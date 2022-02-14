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Девушки Олимпиады-2022: быстрые, сильные, смелые
Девушки Олимпиады-2022: быстрые, сильные, смелые
Хрупкие и нежные на первый взгляд, спортсменки демонстрируют завидную силу, ловкость, целеустремленность и красоту
2022-02-14T21:41+0200
2022-02-14T21:42+0200
фото
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олимпиада
зимняя олимпиада
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Олимпийские игры в Пекине продолжаются, имена многих спортсменов уже вошли в историю, а весь мир продолжает с трепетом следить за соревнованиями. Отдельное внимание приковывают девушки Олимпиады-2022. Хрупкие и нежные на первый взгляд, спортсменки демонстрируют завидную силу, ловкость, целеустремленность и, не в последнюю очередь, красоту. В фотоленте Sputnik Молдова не только девушки-спортсменки, но и те, кто часто остается за кадром Олимпиады, - операторы, сотрудники, чиновники. У каждой героини - своя неповторимая история.
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фото, фото, олимпиада, зимняя олимпиада, пекин

Девушки Олимпиады-2022: быстрые, сильные, смелые

21:41 14.02.2022 (обновлено: 21:42 14.02.2022)
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Слабым полом их точно назвать нельзя - ведь в Олимпийских играх принимают участие девушки, способные покорить любые вершины.
Олимпийские игры в Пекине продолжаются, имена многих спортсменов уже вошли в историю, а весь мир продолжает с трепетом следить за соревнованиями.
Отдельное внимание приковывают девушки Олимпиады-2022. Хрупкие и нежные на первый взгляд, спортсменки демонстрируют завидную силу, ловкость, целеустремленность и, не в последнюю очередь, красоту.
В фотоленте Sputnik Молдова не только девушки-спортсменки, но и те, кто часто остается за кадром Олимпиады, - операторы, сотрудники, чиновники. У каждой героини - своя неповторимая история.
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© REUTERS / Thomas Peter

Спортсменки из Австрии наблюдают за Томасом Штой из Австрии и Лоренцем Коллером из Австрии во время забега.

Спортсменки из Австрии наблюдают за Томасом Штой из Австрии и Лоренцем Коллером из Австрии во время забега. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Thomas Peter

Спортсменки из Австрии наблюдают за Томасом Штой из Австрии и Лоренцем Коллером из Австрии во время забега.

© Sputnik / Aleksander Vilf / Перейти в фотобанкВан Шиюэ и Лю Синьюй (Китай) выступают с программой ритмического танца соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Ван Шиюэ и Лю Синьюй (Китай) выступают с программой ритмического танца соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Aleksander Vilf
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Ван Шиюэ и Лю Синьюй (Китай) выступают с программой ритмического танца соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
© AFP 2022 / Marco Bertorello

Золотая медалистка Зои Садовски Синнотт из Новой Зеландии наблюдает за церемонией награждения после финального забега в слоупстайле среди женщин на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Золотая медалистка Зои Садовски Синнотт из Новой Зеландии наблюдает за церемонией награждения после финального забега в слоупстайле среди женщин на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Marco Bertorello

Золотая медалистка Зои Садовски Синнотт из Новой Зеландии наблюдает за церемонией награждения после финального забега в слоупстайле среди женщин на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

© REUTERS / Lisi Niesner

Вероника Степанова, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева из Олимпийского комитета России радуются победе во время церемонии награждения.

Вероника Степанова, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева из Олимпийского комитета России радуются победе во время церемонии награждения. - Sputnik Молдова
4/32
© REUTERS / Lisi Niesner

Вероника Степанова, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева из Олимпийского комитета России радуются победе во время церемонии награждения.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкДоротея Вирер (Италия) на огневом рубеже гонки преследования на 10 км по биатлону среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
Доротея Вирер (Италия) на огневом рубеже гонки преследования на 10 км по биатлону среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Доротея Вирер (Италия) на огневом рубеже гонки преследования на 10 км по биатлону среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
© REUTERS / Hannah Mckay

Олимпийский чиновник под снегопадом наблюдает за Играми.

Олимпийский чиновник под снегопадом наблюдает за Играми. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Hannah Mckay

Олимпийский чиновник под снегопадом наблюдает за Играми.

© REUTERS / Jonathan Ernst

Четвертьфинал плей-офф среди женщин. Борьба межу командами Финляндии и Японии.

Четвертьфинал плей-офф среди женщин. Борьба межу командами Финляндии и Японии. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Jonathan Ernst

Четвертьфинал плей-офф среди женщин. Борьба межу командами Финляндии и Японии.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с короткой программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Российская спортсменка Камила Валиева выступает с короткой программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
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Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с короткой программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
© AFP 2022 / Joe Klamar

Члены женской сборной Франции по горнолыжному спорту (слева направо) Роман Мирадоли, Тиффани Готье, Камиль Черутти и Лаура Гош позируют фотографу возле финишной зоны.

