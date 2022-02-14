https://ru.sputnik.md/20220214/pandemiya-spad-kovid-tsentr-gagauzia-pacienti-48913924.html

Пандемия пошла на спад: в ковид-центры Гагаузии поступает все меньше пациентов

Пандемия пошла на спад: в ковид-центры Гагаузии поступает все меньше пациентов

Количество случаев госпитализации инфицированных коронавирусом на юге Молдовы начало снижаться

2022-02-14T16:29+0200

2022-02-14T16:29+0200

2022-02-14T17:06+0200

коронавирус

гагаузия

пациент

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КОМРАТ, 14 фев – Sputnik, Максим Топал. В Гагаузии пациентов с коронавирусом принимают два ковид-центра. Расположены они в районных больницах Комрата и Чадыр-Лунги. Какова обстановка в медучреждениях на сегодняшний день – разбирался корреспондент Sputnik Молдова.По словам заместителя директора районной больницы Комрат Константина Яниогло, на данный момент в ковид-центре находятся на лечении 85 пациентов, из которых 22 – в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Свободны лишь шесть коек для взрослых и одна детская."Сегодня есть свободные места, но будут ли они завтра – я не могу сказать. Бывает, в день поступает 5-6 больных, иногда больше, иногда и меньше. В динамике пациентов больше не стало, но обычно они поступают в тяжелом состоянии. Все нуждающиеся получают кислород – у нас есть постоянно работающая кислородная станция. Баллонами мы практически не пользуемся. Есть и концентраторы – в этом плане у нас достаточно всего необходимого", – сказал Константин Яниогло.Он заметил, что дополнительных койко-мест в Комрате развернуть уже нельзя. Но медик обратил внимание на тенденцию к уменьшению числа госпитализированных."По эпидобстановке мы отмечаем некоторый спад поступления больных. Если такая обстановка, как в выходные дни, когда было 2-4 больных, сохранится, то свободные места будут", – добавил Яниогло.Аналогичная обстановка и в ковид-центре Чадыр-Лунги. На утро понедельника, 14 февраля, в медучреждении находилось 47 пациентов, из которых восемь – дети. Всего там развернуто 66 мест."У нас тоже идет на спад. Больше недели было 59-60 пациентов, детей было больше - до 16-17. Каждый день снижается количество больных, поступают они к нам, как правило, в тяжелом состоянии или в состоянии средней тяжести", - сказала Наталья Попазогло.По данным Главного управления здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии, в течение субботы, 12 февраля, и воскресенья, 13 февраля, в Гагаузии был сделан 141 тест на выявление коронавирусной инфекции. В Комратском районе добавилось 14 ковид-инфицированных, девять – в Чадыр-Лунгском районе и семь – в Вулканештском. Общее количество заболевших в течение двух дней составило 32 человека, из которых один медработник, один работник учебного заведения и один ребенок.В двух ковид-центрах Гагаузии находятся 132 пациента, из них 28 детей. За сутки поступили три человека, из них один ребенок. Общее число вакцинированных жителей Гагаузии составило 20,3% (24 тысячи 161 человек). Бустерную дозу вакцины поставили 11,3% жителей автономии (2 тысячи 749 человек).По данным на утро 14 февраля, с начала пандемии в Молдове заболело коронавирусом 484 тысячи 516 человек. Из них 11,9% – дети и подростки и 0,4% – беременные. Вылечились 437 тысяч 569 заболевших (90,3%), а умерло 10 тысяч 940 человек (2,25%).

https://ru.sputnik.md/20220203/gagauzia-lekarstva-dlya-kovid-bolnykh-48564896.html

https://ru.sputnik.md/20220212/kogda-delat-buster-esli-chelovek-zabolel-koronavirusom-48847372.html

гагаузия

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гагаузия, пациент