного пресс-центра XXIV Олимпийских игр в Пекине.
Девушки возле главного пресс-центра XXIV Олимпийских игр в Пекине.
© Sputnik / Aleksander Vilf / Перейти в фотобанк Франческа Лоллобриджида (Италия) перед забегом на дистанции 3000 метров среди женщин в соревнованиях по конькобежному спорту на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Франческа Лоллобриджида (Италия) перед забегом на дистанции 3000 метров среди женщин в соревнованиях по конькобежному спорту на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Лоуренс Фурнье Бодри из Канады и Николай Серенсен из Канады во время выступления.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк Волонтер на одной из автобусных остановок в Пекине.
Волонтер на одной из автобусных остановок в Пекине.
Наталья Малишевская из Польши.
Юлия Канакина из Олимпийского комитета России перед забегом.
Сотрудник несет награды перед цветочной церемонией.