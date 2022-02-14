https://ru.sputnik.md/20220214/kurs-valyut-na-vtornik-evro-prodolzhaet-deshevet-48927089.html
Курс валют на вторник: евро продолжает дешеветь
Курс валют на вторник: евро продолжает дешеветь
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-14T22:04+0200
2022-02-14T22:04+0200
2022-02-14T22:04+0200
цены
курс валют
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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 15 февраля. Евро ослабит позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дороже на бан и будет стоить 17,8407 лея.Евро упадет в цене также на 14 банов и закрепится на уровне 20,1779 лея.Что касается остальных валют, то 15 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2315 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6254 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,0802 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
https://ru.sputnik.md/20220212/tseny-v-moldove-vse-vyshe-v-yanvare-zafiksirovan-novyy-rekord-48858462.html
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цены, курс валют
Курс валют на вторник: евро продолжает дешеветь
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 15 февраля. Евро ослабит позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дороже на бан и будет стоить 17,8407 лея.
Евро упадет в цене также на 14 банов и закрепится на уровне 20,1779 лея.
Что касается остальных валют, то 15 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2315 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6254 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,0802 в пересчете на национальную валюту.
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.