https://ru.sputnik.md/20220214/pochemu-vlasti-moldovy-ne-khotyat-druzhby-s-rossiey-48832637.html

Кузнецов: почему власти Молдовы не хотят дружбы с Россией

Кузнецов: почему власти Молдовы не хотят дружбы с Россией

Эксперт объяснил, почему представители PAS в руководстве страны не идут по пути развития отношений с РФ и не посещают Москву

2022-02-14T09:00+0200

2022-02-14T09:00+0200

2022-02-14T09:00+0200

радио

москва

россия

отношения

развитие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0b/48835786_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_96da3babf5f0ba8637bf79cb3385c4f7.jpg

Кузнецов: почему власти Молдовы не хотят дружбы с Россией Кузнецов: почему власти Молдовы не хотят дружбы с Россией

За последние несколько месяцев руководители страны неоднократно выступали с заявлениями, которые вряд ли можно назвать дружественными и партнерскими в отношениях с Россией. Так, выступая в эфире одного из частных румынских телеканалов, президент Майя Санду, говоря о Приднестровье, отметила, что Россия должна убрать "своих людей" с территории Молдовы. Несколькими днями ранее спикер парламента республики Игорь Гросу, упоминая условия продления контракта на поставки природного газа, и вовсе усмотрел политический подтекст в этом, казалось бы, сугубо энергетическом вопросе.Почему выпады праволиберальной власти в республике все чаще слышны, хотя официальная Москва не раз заявляла о готовности к прагматичному, предсказуемому сотрудничеству? ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик, доктор права, профессор Александр Кузнецов.По мнению эксперта, и на саммит СНГ не была направлена представительная делегация, хотя республика является полноправным членом Содружества. Кузнецов подчеркивает: официальный Кишинев занял весьма странную позицию и в вопросе поставок российского газа в республику и условий соответствующего контракта."Месседж такой: "Если хотите продавать газ – продавайте. Это не наш газ, а ваш". Да, действительно, продавец должен думать о рынке сбыта, но нужен ли России этот рынок сбыта – Молдова – или нет? Кто все-таки более заинтересован? А заинтересован покупатель, то есть Молдова", – отметил Кузнецов.Политолог уверен: Молдове необходим российский газ и снижение цен на него, а они могут быть ниже, что показали на своем примере и Венгрия, и Сербия. Кузнецов настаивает: если бы президент Санду или премьер Гаврилица лично обсудили этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным, все могло решиться в ином ключе."Даже странам НАТО удалось получить другие тарифы. Россия как поставщик газа, может предлагать альтернативные цены в зависимости от результатов переговоров", – уточнил Кузнецов.Политолог подытожил: со строительством "Северного потока – 2" и "Южного потока" газораспределительные сети, идущие через Украину и Молдову уже не являются стратегическими, поэтому именно молдавская сторона должна быть крайне заинтересована в том, чтобы газ поступал бесперебойно именно по этим трубопроводам, а не реверсом и по более высокой цене.

москва

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

москва, россия, отношения, развитие, аудио