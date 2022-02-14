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"Конвой свободы" в Европе: Париж, Гаага и Брюссель присоединились к протесту
"Конвой свободы" в Европе: Париж, Гаага и Брюссель присоединились к протесту
Масштаб протеста "Конвой свободы" в Канаде вдохновил многих в Европе. Акции прошли в Париже, Гааге и Брюсселе.
2022-02-14T18:59+0200
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Антиковидая акция "Конвой свободы" объединяет все больше людей. Так, французские автомобилисты, вдохновленные протестными акциями в Канаде, выехали с юга Франции в Париж, чтобы провести акцию против ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. Полиция французской столицы запретила проведение манифестации, получившей название "Конвой свободы". В Париже были мобилизованы более 7 тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог города "Конвоем свободы". Силы правопорядка произвели 97 задержаний и составили 513 протоколов на акции "Конвой свободы" в Париже.Из Парижа участники акции направились в Брюссель, где расположены главные институты Евросоюза. К ним присоединились и местные водители.Организаторы акции не получили разрешения на проведение манифестаций в столице Бельгии. Власти заявили, что будут пресекать все попытки блокировать автомобильное движение в городе.
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"Конвой свободы" в Европе: Париж, Гаага и Брюссель присоединились к протесту

18:59 14.02.2022
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В нескольких городах Канады с 29 января проходят масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений. "Конвой свободы", организованный канадскими дальнобойщиками привел к введению режима ЧП в столице страны.
Антиковидая акция "Конвой свободы" объединяет все больше людей. Так, французские автомобилисты, вдохновленные протестными акциями в Канаде, выехали с юга Франции в Париж, чтобы провести акцию против ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. Полиция французской столицы запретила проведение манифестации, получившей название "Конвой свободы". В Париже были мобилизованы более 7 тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог города "Конвоем свободы". Силы правопорядка произвели 97 задержаний и составили 513 протоколов на акции "Конвой свободы" в Париже.
Из Парижа участники акции направились в Брюссель, где расположены главные институты Евросоюза. К ним присоединились и местные водители.

Организаторы акции не получили разрешения на проведение манифестаций в столице Бельгии. Власти заявили, что будут пресекать все попытки блокировать автомобильное движение в городе.
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© REUTERS / Eric Gaillard

Масштаб акций протеста в Канаде вдохновил многих в Европе.

Масштаб акций протеста в Канаде вдохновил многих в Европе. - Sputnik Молдова
1/16
© REUTERS / Eric Gaillard

Масштаб акций протеста в Канаде вдохновил многих в Европе.

© REUTERS / Eric Gaillard

В ряде французских городов 9 февраля начали собираться автоколонны, которые направились в Париж.

В ряде французских городов 9 февраля начали собираться автоколонны, которые направились в Париж. - Sputnik Молдова
2/16
© REUTERS / Eric Gaillard

В ряде французских городов 9 февраля начали собираться автоколонны, которые направились в Париж.

© REUTERS / Eric Gaillard

В столице Франции на прошлой неделе прошла акция протеста против ковидных ограничений, а также роста цен на топливо и общего подорожания жизни.

В столице Франции на прошлой неделе прошла акция протеста против ковидных ограничений, а также роста цен на топливо и общего подорожания жизни. - Sputnik Молдова
3/16
© REUTERS / Eric Gaillard

В столице Франции на прошлой неделе прошла акция протеста против ковидных ограничений, а также роста цен на топливо и общего подорожания жизни.

© REUTERS / Eric Gaillard

Французские активисты подготовили пакеты с продуктами для участников "Конвоя свободы" в Париже.

Французские активисты подготовили пакеты с продуктами для участников &quot;Конвоя свободы&quot; в Париже. - Sputnik Молдова
4/16
© REUTERS / Eric Gaillard

Французские активисты подготовили пакеты с продуктами для участников "Конвоя свободы" в Париже.

© REUTERS / Photos Souvenir

Жители французского Нанта выступили в поддержку "Конвоя свободы", двигающегося к Парижу.

Жители французского Нанта выступили в поддержку &quot;Конвоя свободы&quot;, двигающегося к Парижу. - Sputnik Молдова
5/16
© REUTERS / Photos Souvenir

Жители французского Нанта выступили в поддержку "Конвоя свободы", двигающегося к Парижу.

© REUTERS / Pascal Rossignol

Сторонники движения "Желтые жилеты" во французском Лонго приветствуют колонну автомобилей "Конвоя свободы".

Сторонники движения &quot;Желтые жилеты&quot; во французском Лонго приветствуют колонну автомобилей &quot;Конвоя свободы&quot;. - Sputnik Молдова
6/16
© REUTERS / Pascal Rossignol

Сторонники движения "Желтые жилеты" во французском Лонго приветствуют колонну автомобилей "Конвоя свободы".

© REUTERS / Benoit Tessier

В субботу, 12 февраля, автоколонна "Конвоя свободы" прибыла в Париж. По сообщениям СМИ на подъезде к столице были задержаны около 500 автомобилей.