Члены женской сборной Франции по горнолыжному спорту (слева направо) Роман Мирадоли, Тиффани Готье, Камиль Черутти и Лаура Гош позируют фотографу возле финишной зоны. - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Joe Klamar

Члены женской сборной Франции по горнолыжному спорту (слева направо) Роман Мирадоли, Тиффани Готье, Камиль Черутти и Лаура Гош позируют фотографу возле финишной зоны.

© AP Photo / Francisco Seco

Эйлин Гу из Китая наблюдает за финалом соревнований по хафпайпу среди женщин.

Эйлин Гу из Китая наблюдает за финалом соревнований по хафпайпу среди женщин. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Francisco Seco

Эйлин Гу из Китая наблюдает за финалом соревнований по хафпайпу среди женщин.

© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev

Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер из США во время выступления по ритм-танцу на льду.

Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер из США во время выступления по ритм-танцу на льду. - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev

Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер из США во время выступления по ритм-танцу на льду.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкРоссийские спортсменки, члены сборной России (команда ОКР) забирают свои медицинские маски перед началом матча группового этапа по хоккею среди женщин между сборными командами ОКР и Канады на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Российские спортсменки забирают свои медицинские маски перед началом матча группового этапа по хоккею среди женщин между сборными командами ОКР и Канады на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Российские спортсменки, члены сборной России (команда ОКР) забирают свои медицинские маски перед началом матча группового этапа по хоккею среди женщин между сборными командами ОКР и Канады на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкХанна Прок (Австрия) на старте третьего заезда соревнований по санному спорту среди женщин на одноместных санях XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Ханна Прок (Австрия) на старте третьего заезда соревнований по санному спорту среди женщин на одноместных санях XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Ханна Прок (Австрия) на старте третьего заезда соревнований по санному спорту среди женщин на одноместных санях XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© Sputnik / Aleksei Filippov / Перейти в фотобанкМатильда Гремо (Швейцария), завоевавшая бронзовую медаль на соревнованиях по фристайлу в дисциплине биг-эйр среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения.
Матильда Гремо (Швейцария), завоевавшая бронзовую медаль на соревнованиях по фристайлу в дисциплине биг-эйр среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Молдова
14/32
© Sputnik / Aleksei Filippov
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Матильда Гремо (Швейцария), завоевавшая бронзовую медаль на соревнованиях по фристайлу в дисциплине биг-эйр среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения.
© AP Photo / Gregory Bull

Перрин Лаффон из Франции (справа) беседует с Анри Кавамурой из Японии перед церемонией награждения финальных соревнований по могулу среди женщин.

Перрин Лаффон из Франции (справа) беседует с Анри Кавамурой из Японии перед церемонией награждения финальных соревнований по могулу среди женщин. - Sputnik Молдова
15/32
© AP Photo / Gregory Bull

Перрин Лаффон из Франции (справа) беседует с Анри Кавамурой из Японии перед церемонией награждения финальных соревнований по могулу среди женщин.

© AP Photo / Brynn Anderson

Стефания Константини из Италии наблюдает за своим броском во время матча смешанного парного разряда по керлингу против Китая.

Стефания Константини из Италии наблюдает за своим броском во время матча смешанного парного разряда по керлингу против Китая. - Sputnik Молдова
16/32
© AP Photo / Brynn Anderson

Стефания Константини из Италии наблюдает за своим броском во время матча смешанного парного разряда по керлингу против Китая.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкПризеры соревнований по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине (слева направо): Хлоя Треспёш (Франция) – серебряная медаль, Линдси Джекобеллис (США) – золотая медаль и Мериета Один (Канада) – бронзовая медаль, на цветочной церемонии.
Призеры соревнований по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Молдова
17/32
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Призеры соревнований по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине (слева направо): Хлоя Треспёш (Франция) – серебряная медаль, Линдси Джекобеллис (США) – золотая медаль и Мериета Один (Канада) – бронзовая медаль, на цветочной церемонии.
© REUTERS / Phil Noble

Виктория Синицина из Олимпийского комитета России во время выступления.

Виктория Синицина из Олимпийского комитета России во время выступления. - Sputnik Молдова
18/32
© REUTERS / Phil Noble

Виктория Синицина из Олимпийского комитета России во время выступления.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Фото с многократной экспозицией Магдалены Чищон из Польши во время разминки.

Фото с многократной экспозицией Магдалены Чищон из Польши во время разминки. - Sputnik Молдова
19/32
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Фото с многократной экспозицией Магдалены Чищон из Польши во время разминки.

© AP Photo / Francisco Seco

"Ледяные" ресницы оператора, которая наблюдает за выступлениями на Зимних Олимпийских играх.

