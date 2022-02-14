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"Конвой свободы" в Европе: Париж, Гаага и Брюссель присоединились к протесту

"Конвой свободы" в Европе: Париж, Гаага и Брюссель присоединились к протесту

Масштаб протеста "Конвой свободы" в Канаде вдохновил многих в Европе. Акции прошли в Париже, Гааге и Брюсселе.

2022-02-14T18:59+0200

2022-02-14T18:59+0200

2022-02-14T18:59+0200

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париж

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Антиковидая акция "Конвой свободы" объединяет все больше людей. Так, французские автомобилисты, вдохновленные протестными акциями в Канаде, выехали с юга Франции в Париж, чтобы провести акцию против ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. Полиция французской столицы запретила проведение манифестации, получившей название "Конвой свободы". В Париже были мобилизованы более 7 тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог города "Конвоем свободы". Силы правопорядка произвели 97 задержаний и составили 513 протоколов на акции "Конвой свободы" в Париже.Из Парижа участники акции направились в Брюссель, где расположены главные институты Евросоюза. К ним присоединились и местные водители.Организаторы акции не получили разрешения на проведение манифестаций в столице Бельгии. Власти заявили, что будут пресекать все попытки блокировать автомобильное движение в городе.

париж

гаага

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фото, париж, гаага, брюссель, мультимедиа