Экологи выступают против разрешения на сжигание шин и требуют отставки министра
© Sputnik / Mihai CarausЗеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
© Sputnik / Mihai Caraus
Активисты Зеленой экологической партии устроили акцию протеста и потребовали отставки министра окружающей среды.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Представители Зеленой экологической партии вышли на акцию протеста в понедельник. Они недовольны поправками к Закону об охране окружающей среды, которые снимут запрет на сжигание использованных автомобильных шин в Молдове. В связи с этим активисты партии потребовали отставки министра окружающей среды Юлианы Кантараджиу.
© Sputnik / Mihai CarausЗеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
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© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
© Sputnik / Mihai CarausЗеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
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© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
© Sputnik / Mihai CarausЗеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
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© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
© Sputnik / Mihai CarausЗеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
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© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
1/4
© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
2/4
© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
3/4
© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
4/4
© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
"Зеленая экологическая партия просит премьер-министра Наталью Гавилицу рассмотреть возможность отставки Юлианы Кантараджиу, а также госсекретарей. Министр и госсекретари должны быть заменены другими людьми, которые будут заботиться об окружающей среде", – заявил председатель партии Анатолие Прохницки.
Протестующие зачитали открытое письмо в адрес Гаврилицы и заявили, что отправят его в этот же день в Государственную канцелярию.
"Вместо того, чтобы проводить политику чистой окружающей среды, они наоборот дают положительные заключения yf разрешению сжигания шин, отходов, импорта металлолома для на Рыбницкого металлургического завода. Мы всегда выступали за профессионализм и справедливость в государственных учреждениях", – заявил Прохницкий.
9 декабря 2021, 22:15
Люди, которые вышли на улицу, заявили, что будут ждать ответа от премьер-министра. Пока правительство или Министерство окружающей среды не дали никаких комментариев по этому поводу.