https://ru.sputnik.md/20220214/minoborony-nashumevshee-video-s-bronetekhnikoy-v-beltsakh-snyato-v-yanvare-48922976.html
Минобороны: нашумевшее видео с бронетехникой в Бельцах снято в январе
Минобороны: нашумевшее видео с бронетехникой в Бельцах снято в январе
Представители социалистов опубликовали в социальных сетях видео с военной техникой на улицах северной столицы.
2022-02-14T19:55+0200
2022-02-14T19:55+0200
2022-02-14T19:55+0200
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КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. В Миниcтерстве обороны заявляют, что видео с передвижениями бронетехники по улицам Бельц, которое появилось в социальных сетях, — это старые кадры с учений."Эти видео были сделаны еще в январе, во время отправки бронетранспортеров из первой бельцкой бригады на полигон, где бригада принимала участие в учениях", — сказала корреспонденту Sputnik Молдова представитель Минобороны Алла Дьякону.Ранее лидер бельцкого отделения Партии социалистов Александр Нестеровский опубликовал в социальной сети видео, где из ворот войсковой части выезжает тягач с бронетехникой. "Бельцы, сегодня", — написал Нестеровский.Через час еще одно видео, где по улицам Бельц передвигаются бронетранспортеры, опубликовал в соцсети бельцкий советник Вячеслав Жуков."По дорогам Бельц едут БТРы. А власть закупает слезоточивый газ и дубинки. Народные волнения или что-то другое?" — написал городской советник.
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Александр Исаев
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армия, соцсети, в молдове, министерство обороны, бельцы
Минобороны: нашумевшее видео с бронетехникой в Бельцах снято в январе
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Представители социалистов опубликовали в социальных сетях видео с военной техникой на улицах северной столицы.
КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. В Миниcтерстве обороны заявляют, что видео с передвижениями бронетехники по улицам Бельц, которое появилось в социальных сетях, — это старые кадры с учений.
"Эти видео были сделаны еще в январе, во время отправки бронетранспортеров из первой бельцкой бригады на полигон, где бригада принимала участие в учениях", — сказала корреспонденту Sputnik Молдова
представитель Минобороны Алла Дьякону.
Ранее лидер бельцкого отделения Партии социалистов Александр Нестеровский опубликовал в социальной сети видео, где из ворот войсковой части выезжает тягач с бронетехникой. "Бельцы, сегодня", — написал Нестеровский.
Через час еще одно видео, где по улицам Бельц передвигаются бронетранспортеры, опубликовал в соцсети бельцкий советник Вячеслав Жуков.
"По дорогам Бельц едут БТРы. А власть закупает слезоточивый газ и дубинки. Народные волнения или что-то другое?" — написал городской советник.