https://ru.sputnik.md/20220214/kompensiruyut-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-48927566.html

Премьер рассказала, компенсируют ли гражданам повышение тарифов на электроэнергию

Премьер рассказала, компенсируют ли гражданам повышение тарифов на электроэнергию

Премьер-министр Наталья Гаврилица ответила на вопрос о том, планирует ли правительсво компенсировать рост цен на электроэнергию для населения.

2022-02-14T22:46+0200

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2022-02-14T22:47+0200

компенсация

тарифы

общество

наталья гаврилица

тариф

в молдове

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Правительство Молдовы рассмотрит возможность компенсировать гражданам повышение тарифов на электроэнергию. Об этом в телеинтервью рассказала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.По ее словам, правительство на данный момент предоставляет различным категориям обширный пакет компенсаций на энергоносители. При этом, власти готовы рассмотреть возможность компенсирования роста тарифов на тепло.Ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.Документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов обходятся в 6,8 лея. Следующие 100 кубов оплачиваются по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачивается по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.

https://ru.sputnik.md/20220201/nazvana-maksimalnaya-summa-kompensatsii-za-gaz-i-teplo-v-leyakh-48501358.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

компенсация, тарифы, наталья гаврилица, тариф, в молдове