https://ru.sputnik.md/20220214/kishinev-spadaet-volna-omikron-situatsiya-bolnitsakh-48896325.html
В Кишиневе спадает волна "омикрона": какая ситуация в больницах
В Кишиневе спадает волна "омикрона": какая ситуация в больницах
Некоторые отделения в больницах остаются загруженными, несмотря на спадание волны "омикрона" в Кишиневе.
2022-02-14T11:13+0200
2022-02-14T11:13+0200
2022-02-14T11:49+0200
коронавирус
в молдове
молдова
кишинев
ион чебан
статистика
больницы
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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. В Кишиневе спадает волна заражений коронавирусом, вызванная штаммом "омикрон". Такие данные представил столичный градоначальник Ион Чебан со ссылкой на местных специалистов в здравоохранении. По словам Чебана, в столице уже закрыты несколько COVID-отделений:Как уточнил Чебан, снижается нагрузка и в отделениях первичной медико-санитарной помощи. В связи с этим, как рассказал Чебан, в больницах было проверено количество коек в интенсивной терапии.При этом на Moldexpo продолжает работать Центр COVID-19, туда отправляют пациентов на триаж, но поступлений все меньше."Центр COVID-19 остается частью стратегической медицинской инфраструктуры, и мы будем продолжать поддерживать его как пространство для управления эпидемиологическими рисками", – уточнил Чебан. Мэр Кишинева также напомнил, что в столице один из самых высоких показателей вакцинации населения – 60-65%. По словам мэра, после достижения 70%, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, нужно будет приложить усилия для формирования коллективного иммунитета.
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в молдове, молдова, кишинев, ион чебан, статистика, больницы
В Кишиневе спадает волна "омикрона": какая ситуация в больницах
11:13 14.02.2022 (обновлено: 11:49 14.02.2022) Подписаться на
В столице улучшается эпидемиологическая ситуация, но некоторые отделения в больницах остаются загруженными.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. В Кишиневе спадает волна заражений коронавирусом, вызванная штаммом "омикрон". Такие данные представил столичный градоначальник Ион Чебан со ссылкой на местных специалистов в здравоохранении.
По словам Чебана, в столице уже закрыты несколько COVID-отделений:
в больнице В. Игнатенко закрыли четыре отделения из пяти открытых;
в больнице "Святой Троицы" закрыли четыре отделения для взрослых;
в муниципальной больнице фтизиопульмонологии закрыто одно отделение.
Как уточнил Чебан, снижается нагрузка и в отделениях первичной медико-санитарной помощи.
"Несмотря на общее заметное снижение заболеваемости, отделения интенсивной терапии остаются загруженными", – добавил мэр.
В связи с этим, как рассказал Чебан, в больницах было проверено количество коек в интенсивной терапии.
При этом на Moldexpo продолжает работать Центр COVID-19, туда отправляют пациентов на триаж, но поступлений все меньше.
"Центр COVID-19 остается частью стратегической медицинской инфраструктуры, и мы будем продолжать поддерживать его как пространство для управления эпидемиологическими рисками", – уточнил Чебан.
Мэр Кишинева также напомнил, что в столице один из самых высоких показателей вакцинации населения – 60-65%. По словам мэра, после достижения 70%, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, нужно будет приложить усилия для формирования коллективного иммунитета.