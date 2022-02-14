https://ru.sputnik.md/20220214/minoborony-nashumevshee-video-s-bronetekhnikoy-v-beltsakh-snyato-v-yanvare-48922976.html

Минобороны: нашумевшее видео с бронетехникой в Бельцах снято в январе

Минобороны: нашумевшее видео с бронетехникой в Бельцах снято в январе

Представители социалистов опубликовали в социальных сетях видео с военной техникой на улицах северной столицы.

2022-02-14T19:55+0200

2022-02-14T19:55+0200

2022-02-14T19:55+0200

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бельцы

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КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. В Миниcтерстве обороны заявляют, что видео с передвижениями бронетехники по улицам Бельц, которое появилось в социальных сетях, — это старые кадры с учений."Эти видео были сделаны еще в январе, во время отправки бронетранспортеров из первой бельцкой бригады на полигон, где бригада принимала участие в учениях", — сказала корреспонденту Sputnik Молдова представитель Минобороны Алла Дьякону.Ранее лидер бельцкого отделения Партии социалистов Александр Нестеровский опубликовал в социальной сети видео, где из ворот войсковой части выезжает тягач с бронетехникой. "Бельцы, сегодня", — написал Нестеровский.Через час еще одно видео, где по улицам Бельц передвигаются бронетранспортеры, опубликовал в соцсети бельцкий советник Вячеслав Жуков."По дорогам Бельц едут БТРы. А власть закупает слезоточивый газ и дубинки. Народные волнения или что-то другое?" — написал городской советник.

бельцы

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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армия, соцсети, в молдове, министерство обороны, бельцы