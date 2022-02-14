https://ru.sputnik.md/20220214/pyataya-boevaya-gruppa-nato-rumynia-yadernaya-ugroza-chernomorskii-region-evropa-48919542.html

Пятая боевая группа НАТО в Румынии – ядерная угроза Черноморскому региону и Европе

Пятая боевая группа НАТО в Румынии – ядерная угроза Черноморскому региону и Европе

Формирование в Румынии постоянной боевой группы иностранных войск НАТО станет новым подтверждением "агонии гегемонии" США в Европе

2022-02-14T22:31+0200

2022-02-14T22:31+0200

2022-02-14T22:31+0200

колумнистика

нато

румыния

европа

черноморский регион

угроза

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Формирование в Румынии постоянной боевой группы иностранных войск НАТО – вопреки требованиям Москвы по равной и неделимой безопасности – станет новым подтверждением "агонии гегемонии" США в Европе. Военно-технический ответ России концептуально предсказуем. Американцам и европейцам придется вместе расплачиваться за агрессивную внешнюю политику своих недальновидных лидеров.Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ 13 февраля сообщил, что пятая (с учетом Польши и стран Балтии) постоянная боевая группа НАТО будет размещена в Румынии. На первом этапе переброшены 2000 военнослужащих США, в дальнейшем командовать иностранными войсками в Румынии будет Франция. И это выглядит как лихорадочное, безрассудное приготовление к боевым действиям в стабильной Восточной Европе. Становится все более вероятным военный конфликт США и НАТО с Россией, в эпицентре которого первыми окажутся Румыния, Молдова, страны Балтии, Польша, Украина, Абхазия, Грузия. Этим странам и народам отведена роль пешек и "сопутствующих потерь" в большой игре Вашингтона и Брюсселя.Активно используя дезинформацию об "эскалации вокруг Украины", в последние дни США развернули для противостояния с Россией в Европе свои истребители F-16, F-15 и бомбардировщики B-52 с ядерным оружием на борту. Командование ВВС США в Европе сообщает, что развернутые в Польше и Румынии американские самолеты "готовы к бою". Создается впечатление, будто военачальники Пентагона не сознают, что первым ответным (ракетным) ударом Россия уничтожит главные военные базы НАТО в Европе и центры принятия решений на территории США. Далее возможны варианты, но рыть окопы на Украине Вооруженные Силы РФ точно не планируют.Выдуманное в Вашингтоне "российское вторжение" завершится для американцев и европейцев гораздо хуже памятной провокации с иракской пробиркой Колина Пауэлла – оперативный ответ Москвы прилетит на широком фронте от Бухареста и Варшавы до Лондона и Вашингтона, не считая срочной эвакуации войск США из Сирии. Очевидные риски коллективного Запада огромны. Поэтому за исключением "неофитов демократии", то есть балтийских и причерноморских стран-лимитрофов, никто в Европе не заинтересован в расширении военной инфраструктуры НАТО на восток и конфликтах с РФ. Неслучайно на острове Великобритания заговорили о возможном официальном отказе Украины от вступления в НАТО, этот способ "сохранить лицо" альянса при явно плохой игре – устроил бы Россию, по одному из требований к "партнерам".Крылья демократииМирные предложения Москвы по безопасности Вашингтон и Брюссель фактически проигнорировали. Обвиняя Россию в некой виртуальной эскалации внутри границ РФ, не обращая внимания на отрицание Кремлем планов завоеваний, Вашингтон перебрасывает на Восточно-Европейский ТВД тысячи десантников, бронетехнику и ударную авиацию, что само по себе выглядит безумством. Пентагон вполне реально создает ядерные угрозы безопасности РФ вблизи российских границ (которые иногда нарушает).США перебросили 16 истребителей в Польшу и Румынию. Восемь тяжелых истребителей F-15C/D Eagle из 48-й истребительной эскадрильи Королевских ВВС с британской базы Лейкенхит находятся теперь на польской авиабазе Ласк, расширенной и модернизированной за деньги США еще несколько лет назад. По заявлению командования ВВС США в Европе , эти машины вооружены ракетами "воздух – воздух" (AIM-120 дальностью до 70 километров) и "воздух – поверхность" якобы для "сдерживания" России. Однако специалистам известно, что F-15 Eagle имеет боевой радиус около 2000 километров, и "способен проникать глубоко на территорию противника". Разумеется, если у противника нет современных систем ПВО С-400 или истребителей Су-35С и Су-30СМ.На румынскую авиабазу Фетешти 12 февраля переброшены восемь истребителей F-16 F-16 Fighting Falcons ВВС США из состава 52-го авиакрыла, дислоцированного на базе Шпангдалем в Германии, якобы для "укрепления региональной безопасности во время нынешней напряженности, вызванной наращиванием российской военной мощи вблизи Украины".