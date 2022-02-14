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Экс-глава Службы государственной охраны Молдовы пойдет под суд
Экс-глава Службы государственной охраны Молдовы пойдет под суд
Действия экс-главы Службы госохраны нанесли ущерб бюджету структуры почти в 200 тысяч леев.
2022-02-14T15:31+0200
2022-02-14T15:41+0200
общество
в молдове
молдова
суд
антикоррупционная прокуратура
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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Экс-директор Службы государственной охраны пойдет под суд по делу о превышении должностных обязанностей. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре. Как отметили в ведомстве, дело было отправлено в суд 14 февраля после завершения расследования. По данным следствия, в 2019-2020 годов, когда фигурант дела, пользуясь в статусом государственного служащего и вопреки положениям Закона о государственных символах, нарушил геральдические нормы и заключил контракты с экономическим агентом. Таким образом были осуществлены закупки нагрудных знаков корпоративного членства офицера охраны и знаков с индивидуальным идентификационным номером. Приобретенные бывшим директором Службы государственной охраны знаки были изъяты из употребления, что нанесло значительный ущерб бюджету ведомства на общую сумму 190 772 лея.
https://ru.sputnik.md/20220210/sud-eks-deputaty-izolyator-30-sutok-48799851.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, суд, антикоррупционная прокуратура

Экс-глава Службы государственной охраны Молдовы пойдет под суд

15:31 14.02.2022 (обновлено: 15:41 14.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausМашина полиции
Машина полиции - Sputnik Молдова, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Прокуроры утверждают, что действия бывшего начальника службы госохраны нанесли ущерб бюджету структуры почти в 200 тысяч леев.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Экс-директор Службы государственной охраны пойдет под суд по делу о превышении должностных обязанностей. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.
Как отметили в ведомстве, дело было отправлено в суд 14 февраля после завершения расследования.
По данным следствия, в 2019-2020 годов, когда фигурант дела, пользуясь в статусом государственного служащего и вопреки положениям Закона о государственных символах, нарушил геральдические нормы и заключил контракты с экономическим агентом. Таким образом были осуществлены закупки нагрудных знаков корпоративного членства офицера охраны и знаков с индивидуальным идентификационным номером.
Приобретенные бывшим директором Службы государственной охраны знаки были изъяты из употребления, что нанесло значительный ущерб бюджету ведомства на общую сумму 190 772 лея.
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