"Конвой свободы" в Европе: Париж, Гаага и Брюссель присоединились к протесту
Организаторы акции не получили разрешения на проведение манифестаций в столице Бельгии. Власти заявили, что будут пресекать все попытки блокировать автомобильное движение в городе.
Масштаб акций протеста в Канаде вдохновил многих в Европе.
В ряде французских городов 9 февраля начали собираться автоколонны, которые направились в Париж.
В ряде французских городов 9 февраля начали собираться автоколонны, которые направились в Париж.
В столице Франции на прошлой неделе прошла акция протеста против ковидных ограничений, а также роста цен на топливо и общего подорожания жизни.
В столице Франции на прошлой неделе прошла акция протеста против ковидных ограничений, а также роста цен на топливо и общего подорожания жизни.
Французские активисты подготовили пакеты с продуктами для участников "Конвоя свободы" в Париже.
Французские активисты подготовили пакеты с продуктами для участников "Конвоя свободы" в Париже.
Жители французского Нанта выступили в поддержку "Конвоя свободы", двигающегося к Парижу.
Жители французского Нанта выступили в поддержку "Конвоя свободы", двигающегося к Парижу.
Сторонники движения "Желтые жилеты" во французском Лонго приветствуют колонну автомобилей "Конвоя свободы".
Сторонники движения "Желтые жилеты" во французском Лонго приветствуют колонну автомобилей "Конвоя свободы".
В субботу, 12 февраля, автоколонна "Конвоя свободы" прибыла в Париж. По сообщениям СМИ на подъезде к столице были задержаны около 500 автомобилей.
В субботу, 12 февраля, автоколонна "Конвоя свободы" прибыла в Париж. По сообщениям СМИ на подъезде к столице были задержаны около 500 автомобилей.
С пятницы в Париже были мобилизованы более семи тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог города "Конвоем свободы".
С пятницы в Париже были мобилизованы более семи тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог города "Конвоем свободы".
По информации французских СМИ, более 32 тысяч человек приняли участие в протестной акции против ковидных ограничений в субботу по всей Франции, около 7,6 тысячи – в Париже.
По информации французских СМИ, более 32 тысяч человек приняли участие в протестной акции против ковидных ограничений в субботу по всей Франции, около 7,6 тысячи – в Париже.
Участник протестной акции "Конвоя свободы".
Позже на въезде в Париж полиция остановила колонну из еще 300 автомобилей.
Позже на въезде в Париж полиция остановила колонну из еще 300 автомобилей.
Машины "Конвоя свободы" выехали к Триумфальной арке и на Елисейские поля. Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ для разгона акции, которая запрещена властями.
Машины "Конвоя свободы" выехали к Триумфальной арке и на Елисейские поля. Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ для разгона акции, которая запрещена властями.
Согласно информации префектуры полиции Парижа, на акции "Конвой свободы" в Париже в субботу было произведено 97 задержаний и составлено 513 протоколов.
Согласно информации префектуры полиции Парижа, на акции "Конвой свободы" в Париже в субботу было произведено 97 задержаний и составлено 513 протоколов.
Из Парижа "Конвой свободы" отправился в Брюссель. Власти города не выдали разрешения на проведение акции, а сотрудники полиции еще на подступах к Брюсселю проверяли автомобили, задерживали вызывающих подозрения и отправляли их на специальную стоянку на окраине столицы.
Из Парижа "Конвой свободы" отправился в Брюссель. Власти города не выдали разрешения на проведение акции, а сотрудники полиции еще на подступах к Брюсселю проверяли автомобили, задерживали вызывающих подозрения и отправляли их на специальную стоянку на окраине столицы.
Акции протеста"Конвоя свободы" также прошли в воскресенье в Гааге.
Акции протеста"Конвоя свободы" также прошли в воскресенье в Гааге.
В Гааге протесты возглавили дальнобойщики. На несколько часов они полностью парализовали движение в центре города.
В Гааге протесты возглавили дальнобойщики. На несколько часов они полностью парализовали движение в центре города.