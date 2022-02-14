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https://ru.sputnik.md/20220214/kompensiruyut-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-48927566.html
Премьер рассказала, компенсируют ли гражданам повышение тарифов на электроэнергию
Премьер рассказала, компенсируют ли гражданам повышение тарифов на электроэнергию
Премьер-министр Наталья Гаврилица ответила на вопрос о том, планирует ли правительсво компенсировать рост цен на электроэнергию для населения.
2022-02-14T22:46+0200
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компенсация
тарифы
общество
наталья гаврилица
тариф
в молдове
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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Правительство Молдовы рассмотрит возможность компенсировать гражданам повышение тарифов на электроэнергию. Об этом в телеинтервью рассказала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.По ее словам, правительство на данный момент предоставляет различным категориям обширный пакет компенсаций на энергоносители. При этом, власти готовы рассмотреть возможность компенсирования роста тарифов на тепло.Ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.Документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов обходятся в 6,8 лея. Следующие 100 кубов оплачиваются по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачивается по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.
https://ru.sputnik.md/20220201/nazvana-maksimalnaya-summa-kompensatsii-za-gaz-i-teplo-v-leyakh-48501358.html
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компенсация, тарифы, наталья гаврилица, тариф, в молдове

Премьер рассказала, компенсируют ли гражданам повышение тарифов на электроэнергию

22:46 14.02.2022 (обновлено: 22:47 14.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Премьер-министр Наталья Гаврилица ответила на вопрос о том, планирует ли правительсво компенсировать рост цен на электроэнергию для населения.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Правительство Молдовы рассмотрит возможность компенсировать гражданам повышение тарифов на электроэнергию. Об этом в телеинтервью рассказала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.
По ее словам, правительство на данный момент предоставляет различным категориям обширный пакет компенсаций на энергоносители. При этом, власти готовы рассмотреть возможность компенсирования роста тарифов на тепло.

Сначала мы должны увидеть, какими будут тарифы, потом подготовим некоторый анализ, можем ли мы предоставить компенсации и за электроэнергию. Надеемся, до этого не дойдет.

Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
Премьер Молдовы
Ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.
Документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.
Банкноты номиналом 200 и 500 лей - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
Экономика
Названа максимальная сумма компенсации за газ и тепло в леях
1 февраля, 21:03
Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов обходятся в 6,8 лея. Следующие 100 кубов оплачиваются по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачивается по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.
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