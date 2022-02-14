https://ru.sputnik.md/20220214/pogodnye-rekordy-moldovy-14-fevralya-48883777.html

Погодные рекорды Молдовы 14 февраля

Погодные рекорды Молдовы 14 февраля

Какой была температура в Молдове 14 февраля в разные годы

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Самое теплое 14 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +14 градусов по Цельсию.А температурный минимум 14 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –24,9 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38,9 градуса.

https://ru.sputnik.md/20210419/Guterresh-prizval-vnimatelney-otnestis-k-probleme-izmeneniya-klimata-34446310.html

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2022

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