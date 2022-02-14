https://ru.sputnik.md/20220214/gavrilitsa-moldova-mozhet-poluchat-gaz-v-obkhod-ukrainy-48926609.html

Гаврилица: Молдова может получать газ в обход Украины

Гаврилица: Молдова может получать газ в обход Украины

Премьер Молдовы рассказала, что будет с газоснабжением Молдовы в случае возможного прекращения транзита через территорию Украины.

2022-02-14T21:47+0200

2022-02-14T21:47+0200

2022-02-14T21:47+0200

газ

наталья гаврилица

общество

украина

молдова

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. В случае прекращения поставок природного газа из-за военной эскалации на Украине Молдова сможет получать газ через газопровод Яссы-Унгены-Кишинев и с помощью реверса через трансбалканский газопровод, который может быть переведен в режим реверса, заявила премьер Молдовы Наталья Гаврилица в эфире одного из каналов.Премьер отметила, что трансбалканский газопровод в режиме реверса может снабжать не только Приднестровье, но и правобережную Молдову.Наталья Гаврилица также рассказала, что власти Молдовы планируют принять законопроект, который обяжет хранить запасы газа в хранилищах. В качестве примера таких хранилищ премьер назвала Румынию.Также премьер-министр Молдовы выразила надежду, что "Молдовагаз" сумеет выплатить аванс "Газпрому до 20 февраля.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220214/ao-moldovagaz-polnostyu-rasplatilos-za-yanvarskie-postavki-gaza-48907974.html

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газ, наталья гаврилица, украина, молдова