&quot;Ледяные&quot; ресницы оператора, которая наблюдает за выступлениями на Зимних Олимпийских играх. - Sputnik Молдова
20/32
© AP Photo / Francisco Seco

"Ледяные" ресницы оператора, которая наблюдает за выступлениями на Зимних Олимпийских играх.

© AP Photo / Petr David Josek

Сара Нерс из Канады (в центре) празднует вместе с Эрин Амброуз (23) и Жоселин Ларок (3) после того, как Нерс забила гол в ворота Финляндии во время предварительного раунда женского хоккейного матча.

Сара Нерс из Канады (в центре) празднует вместе с Эрин Амброуз (23) и Жоселин Ларок (3) после того, как Нерс забила гол в ворота Финляндии во время предварительного раунда женского хоккейного матча. - Sputnik Молдова
21/32
© AP Photo / Petr David Josek

Сара Нерс из Канады (в центре) празднует вместе с Эрин Амброуз (23) и Жоселин Ларок (3) после того, как Нерс забила гол в ворота Финляндии во время предварительного раунда женского хоккейного матча.

© AFP 2022 / Sebastien Bozon

Антуанетт Де Йонг из Нидерландов участвует в соревнованиях по конькобежному спорту среди женщин на 1500 метров.

Антуанетт Де Йонг из Нидерландов участвует в соревнованиях по конькобежному спорту среди женщин на 1500 метров. - Sputnik Молдова
22/32
© AFP 2022 / Sebastien Bozon

Антуанетт Де Йонг из Нидерландов участвует в соревнованиях по конькобежному спорту среди женщин на 1500 метров.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанкСправа налево: Нина Рот (США) и Бекка Хамильтон (США) на соревнованиях по керлингу среди женщин между сборными США и ОКР на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
Нина Рот (США) и Бекка Хамильтон (США) на соревнованиях по керлингу среди женщин между сборными США и ОКР на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 - Sputnik Молдова
23/32
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
/
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Справа налево: Нина Рот (США) и Бекка Хамильтон (США) на соревнованиях по керлингу среди женщин между сборными США и ОКР на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini

Реакция Мишель Гизин из Швейцарии после участия во втором заезде гигантского слалома среди женщин.

Реакция Мишель Гизин из Швейцарии после участия во втором заезде гигантского слалома среди женщин. - Sputnik Молдова
24/32
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini

Реакция Мишель Гизин из Швейцарии после участия во втором заезде гигантского слалома среди женщин.

© REUTERS / Eloisa Lopez

Ева Мюрхед из Великобритании.

Ева Мюрхед из Великобритании. - Sputnik Молдова
25/32
© REUTERS / Eloisa Lopez

Ева Мюрхед из Великобритании.

© Sputnik / Aleksander Vilf / Перейти в фотобанкДевушки возле главного пресс-центра XXIV Олимпийских игр в Пекине.
Девушки возле главного пресс-центра XXIV Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Молдова
26/32
© Sputnik / Aleksander Vilf
/
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Девушки возле главного пресс-центра XXIV Олимпийских игр в Пекине.
© Sputnik / Aleksander Vilf / Перейти в фотобанкФранческа Лоллобриджида (Италия) перед забегом на дистанции 3000 метров среди женщин в соревнованиях по конькобежному спорту на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Франческа Лоллобриджида (Италия) перед забегом на дистанции 3000 метров среди женщин в соревнованиях по конькобежному спорту на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Молдова
27/32
© Sputnik / Aleksander Vilf
/
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Франческа Лоллобриджида (Италия) перед забегом на дистанции 3000 метров среди женщин в соревнованиях по конькобежному спорту на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel

Лоуренс Фурнье Бодри из Канады и Николай Серенсен из Канады во время выступления.

Лоуренс Фурнье Бодри из Канады и Николай Серенсен из Канады во время выступления. - Sputnik Молдова
28/32
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel

Лоуренс Фурнье Бодри из Канады и Николай Серенсен из Канады во время выступления.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкВолонтер на одной из автобусных остановок в Пекине.
Волонтер на одной из автобусных остановок в Пекине - Sputnik Молдова
29/32
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Волонтер на одной из автобусных остановок в Пекине.
© REUTERS / Toby Melville

Наталья Малишевская из Польши.

Наталья Малишевская из Польши. - Sputnik Молдова
30/32
© REUTERS / Toby Melville

Наталья Малишевская из Польши.

© REUTERS / Edgar Su

Юлия Канакина из Олимпийского комитета России перед забегом.

Юлия Канакина из Олимпийского комитета России перед забегом. - Sputnik Молдова
31/32
© REUTERS / Edgar Su

Юлия Канакина из Олимпийского комитета России перед забегом.

© REUTERS / Lisi Niesner

Сотрудник несет награды перед цветочной церемонией.

Сотрудник несет награды перед цветочной церемонией. - Sputnik Молдова
32/32
© REUTERS / Lisi Niesner

Сотрудник несет награды перед цветочной церемонией.

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