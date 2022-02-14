https://ru.sputnik.md/20220214/eks-glava-sluzhby-gosudarstvennoy-okhrany-poydet-pod-sud-48911112.html

Экс-глава Службы государственной охраны Молдовы пойдет под суд

Экс-глава Службы государственной охраны Молдовы пойдет под суд

Действия экс-главы Службы госохраны нанесли ущерб бюджету структуры почти в 200 тысяч леев.

2022-02-14T15:31+0200

2022-02-14T15:31+0200

2022-02-14T15:41+0200

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Экс-директор Службы государственной охраны пойдет под суд по делу о превышении должностных обязанностей. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре. Как отметили в ведомстве, дело было отправлено в суд 14 февраля после завершения расследования. По данным следствия, в 2019-2020 годов, когда фигурант дела, пользуясь в статусом государственного служащего и вопреки положениям Закона о государственных символах, нарушил геральдические нормы и заключил контракты с экономическим агентом. Таким образом были осуществлены закупки нагрудных знаков корпоративного членства офицера охраны и знаков с индивидуальным идентификационным номером. Приобретенные бывшим директором Службы государственной охраны знаки были изъяты из употребления, что нанесло значительный ущерб бюджету ведомства на общую сумму 190 772 лея.

https://ru.sputnik.md/20220210/sud-eks-deputaty-izolyator-30-sutok-48799851.html

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в молдове, молдова, суд, антикоррупционная прокуратура