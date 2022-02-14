Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220214/ekologi-otstavka-ministr-48900853.html
Экологи выступают против разрешения на сжигание шин и требуют отставки министра
Экологи выступают против разрешения на сжигание шин и требуют отставки министра
Активисты недовольны поправками к закону, которые снимут запрет на сжигание использованных автомобильных шин в Молдове
2022-02-14T13:05+0200
2022-02-14T13:05+0200
в молдове
молдова
протест
юлиана кантараджиу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0e/48894490_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18d07900a623829289fcd8da2bf86123.jpg
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Представители Зеленой экологической партии вышли на акцию протеста в понедельник. Они недовольны поправками к Закону об охране окружающей среды, которые снимут запрет на сжигание использованных автомобильных шин в Молдове. В связи с этим активисты партии потребовали отставки министра окружающей среды Юлианы Кантараджиу."Зеленая экологическая партия просит премьер-министра Наталью Гавилицу рассмотреть возможность отставки Юлианы Кантараджиу, а также госсекретарей. Министр и госсекретари должны быть заменены другими людьми, которые будут заботиться об окружающей среде", – заявил председатель партии Анатолие Прохницки.Протестующие зачитали открытое письмо в адрес Гаврилицы и заявили, что отправят его в этот же день в Государственную канцелярию."Вместо того, чтобы проводить политику чистой окружающей среды, они наоборот дают положительные заключения yf разрешению сжигания шин, отходов, импорта металлолома для на Рыбницкого металлургического завода. Мы всегда выступали за профессионализм и справедливость в государственных учреждениях", – заявил Прохницкий.Люди, которые вышли на улицу, заявили, что будут ждать ответа от премьер-министра. Пока правительство или Министерство окружающей среды не дали никаких комментариев по этому поводу.
https://ru.sputnik.md/20211209/parlament-mozhet-razreshit-szhiganie-avtomobilnykh-shin-pri-kakikh-usloviyakh-47097815.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0e/48894490_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_1fa9a397a14684e2c65110112c081adc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, протест, юлиана кантараджиу

Экологи выступают против разрешения на сжигание шин и требуют отставки министра

13:05 14.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausЗеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды - Sputnik Молдова, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Olga Mînzat - Sputnik Молдова
Ольга Мынзат
Все материалы
Активисты Зеленой экологической партии устроили акцию протеста и потребовали отставки министра окружающей среды.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Представители Зеленой экологической партии вышли на акцию протеста в понедельник. Они недовольны поправками к Закону об охране окружающей среды, которые снимут запрет на сжигание использованных автомобильных шин в Молдове. В связи с этим активисты партии потребовали отставки министра окружающей среды Юлианы Кантараджиу.
© Sputnik / Mihai CarausЗеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды - Sputnik Молдова
1/4
© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
© Sputnik / Mihai CarausЗеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды - Sputnik Молдова
2/4
© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
© Sputnik / Mihai CarausЗеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды - Sputnik Молдова
3/4
© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
© Sputnik / Mihai CarausЗеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды - Sputnik Молдова
4/4
© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
1/4
© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
2/4
© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
3/4
© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
4/4
© Sputnik / Mihai Caraus
Зеленая экологическая партия требует отставки министра окружающей среды
"Зеленая экологическая партия просит премьер-министра Наталью Гавилицу рассмотреть возможность отставки Юлианы Кантараджиу, а также госсекретарей. Министр и госсекретари должны быть заменены другими людьми, которые будут заботиться об окружающей среде", – заявил председатель партии Анатолие Прохницки.
Протестующие зачитали открытое письмо в адрес Гаврилицы и заявили, что отправят его в этот же день в Государственную канцелярию.
"Вместо того, чтобы проводить политику чистой окружающей среды, они наоборот дают положительные заключения yf разрешению сжигания шин, отходов, импорта металлолома для на Рыбницкого металлургического завода. Мы всегда выступали за профессионализм и справедливость в государственных учреждениях", – заявил Прохницкий.
Горящая шина - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
Общество
Парламент может разрешить сжигание автомобильных шин: при каких условиях
9 декабря 2021, 22:15
Люди, которые вышли на улицу, заявили, что будут ждать ответа от премьер-министра. Пока правительство или Министерство окружающей среды не дали никаких комментариев по этому поводу.
Народный адвокат – о снятии запрета на сжигание шин: экология в опасности
Тромбицкий: как отучить граждан Молдовы мусорить
Эколог: воды из рек Молдовы не годятся даже для ирригации
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала