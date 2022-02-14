https://ru.sputnik.md/20220214/gazprom-zakaz-mart-dopolnitelnye-moschnosti-ukraina-48918218.html

"Газпром" не заказал на март дополнительные мощности через Украину

"Газпром" не заказал на март дополнительные мощности через Украину

"Газпром" не стал бронировать на март дополнительные мощности для транзита через Украину и мощности для транзита газа через Польшу

2022-02-14T20:50+0200

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газпром

газ

украина

март

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. "Газпром" не стал бронировать на март дополнительные мощности для транзита через Украину и мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", передает РИА Новости со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform.На аукционах в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки и мощности через Украину в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в 2020 году, с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.На январь "Газпром" забронировал примерно четверть предложенных для транзита мощностей газопровода "Ямал-Европа" – 19,3 миллиона кубометров в сутки, но так и не воспользовался ими, а на февраль не забронировал мощности совсем. Компания может при необходимости, исходя из заявок потребителей, бронировать мощности на суточных аукционах.Сейчас у "Газпрома" действуют соглашения о транзите газа через территорию Украины в объеме 40 миллиардов газа в год. Так, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров."Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.

https://ru.sputnik.md/20211225/gazprom--yamal-evropa-47519148.html

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