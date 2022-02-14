https://ru.sputnik.md/20220214/nare-obyasnili-chto-vliyaet-na-postoyannoe-podorozhanie-topliva-48914452.html

В НАРЭ объяснили, что влияет на постоянное подорожание топлива

В НАРЭ объяснили, что влияет на постоянное подорожание топлива

В понедельник цены на топливо и бензин в Молдове снова выросли, как и в последние несколько недель.

2022-02-14T16:55+0200

2022-02-14T16:55+0200

2022-02-14T17:08+0200

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. На уровень цен на горючее по-прежнему сильно влияет резкий рост цен на нефть на международных фондовых биржах, такое заявление сделали в Национальном агентстве по регулированию энергетики (НАРЭ). Как отметили в агентстве, цена на нефть марки Brent растет на фоне дискуссий о неизбежности военного конфликта в Украине. Так, цена за баррель нефти выросла до 96 долларов, что является самым высоким уровнем за последние семь с половиной лет.По данным НАРЭ, котировки Platts на основные нефтепродукты превысили 910 долларов за тонну на бензин и 820 долларов за тонну на дизельное топливо, увеличившись более чем на 250 долларов за тонну на бензин и 220 долларов за тонну на дизельное топливо по сравнению с началом декабря 2021 года.Как считают в агентстве, нельзя назвать обнадеживающими и прогнозы на следующий период.Таким образом, НАРЭ на 15 февраля установило следующие максимальные розничные цены на основные нефтепродукты стандартного типа: на бензин А 95 – 23,93 лея за литр; на дизельное топливо – 20,81 лея за литр.В заключение в НАРЭ заверили потребителей, что действующий механизм установления цен на основные нефтепродукты стандартного типа обеспечивает справедливые, прозрачные и легко проверяемые цены. Как уточнили в агентстве, на цены влияют только события на международном рынке, и исключается возможность вмешательства нефтяных компаний в процесс ценообразования путем необоснованного повышения.

https://ru.sputnik.md/20220211/tseny-na-toplivo-nare-48811075.html

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