В субботу, 12 февраля, автоколонна &quot;Конвоя свободы&quot; прибыла в Париж. По сообщениям СМИ на подъезде к столице были задержаны около 500 автомобилей. - Sputnik Молдова
7/16
© REUTERS / Benoit Tessier

В субботу, 12 февраля, автоколонна "Конвоя свободы" прибыла в Париж. По сообщениям СМИ на подъезде к столице были задержаны около 500 автомобилей.

© REUTERS / Benoit Tessier

С пятницы в Париже были мобилизованы более семи тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог города "Конвоем свободы".

С пятницы в Париже были мобилизованы более семи тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог города &quot;Конвоем свободы&quot;. - Sputnik Молдова
8/16
© REUTERS / Benoit Tessier

С пятницы в Париже были мобилизованы более семи тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог города "Конвоем свободы".

© REUTERS / Benoit Tessier

По информации французских СМИ, более 32 тысяч человек приняли участие в протестной акции против ковидных ограничений в субботу по всей Франции, около 7,6 тысячи – в Париже.

По информации французских СМИ, более 32 тысяч человек приняли участие в протестной акции против ковидных ограничений в субботу по всей Франции, около 7,6 тысячи – в Париже. - Sputnik Молдова
9/16
© REUTERS / Benoit Tessier

По информации французских СМИ, более 32 тысяч человек приняли участие в протестной акции против ковидных ограничений в субботу по всей Франции, около 7,6 тысячи – в Париже.

© REUTERS / Benoit Tessier

Участник протестной акции "Конвоя свободы".

Участник протестной акции &quot;Конвоя свободы&quot;. - Sputnik Молдова
10/16
© REUTERS / Benoit Tessier

Участник протестной акции "Конвоя свободы".

© REUTERS / Benoit Tessier

Позже на въезде в Париж полиция остановила колонну из еще 300 автомобилей.

Позже на въезде в Париж полиция остановила колонну из еще 300 автомобилей. - Sputnik Молдова
11/16
© REUTERS / Benoit Tessier

Позже на въезде в Париж полиция остановила колонну из еще 300 автомобилей.

© REUTERS / Benoit Tessier

Машины "Конвоя свободы" выехали к Триумфальной арке и на Елисейские поля. Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ для разгона акции, которая запрещена властями.

Машины &quot;Конвоя свободы&quot; выехали к Триумфальной арке и на Елисейские поля. Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ для разгона акции, которая запрещена властями. - Sputnik Молдова
12/16
© REUTERS / Benoit Tessier

Машины "Конвоя свободы" выехали к Триумфальной арке и на Елисейские поля. Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ для разгона акции, которая запрещена властями.

© REUTERS / Benoit Tessier

Согласно информации префектуры полиции Парижа, на акции "Конвой свободы" в Париже в субботу было произведено 97 задержаний и составлено 513 протоколов.

Согласно информации префектуры полиции Парижа, на акции &quot;Конвой свободы&quot; в Париже в субботу было произведено 97 задержаний и составлено 513 протоколов. - Sputnik Молдова
13/16
© REUTERS / Benoit Tessier

Согласно информации префектуры полиции Парижа, на акции "Конвой свободы" в Париже в субботу было произведено 97 задержаний и составлено 513 протоколов.

© REUTERS / Yves Herman

Из Парижа "Конвой свободы" отправился в Брюссель. Власти города не выдали разрешения на проведение акции, а сотрудники полиции еще на подступах к Брюсселю проверяли автомобили, задерживали вызывающих подозрения и отправляли их на специальную стоянку на окраине столицы.

Из Парижа &quot;Конвой свободы&quot; отправился в Брюссель. Власти города не выдали разрешения на проведение акции, а сотрудники полиции еще на подступах к Брюсселю проверяли автомобили, задерживали вызывающих подозрения и отправляли их на специальную стоянку на окраине столицы. - Sputnik Молдова
14/16
© REUTERS / Yves Herman

Из Парижа "Конвой свободы" отправился в Брюссель. Власти города не выдали разрешения на проведение акции, а сотрудники полиции еще на подступах к Брюсселю проверяли автомобили, задерживали вызывающих подозрения и отправляли их на специальную стоянку на окраине столицы.

© AFP 2022 / Phil Nijhuis / ANP

Акции протеста"Конвоя свободы" также прошли в воскресенье в Гааге.

Акции протеста&quot;Конвоя свободы&quot; также прошли в воскресенье в Гааге. - Sputnik Молдова
15/16
© AFP 2022 / Phil Nijhuis / ANP

Акции протеста"Конвоя свободы" также прошли в воскресенье в Гааге.

© AFP 2022 / Phil Nijhuis / ANP

В Гааге протесты возглавили дальнобойщики. На несколько часов они полностью парализовали движение в центре города.

В Гааге протесты возглавили дальнобойщики. На несколько часов они полностью парализовали движение в центре города. - Sputnik Молдова
16/16
© AFP 2022 / Phil Nijhuis / ANP

В Гааге протесты возглавили дальнобойщики. На несколько часов они полностью парализовали движение в центре города.

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