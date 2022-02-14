https://ru.sputnik.md/20220214/lavrov-vozmozhnosti-dialog-zapad-garantiy-bezopasnosti-48913231.html
Лавров: возможности диалога с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны
Лавров: возможности диалога с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны
Возможности диалога Москвы с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны, заявил Сергей Лавров на встрече с Владимиром Путиным
2022-02-14T17:50+0200
2022-02-14T17:50+0200
2022-02-14T17:50+0200
политика
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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Возможности диалога Москвы с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.В понедельник, 14 февраля, Путин обсудил с Лавровым ответы НАТО и США по гарантиям безопасности, предложенными российской стороной. При этом глава МИД РФ назвал эти ответы отрицательными.По его словам, это касается ключевых проблем, выдвинутых Россией: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений и возвращение военно-политической конфигурации в Европе на позиции 1997 года."Нас, конечно, это удовлетворять не может", – добавил российский министр.При этом вторую часть ответа Лавров назвал конструктивной."Это что касается первой, не удовлетворяющей нас части американского ответа. Вторая часть, она в известной степени носит конструктивный характер, в ней предусмотрены достаточно конкретные меры", – сказал Лавров.Он сообщил, что во второй части ответа предусмотрены меры "в отношении решения проблем ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", которые касаются "снижения военных рисков, мер доверия и военной транспарентности".Глава МИД РФ отметил, что в данных условиях диалог может быть продолжен.Глава российского МИД отметил, что в ближайшие дни продолжится обсуждение этой темы в различных контактах.Он отметил, дальнейшему развитию диалога будет способствовать российская "последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты"."При готовности выслушать какие-то серьезные встречные аргументы", – добавил российский министр.Лавров также сообщил президенту РФ о том, что проект реакции России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности уже сформулирован."Он сформулирован на 10 страницах", – доложил Лавров президенту РФ.
https://ru.sputnik.md/20220204/rossiya-kitay-protiv-rasshireniya-nato-48590627.html
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россия, сергей лавров, владимир путин, мид рф
Лавров: возможности диалога с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны
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Глава МИД России заявил, что возможности диалога с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны, и он может быть продолжен.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Возможности диалога Москвы с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
В понедельник, 14 февраля, Путин обсудил с Лавровым ответы НАТО и США по гарантиям безопасности, предложенными российской стороной. При этом глава МИД РФ назвал эти ответы отрицательными.
Нам прислали ответы – ответ США и ответ Североатлантического альянса. Мы их внимательно изучили вместе с нашими коллегами в межведомственном формате. Ответ США нас прежде всего интересует, потому что всем понятно, кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере.
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
По его словам, это касается ключевых проблем, выдвинутых Россией: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений и возвращение военно-политической конфигурации в Европе на позиции 1997 года.
"Нас, конечно, это удовлетворять не может", – добавил российский министр.
При этом вторую часть ответа Лавров назвал конструктивной.
"Это что касается первой, не удовлетворяющей нас части американского ответа. Вторая часть, она в известной степени носит конструктивный характер, в ней предусмотрены достаточно конкретные меры", – сказал Лавров.
Он сообщил, что во второй части ответа предусмотрены меры "в отношении решения проблем ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", которые касаются "снижения военных рисков, мер доверия и военной транспарентности".
Глава МИД РФ отметил, что в данных условиях диалог может быть продолжен.
"Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны, они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я предложил бы их продолжать и наращивать", – сказал Лавров на встрече с Путиным.
Глава российского МИД отметил, что в ближайшие дни продолжится обсуждение этой темы в различных контактах.
Он отметил, дальнейшему развитию диалога будет способствовать российская "последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты".
"При готовности выслушать какие-то серьезные встречные аргументы", – добавил российский министр.
Лавров также сообщил президенту РФ о том, что проект реакции России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности уже сформулирован.
"Он сформулирован на 10 страницах", – доложил Лавров президенту РФ.