https://ru.sputnik.md/20220214/eks-prokuror-kishinev-dopros-ivan-dyakov-48899661.html

Экс-прокурора Кишинева вызвали на допрос в качестве подозреваемого

Экс-прокурора Кишинева вызвали на допрос в качестве подозреваемого

Бывший глава кишиневской прокуратуры считает, что его вызов на допрос - это преследование со стороны властей.

2022-02-14T12:26+0200

2022-02-14T12:26+0200

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Бывшего главного прокурора Кишинева Ивана Дьякова ждут в прокуратуре 15 февраля. Экс-прокурора заслушают в качестве подозреваемого по уголовному делу о превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщил сам Дьяков на своей странице в Facebook. В повестке, которую он опубликовал, указано, что уголовное дело возбуждено в связи с другим делом в отношении гражданина Николая Бодруга, преследуемого по факту мошенничества в особо крупном размере.Он также отметил, что статья 34 Закона о прокуратуре указывает, что прокурор (то есть он сам) является особым субъектом уголовного производства и в целях расследования условно признается, что только генеральный прокурор может преследовать его.Он отметил, что повестка в прокуратуру была получена в один день с вызовом в суд от бывшего главы Апелляционной палаты Виорела Мораря: "требует заплатить ему 50 тысяч леев за нанесенный ущерб чести и достоинству, которые, он думает, что у него есть"."Не сомневаюсь, что это скоординированное нападение на меня господином Робу и его "боссом" Морарем. Мне любопытно посмотреть в глаза господину Робу, чтобы увидеть, при каких условиях 10 лет назад я превысил свои обязанности и каковы те серьезные последствия, которые наступили в результате", – подчеркнул Дьяков. Дьяков уверен, что его начали преследовать из-за того, что он активно высказывал свое мнение по поводу задержания генпрокурора Александра Стояногло, пяти бывших депутатов-коммунистов и многих других событий.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, иван дьяков, прокуратура, вызов