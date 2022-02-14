https://ru.sputnik.md/20220214/moldova-vernulis-sisteme-tsvetovykh-kodov-rayonakh-48918927.html

Решение комиссии: в Молдове вернулись к системе цветовых кодов в районах

Решение комиссии: в Молдове вернулись к системе цветовых кодов в районах

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. В Молдове вернуться к определению цветовых кодов в районах, муниципиях территориальных образованиях в зависимости от уровня... 14.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-14T18:05+0200

2022-02-14T18:05+0200

2022-02-14T18:09+0200

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3076/77/30767753_0:21:1500:865_1920x0_80_0_0_9e31224ea24082955002525fd259d221.jpg

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. В Молдове вернуться к определению цветовых кодов в районах, муниципиях территориальных образованиях в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Такое решение было принято в понедельник на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове