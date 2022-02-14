https://ru.sputnik.md/20220214/ekologi-otstavka-ministr-48900853.html

Экологи выступают против разрешения на сжигание шин и требуют отставки министра

Экологи выступают против разрешения на сжигание шин и требуют отставки министра

Активисты недовольны поправками к закону, которые снимут запрет на сжигание использованных автомобильных шин в Молдове

2022-02-14T13:05+0200

2022-02-14T13:05+0200

2022-02-14T13:05+0200

в молдове

молдова

протест

юлиана кантараджиу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0e/48894490_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18d07900a623829289fcd8da2bf86123.jpg

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Представители Зеленой экологической партии вышли на акцию протеста в понедельник. Они недовольны поправками к Закону об охране окружающей среды, которые снимут запрет на сжигание использованных автомобильных шин в Молдове. В связи с этим активисты партии потребовали отставки министра окружающей среды Юлианы Кантараджиу."Зеленая экологическая партия просит премьер-министра Наталью Гавилицу рассмотреть возможность отставки Юлианы Кантараджиу, а также госсекретарей. Министр и госсекретари должны быть заменены другими людьми, которые будут заботиться об окружающей среде", – заявил председатель партии Анатолие Прохницки.Протестующие зачитали открытое письмо в адрес Гаврилицы и заявили, что отправят его в этот же день в Государственную канцелярию."Вместо того, чтобы проводить политику чистой окружающей среды, они наоборот дают положительные заключения yf разрешению сжигания шин, отходов, импорта металлолома для на Рыбницкого металлургического завода. Мы всегда выступали за профессионализм и справедливость в государственных учреждениях", – заявил Прохницкий.Люди, которые вышли на улицу, заявили, что будут ждать ответа от премьер-министра. Пока правительство или Министерство окружающей среды не дали никаких комментариев по этому поводу.

https://ru.sputnik.md/20211209/parlament-mozhet-razreshit-szhiganie-avtomobilnykh-shin-pri-kakikh-usloviyakh-47097815.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

в молдове, молдова, протест, юлиана кантараджиу