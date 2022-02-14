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Решение комиссии: в Молдове вернулись к системе цветовых кодов в районах
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Решение комиссии: в Молдове вернулись к системе цветовых кодов в районах
Решение комиссии: в Молдове вернулись к системе цветовых кодов в районах
КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. В Молдове вернуться к определению цветовых кодов в районах, муниципиях территориальных образованиях в зависимости от уровня... 14.02.2022, Sputnik Молдова
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в молдове
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КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. В Молдове вернуться к определению цветовых кодов в районах, муниципиях территориальных образованиях в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Такое решение было принято в понедельник на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
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Решение комиссии: в Молдове вернулись к системе цветовых кодов в районах

18:05 14.02.2022 (обновлено: 18:09 14.02.2022)
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КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. В Молдове вернуться к определению цветовых кодов в районах, муниципиях территориальных образованиях в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Такое решение было принято в понедельник на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
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