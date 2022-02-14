https://ru.sputnik.md/20220214/kishinev-spadaet-volna-omikron-situatsiya-bolnitsakh-48896325.html

В Кишиневе спадает волна "омикрона": какая ситуация в больницах

В Кишиневе спадает волна "омикрона": какая ситуация в больницах

Некоторые отделения в больницах остаются загруженными, несмотря на спадание волны "омикрона" в Кишиневе.

2022-02-14T11:13+0200

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коронавирус

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больницы

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. В Кишиневе спадает волна заражений коронавирусом, вызванная штаммом "омикрон". Такие данные представил столичный градоначальник Ион Чебан со ссылкой на местных специалистов в здравоохранении. По словам Чебана, в столице уже закрыты несколько COVID-отделений:Как уточнил Чебан, снижается нагрузка и в отделениях первичной медико-санитарной помощи. В связи с этим, как рассказал Чебан, в больницах было проверено количество коек в интенсивной терапии.При этом на Moldexpo продолжает работать Центр COVID-19, туда отправляют пациентов на триаж, но поступлений все меньше."Центр COVID-19 остается частью стратегической медицинской инфраструктуры, и мы будем продолжать поддерживать его как пространство для управления эпидемиологическими рисками", – уточнил Чебан. Мэр Кишинева также напомнил, что в столице один из самых высоких показателей вакцинации населения – 60-65%. По словам мэра, после достижения 70%, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, нужно будет приложить усилия для формирования коллективного иммунитета.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, кишинев, ион чебан, статистика, больницы