https://ru.sputnik.md/20220214/pochemu-vlasti-moldovy-ne-khotyat-druzhby-s-rossiey-48832637.html
Кузнецов: почему власти Молдовы не хотят дружбы с Россией
Кузнецов: почему власти Молдовы не хотят дружбы с Россией
Эксперт объяснил, почему представители PAS в руководстве страны не идут по пути развития отношений с РФ и не посещают Москву
2022-02-14T09:00+0200
2022-02-14T09:00+0200
2022-02-14T09:00+0200
радио
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россия
отношения
развитие
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Кузнецов: почему власти Молдовы не хотят дружбы с Россией
Кузнецов: почему власти Молдовы не хотят дружбы с Россией
За последние несколько месяцев руководители страны неоднократно выступали с заявлениями, которые вряд ли можно назвать дружественными и партнерскими в отношениях с Россией. Так, выступая в эфире одного из частных румынских телеканалов, президент Майя Санду, говоря о Приднестровье, отметила, что Россия должна убрать "своих людей" с территории Молдовы. Несколькими днями ранее спикер парламента республики Игорь Гросу, упоминая условия продления контракта на поставки природного газа, и вовсе усмотрел политический подтекст в этом, казалось бы, сугубо энергетическом вопросе.Почему выпады праволиберальной власти в республике все чаще слышны, хотя официальная Москва не раз заявляла о готовности к прагматичному, предсказуемому сотрудничеству? ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик, доктор права, профессор Александр Кузнецов.По мнению эксперта, и на саммит СНГ не была направлена представительная делегация, хотя республика является полноправным членом Содружества. Кузнецов подчеркивает: официальный Кишинев занял весьма странную позицию и в вопросе поставок российского газа в республику и условий соответствующего контракта."Месседж такой: "Если хотите продавать газ – продавайте. Это не наш газ, а ваш". Да, действительно, продавец должен думать о рынке сбыта, но нужен ли России этот рынок сбыта – Молдова – или нет? Кто все-таки более заинтересован? А заинтересован покупатель, то есть Молдова", – отметил Кузнецов.Политолог уверен: Молдове необходим российский газ и снижение цен на него, а они могут быть ниже, что показали на своем примере и Венгрия, и Сербия. Кузнецов настаивает: если бы президент Санду или премьер Гаврилица лично обсудили этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным, все могло решиться в ином ключе."Даже странам НАТО удалось получить другие тарифы. Россия как поставщик газа, может предлагать альтернативные цены в зависимости от результатов переговоров", – уточнил Кузнецов.Политолог подытожил: со строительством "Северного потока – 2" и "Южного потока" газораспределительные сети, идущие через Украину и Молдову уже не являются стратегическими, поэтому именно молдавская сторона должна быть крайне заинтересована в том, чтобы газ поступал бесперебойно именно по этим трубопроводам, а не реверсом и по более высокой цене.
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Андрей Петрик
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москва, россия, отношения, развитие, аудио
Кузнецов: почему власти Молдовы не хотят дружбы с Россией
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Эксперт объяснил, почему представители PAS в руководстве страны не идут по пути развития отношений с РФ и не посещают Москву с рабочими визитами, хотя уже давно занимают ключевые должности в стране.
За последние несколько месяцев руководители страны неоднократно выступали с заявлениями, которые вряд ли можно назвать дружественными и партнерскими в отношениях с Россией. Так, выступая в эфире одного из частных румынских телеканалов, президент Майя Санду, говоря о Приднестровье, отметила, что Россия должна убрать "своих людей" с территории Молдовы. Несколькими днями ранее спикер парламента республики Игорь Гросу, упоминая условия продления контракта на поставки природного газа, и вовсе усмотрел политический подтекст в этом, казалось бы, сугубо энергетическом вопросе.
Почему выпады праволиберальной власти в республике все чаще слышны, хотя официальная Москва не раз заявляла о готовности к прагматичному, предсказуемому сотрудничеству? ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал политический аналитик, доктор права, профессор Александр Кузнецов.
"Это все доказывает, что от правящая партия не хочет вести диалог с Россией ни по каким направлениям: ни по решению приднестровского вопроса, ни по поставкам газа. Ни один их верховных политиков не совершил ни одного рабочего визита в Москву", – сказал собеседник.
По мнению эксперта, и на саммит СНГ не была направлена представительная делегация, хотя республика является полноправным членом Содружества. Кузнецов подчеркивает: официальный Кишинев занял весьма странную позицию и в вопросе поставок российского газа в республику и условий соответствующего контракта.
"Месседж такой: "Если хотите продавать газ – продавайте. Это не наш газ, а ваш". Да, действительно, продавец должен думать о рынке сбыта, но нужен ли России этот рынок сбыта – Молдова – или нет? Кто все-таки более заинтересован? А заинтересован покупатель, то есть Молдова", – отметил Кузнецов.
Политолог уверен: Молдове необходим российский газ и снижение цен на него, а они могут быть ниже, что показали на своем примере и Венгрия, и Сербия. Кузнецов настаивает: если бы президент Санду или премьер Гаврилица лично обсудили этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным, все могло решиться в ином ключе.
"Даже странам НАТО удалось получить другие тарифы. Россия как поставщик газа, может предлагать альтернативные цены в зависимости от результатов переговоров", – уточнил Кузнецов.
Политолог подытожил: со строительством "Северного потока – 2" и "Южного потока" газораспределительные сети, идущие через Украину и Молдову уже не являются стратегическими, поэтому именно молдавская сторона должна быть крайне заинтересована в том, чтобы газ поступал бесперебойно именно по этим трубопроводам, а не реверсом и по более высокой цене.