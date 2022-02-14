https://ru.sputnik.md/20220214/moldova-ne-umeet-sebya-piarit-48818408.html
Молдова не умеет себя пиарить
Молдова не умеет себя пиарить
Как исправить негативный имидж Молдовы в мире
2022-02-14T08:30+0200
2022-02-14T08:30+0200
2022-02-14T08:31+0200
радио
туризм
молдова
имидж
пиар
юрий кротенко
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Туризм до пандемии, и после ее грядущего, как все надеются, завершения – это одна из самых важных отраслей дохода множества стран. Туристы приезжают и оставляют деньги. В Молдове дела с туризмом уже почти 30 лет обстоят, скажем прямо, не особо хорошо. Понятно, что у страны нет выхода к морю и горных массивов, но неужели дело только в этом? Быть может мы сами притягиваем негатив постоянными жалобами и информацией о том, что мы беднейшая страна Европы, перенося эти ощущения на все человечество?Что с этим делать и можно ли исправить ситуацию? Об этом расскажут эксперты – экономист, профессор Юрий Кротенко и психолог Анжела Николаоу.
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Сергей Цуркану
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
туризм, молдова, имидж, пиар, юрий кротенко, видео
Молдова не умеет себя пиарить
08:30 14.02.2022 (обновлено: 08:31 14.02.2022) Подписаться на
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" выясняем, почему у Молдовы в мире не самый приятный имидж и что с этим делать.
Туризм до пандемии, и после ее грядущего, как все надеются, завершения – это одна из самых важных отраслей дохода множества стран. Туристы приезжают и оставляют деньги.
В Молдове дела с туризмом уже почти 30 лет обстоят, скажем прямо, не особо хорошо. Понятно, что у страны нет выхода к морю и горных массивов, но неужели дело только в этом? Быть может мы сами притягиваем негатив постоянными жалобами и информацией о том, что мы беднейшая страна Европы, перенося эти ощущения на все человечество?
Что с этим делать и можно ли исправить ситуацию? Об этом расскажут эксперты – экономист, профессор Юрий Кротенко и психолог Анжела Николаоу.