Заметим, что напряженность – виртуальная, а на авиабазе Фетешти ранее были размещены итальянские истребители, которые осуществляют плановые патрульные полеты над Черным морем.Американские истребители F-15 Eagle отправлены с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии на литовскую авиабазу в Шауляе для усиления польских и датских F-16 из состава "Балтийского патруля". Здесь Бухаресту, Варшаве и Вильнюсу важно помнить, что американские истребители F-15 и F-16 – сертифицированные носители термоядерных бомб B61-12 мощностью до 50 килотонн. Такие объекты вблизи своих границ Россия не оставит без контроля ни на минуту, а в ситуации военного конфликта F-15 и F-16 автоматически станут приоритетными целями для уничтожения – на земле или в воздухе.В качестве "усиления" европейских союзников на британской базе Фэнфорд американцы также развернули четыре стратегических бомбардировщиков B-52H из состава 69-й эскадрильи. Эти самолеты могут нести ядерное оружие и способны поражать цели на территории России, не заходя в ее воздушное пространство. Однако российские истребители и зенитные системы вряд ли позволят им выйти на рубеж нанесения удара по территории РФ. По сути США превратили британскую авиабазу в большую мишень для гиперзвуковых "Кинжалов", почти одновременно размещенных в Калининградской области – в семи минутах полета до Фэнфорда (авиабазы Фетешти и Шауляй находятся гораздо ближе).Глубина безрассудства"Ковбойский подход" США к соседям по планете гарантирует лишь новые военные конфликты, и может для американцев плохо кончиться. Еще один пример государственного авантюризма – нарушение границы РФ вблизи Курильских островов многоцелевой атомной подводной лодкой ВМС США типа "Вирджиния" 12 февраля."Засветившийся" американский экипаж не выполнил российскую команду "всплыть немедленно" (в режиме звукоподводной связи – на минимальной дистанции), и ракетный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" применил реактивную бомбовую установку. Полагаю, с поправкой на глубину погружения субмарины, чтобы американцев тряхнуло, но уцелел прочный корпус с ядерным реактором – России не нужна зона заражения у своих берегов.После этого "Вирджиния" покинула территориальные воды РФ с максимальной скоростью (34 узла), и с перепуга даже использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля. Редчайшее и опаснейшее для судеб мира событие.Термоядерные провокации ВВС и ВМС США в отношении России, Беларуси, Китая и других соседей по планете самоубийственны для Вашингтона, смертельно опасны для американских союзников в Европе и Азии. Когда МИД РФ предупреждает о военно-техническом ответе на отказ "партнеров" выполнить требования Москвы по равной и неделимой безопасности, это серьезно. И вскоре мы узнаем подробности. Российский министр обороны Сергей Шойгу пообещал ответ России США и НАТО по безопасности в Европе в ближайшее время, и это не "телефонный разговор".В частности, на этой неделе состоятся массовые пуски ракет различной дальности, с участием ядерной триады ВС РФ – под личным руководством российского президента Владимира Путина.Начало военного конфликта в Европе в ближайшие месяцы многим наблюдателям кажется практически неизбежным, в Донбассе или в Приднестровье – не суть. И все же мир не "черно-белое кино". Объективно существующие многополярность и разномыслие, военные поражения Пентагона и НАТО последних лет – внушают осторожный геополитический оптимизм.Издание The American Conservative отмечает: "Многополярность – реальность нашего времени, нравится это американцам или нет. И хотя США очень трудно смириться с мыслью, что "старый враг" времен холодной войны побеждает, Америке пора признать, что она больше не гегемон. Сейчас Россия сильнее, и американцы допустили это по собственной глупости".Недавнее позорное бегство США и НАТО из Афганистана и Ирака показали всю ценность и суть американской внешней политики. По итогам последних двух десятилетий неудачных для США интервенций с неисчислимым количеством убитых и покалеченных, потраченными впустую триллионами долларов видно, что руководство США некомпетентно, безответственно, и способно привести свой народ и своих союзников к уничтожению в третьей мировой войне с Россией, обладающей технологическим и ядерным превосходством в области вооружений.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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колумнистика, нато, румыния, европа, черноморский регион, угроза