https://ru.sputnik.md/20220214/nuzhno-li-maye-sandu-potrebovat-otstavki-pravitelstva-moldovy-48922204.html

Нужно ли Майе Санду потребовать отставки правительства Молдовы

Нужно ли Майе Санду потребовать отставки правительства Молдовы

Обсудили с политологами, целесообразно ли президенту Молдовы отправлять в отставку кабинет министров под руководством Натальи Гаврилицы.

2022-02-14T19:28+0200

2022-02-14T19:28+0200

2022-02-14T19:28+0200

радио

правительство

молдова

президент

отставка

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Каков потенциал в молдавско-российских отношениях и как их улучшить? Как при власти Партии "Действие и солидарность" (PAS) развивать молдавско-российские двухсторонние отношения?Миф или реальность: каковы перспективы евроинтеграции Молдовы? Ждут ли страну в составе единой Европы или используют, скорее, как буферную зону?Нужно ли Майи Санду потребовать отставки правительства? В случае отставки кабмина, есть ли у президента Молдовы резерв специалистов, чтобы сформировать другой кабинет?Эти вопросы обсудили с политологом, доктором исторических наук Анатолием Дубровским и политологом Дмитрием Ройбу.По мнению Анатолия Дубровского, Майя Санду считает пока преждевременным решение об отставке правительства во главе с Натальей Гаврилицей.Однако, как считает собеседник, по всей видимости любое правительство, которое утвердят после возможного падения кабмина под руководством Гаврилицы, будет снято, если "ориентиры останутся теми же"."Потому что тут необходимы важные политические решения, которые могут отразиться и на экономическом развитии страны. Нужны новые принципы внешней политики. Надо учитывать опыт других стран в этом плане – той же Венгрии, Израиля – и найти такие решения, которые бы вывели страну из кризиса", – сказал Дубровский.Политолог Дмитрий Ройбу обратил внимание на то, что критика в адрес власти поступает как от граждан, проживающих внутри страны, так и от молдавской диаспоры. "Критика не направлена против правительства Гаврилицы, а против власти, что подразумевает и большинство в лице PAS и президента", – Ройбу.Эксперт напомнил, что к власти ставленники PAS пришли на волне больших обещаний – повышение пенсий, борьба с ростом цен из-за коррупционных схем и так далее. В итоге, отметил собеседник, "пенсии увеличили не всем, а сами повышения никакую роль сейчас не играют, потому что цены взлетели так, что людям не хватает оплатить коммунальные счета".Поэтому, как заявил политолог, даже если Майя Санду предпримет попытку спасти свой рейтинг, отправив в отставку кабинет министров Натальи Гаврилицы, то это ничего не даст. По мнению эксперта, это будет лишь отвлекающим маневром.По его мнению, малые страны, к которым относится Молдова, должны развивать мудрую внешнюю политику. "У людей уже развеялся миф о ценностях евроинтеграции любой ценой. Люди сейчас уже понимают, что возможность оплатить счета, отправить детей в школу, накормить и так далее – более важно, чем ценности о евроинтеграции", – добавил Ройбу.

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

правительство, молдова, президент, отставка, видео