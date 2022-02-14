https://ru.sputnik.md/20220214/nuzhno-li-maye-sandu-potrebovat-otstavki-pravitelstva-moldovy-48922204.html
Нужно ли Майе Санду потребовать отставки правительства Молдовы
Нужно ли Майе Санду потребовать отставки правительства Молдовы
Обсудили с политологами, целесообразно ли президенту Молдовы отправлять в отставку кабинет министров под руководством Натальи Гаврилицы.
2022-02-14T19:28+0200
2022-02-14T19:28+0200
2022-02-14T19:28+0200
радио
правительство
молдова
президент
отставка
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Каков потенциал в молдавско-российских отношениях и как их улучшить? Как при власти Партии "Действие и солидарность" (PAS) развивать молдавско-российские двухсторонние отношения?Миф или реальность: каковы перспективы евроинтеграции Молдовы? Ждут ли страну в составе единой Европы или используют, скорее, как буферную зону?Нужно ли Майи Санду потребовать отставки правительства? В случае отставки кабмина, есть ли у президента Молдовы резерв специалистов, чтобы сформировать другой кабинет?Эти вопросы обсудили с политологом, доктором исторических наук Анатолием Дубровским и политологом Дмитрием Ройбу.По мнению Анатолия Дубровского, Майя Санду считает пока преждевременным решение об отставке правительства во главе с Натальей Гаврилицей.Однако, как считает собеседник, по всей видимости любое правительство, которое утвердят после возможного падения кабмина под руководством Гаврилицы, будет снято, если "ориентиры останутся теми же"."Потому что тут необходимы важные политические решения, которые могут отразиться и на экономическом развитии страны. Нужны новые принципы внешней политики. Надо учитывать опыт других стран в этом плане – той же Венгрии, Израиля – и найти такие решения, которые бы вывели страну из кризиса", – сказал Дубровский.Политолог Дмитрий Ройбу обратил внимание на то, что критика в адрес власти поступает как от граждан, проживающих внутри страны, так и от молдавской диаспоры. "Критика не направлена против правительства Гаврилицы, а против власти, что подразумевает и большинство в лице PAS и президента", – Ройбу.Эксперт напомнил, что к власти ставленники PAS пришли на волне больших обещаний – повышение пенсий, борьба с ростом цен из-за коррупционных схем и так далее. В итоге, отметил собеседник, "пенсии увеличили не всем, а сами повышения никакую роль сейчас не играют, потому что цены взлетели так, что людям не хватает оплатить коммунальные счета".Поэтому, как заявил политолог, даже если Майя Санду предпримет попытку спасти свой рейтинг, отправив в отставку кабинет министров Натальи Гаврилицы, то это ничего не даст. По мнению эксперта, это будет лишь отвлекающим маневром.По его мнению, малые страны, к которым относится Молдова, должны развивать мудрую внешнюю политику. "У людей уже развеялся миф о ценностях евроинтеграции любой ценой. Люди сейчас уже понимают, что возможность оплатить счета, отправить детей в школу, накормить и так далее – более важно, чем ценности о евроинтеграции", – добавил Ройбу.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
правительство, молдова, президент, отставка, видео
Нужно ли Майе Санду потребовать отставки правительства Молдовы
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Обсудили с политологами, целесообразно ли президенту Молдовы отправлять в отставку кабинет министров под руководством Натальи Гаврилицы.
Каков потенциал в молдавско-российских отношениях и как их улучшить? Как при власти Партии "Действие и солидарность" (PAS) развивать молдавско-российские двухсторонние отношения?
Миф или реальность: каковы перспективы евроинтеграции Молдовы? Ждут ли страну в составе единой Европы или используют, скорее, как буферную зону?
Нужно ли Майи Санду потребовать отставки правительства? В случае отставки кабмина, есть ли у президента Молдовы резерв специалистов, чтобы сформировать другой кабинет?
Эти вопросы обсудили с политологом, доктором исторических наук Анатолием Дубровским и политологом Дмитрием Ройбу.
По мнению Анатолия Дубровского, Майя Санду считает пока преждевременным решение об отставке правительства во главе с Натальей Гаврилицей.
"Она, возможно, поступит так к маю-июню. Потому что сейчас она пытается подобрать нужные кадры именно технократов, тех, у кого есть опыт управления, тех, кто смог бы справиться со многими поставленными задачами", – отметил политолог.
Однако, как считает собеседник, по всей видимости любое правительство, которое утвердят после возможного падения кабмина под руководством Гаврилицы, будет снято, если "ориентиры останутся теми же".
"Потому что тут необходимы важные политические решения, которые могут отразиться и на экономическом развитии страны. Нужны новые принципы внешней политики. Надо учитывать опыт других стран в этом плане – той же Венгрии, Израиля – и найти такие решения, которые бы вывели страну из кризиса", – сказал Дубровский.
Политолог Дмитрий Ройбу обратил внимание на то, что критика в адрес власти поступает как от граждан, проживающих внутри страны, так и от молдавской диаспоры. "Критика не направлена против правительства Гаврилицы, а против власти, что подразумевает и большинство в лице PAS и президента", – Ройбу.
Эксперт напомнил, что к власти ставленники PAS пришли на волне больших обещаний – повышение пенсий, борьба с ростом цен из-за коррупционных схем и так далее. В итоге, отметил собеседник, "пенсии увеличили не всем, а сами повышения никакую роль сейчас не играют, потому что цены взлетели так, что людям не хватает оплатить коммунальные счета".
Поэтому, как заявил политолог, даже если Майя Санду предпримет попытку спасти свой рейтинг, отправив в отставку кабинет министров Натальи Гаврилицы, то это ничего не даст. По мнению эксперта, это будет лишь отвлекающим маневром.
"Ошибки правительства не случайные, а систематические. И это все исходит от позиции президента – от того, что глава государства изолировала Молдову от некоторых стран, с которыми у нас хорошие экономические отношения и с которыми у нас, кстати, схожие в чем-то интересы. Мы должны работать в этом направлении, говоря о сотрудничестве с Россией", – сказал Ройбу.
По его мнению, малые страны, к которым относится Молдова, должны развивать мудрую внешнюю политику. "У людей уже развеялся миф о ценностях евроинтеграции любой ценой. Люди сейчас уже понимают, что возможность оплатить счета, отправить детей в школу, накормить и так далее – более важно, чем ценности о евроинтеграции", – добавил Ройбу.