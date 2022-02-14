https://ru.sputnik.md/20220214/ministerstvo-okruzhayuschey-sredy-otvetili-na-trebovanie-otstavki-48918569.html

В министерстве окружающей среды ответили на требование отставки Кантараджиу

В министерстве окружающей среды ответили на требование отставки Кантараджиу

В министерстве объяснили, зачем в республике нужно сжигание покрышек.

2022-02-14T18:31+0200

2022-02-14T18:31+0200

2022-02-14T18:31+0200

общество

в молдове

молдова

министерство окружающей среды

покрышки

реакция

шины

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КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. В министерстве окружающей среды отреагировали на флешмоб экологов, которые потребовали отставки министра Юлианы Кантараджиу. Представители Зеленой экологической партии провели акцию протеста в понедельник. Главная их претензия - поправки к закону об охране окружающей среды, которые снимут запрет на сжигание использованных автомобильных шин в Молдове.Как отметили в министерстве, их ведомство разрабатывает и продвигает политику в области охраны окружающей среды.По данным министерства, развитые страны используют сжигание отходов в качестве альтернативного решения для производства энергии. Как уточнили в ведомстве, есть задача регулировать сферу применения твердых отходов в соответствии с законом, а именно, в Молдове должны быть все варианты обращения с твердыми отходами, включая шины, чтобы сократить их хранение. Как считают в ведомстве, в страны ежегодно формируется огромное количество использованных шин, которые затем и так неконтролируемо сжигают.В госучреждении уверены, что в дополнение к уменьшению загрязнения почвы, воды и воздуха за счет устранения процесса хранения, сжигание шин ведет к меньшему потреблению ископаемых ресурсов, таких как газ, уголь, мазут (последние два влекут большие объемы выбросов в процессе сжигания, нежели покрышки).

https://ru.sputnik.md/20220214/ekologi-otstavka-ministr-48900853.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, министерство окружающей среды, покрышки, реакция, шины