"Газпром" не заказал на март дополнительные мощности через Украину
20:50 14.02.2022 (обновлено: 21:53 14.02.2022)
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У "Газпрома" действуют соглашения о транзите газа через территорию Украины в объеме 40 миллиардов газа в год.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. "Газпром" не стал бронировать на март дополнительные мощности для транзита через Украину и мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", передает РИА Новости со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform.
На аукционах в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки и мощности через Украину в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в 2020 году, с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.
На январь "Газпром" забронировал примерно четверть предложенных для транзита мощностей газопровода "Ямал-Европа" – 19,3 миллиона кубометров в сутки, но так и не воспользовался ими, а на февраль не забронировал мощности совсем. Компания может при необходимости, исходя из заявок потребителей, бронировать мощности на суточных аукционах.
Сейчас у "Газпрома" действуют соглашения о транзите газа через территорию Украины в объеме 40 миллиардов газа в год. Так, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров.
"Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
На аукционах в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки и мощности через Украину в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в 2020 году, с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.
На январь "Газпром" забронировал примерно четверть предложенных для транзита мощностей газопровода "Ямал-Европа" – 19,3 миллиона кубометров в сутки, но так и не воспользовался ими, а на февраль не забронировал мощности совсем. Компания может при необходимости, исходя из заявок потребителей, бронировать мощности на суточных аукционах.
Сейчас у "Газпрома" действуют соглашения о транзите газа через территорию Украины в объеме 40 миллиардов газа в год. Так, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров.
"Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
25 декабря 2021, 10:32