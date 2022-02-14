https://ru.sputnik.md/20220214/pogodnye-rekordy-moldovy-14-fevralya-48883777.html
Погодные рекорды Молдовы 14 февраля
Погодные рекорды Молдовы 14 февраля
Какой была температура в Молдове 14 февраля в разные годы
2022-02-14T00:01+0200
2022-02-14T00:01+0200
2022-02-14T00:01+0200
в молдове
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Самое теплое 14 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +14 градусов по Цельсию.А температурный минимум 14 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –24,9 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38,9 градуса.
https://ru.sputnik.md/20210419/Guterresh-prizval-vnimatelney-otnestis-k-probleme-izmeneniya-klimata-34446310.html
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 14 февраля
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Самое теплое 14 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +14 градусов по Цельсию.
А температурный минимум 14 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –24,9 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38,9 градуса.