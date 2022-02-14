https://ru.sputnik.md/20220214/rabotnikov-obrazovaniya-covid-19-48909154.html
Порядка тысячи учащихся и работников образования заразились COVID-19 за неделю
Порядка тысячи учащихся и работников образования заразились COVID-19 за неделю
Министерство образования Молдовы представило данные об эпидситуации в учебных заведениях страны.
2022-02-14T15:01+0200
2022-02-14T15:01+0200
2022-02-14T15:04+0200
коронавирус
в молдове
молдова
школы
статистика
дети
учителя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415906_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d437ba509476f96f5aa6eff2fd17f07.jpg
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Около тысячи школьников, студентов, учителей и работников сферы образования в Молдове заболели COVID-19 на минувшей неделе. Данные в понедельник представило Министерство просвещения.По данным ведомства, за прошедшую неделю в дошкольном образовании зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом. Заболели 48 детей, 68 педагогов и 60 сотрудников вспомогательного персонала.В сфере начального, гимназического и лицейского образования было зарегистрировано 541 новый случай коронавируса. Из них 348 эпизодов подтверждено среди учащихся, 136 – среди учителей и 57 – среди работников школ.В системе профессионально-технического образования зарегистрировано 89 новых случаев, из них 57 – у учащихся, 16 – у преподавателей и 16 – у прочих сотрудников учреждений.Министерство образования сообщает, что на прошлой неделе в вузах страны зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19, в том числе у 30 студентов, 14 преподавателей и семи прочих сотрудников.Общее количество активных случаев на всех ступенях образования превышает 1800. На прошлой неделе было более 2800. Количество активных случаев заболевания среди учащихся и преподавателей превышает 1500.Напоминаем, что с 7 февраля учащиеся вернулись к обучению с физическим присутствием.
https://ru.sputnik.md/20220214/srednyaya-zabolevaemost-covid-19-moldova-48897711.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415906_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca33c8b12573f55ff95d1539a57f2942.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, школы, статистика, дети, учителя
Порядка тысячи учащихся и работников образования заразились COVID-19 за неделю
15:01 14.02.2022 (обновлено: 15:04 14.02.2022) Подписаться на
Министерство образования Молдовы представило данные об эпидситуации в учебных заведениях страны.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Около тысячи школьников, студентов, учителей и работников сферы образования в Молдове заболели COVID-19 на минувшей неделе. Данные в понедельник представило Министерство просвещения.
По данным ведомства, за прошедшую неделю в дошкольном образовании зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом. Заболели 48 детей, 68 педагогов и 60 сотрудников вспомогательного персонала.
В сфере начального, гимназического и лицейского образования было зарегистрировано 541 новый случай коронавируса. Из них 348 эпизодов подтверждено среди учащихся, 136 – среди учителей и 57 – среди работников школ.
В системе профессионально-технического образования зарегистрировано 89 новых случаев, из них 57 – у учащихся, 16 – у преподавателей и 16 – у прочих сотрудников учреждений.
Министерство образования сообщает, что на прошлой неделе в вузах страны зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19, в том числе у 30 студентов, 14 преподавателей и семи прочих сотрудников.
Общее количество активных случаев на всех ступенях образования превышает 1800. На прошлой неделе было более 2800.
Количество активных случаев заболевания среди учащихся и преподавателей превышает 1500.
Напоминаем, что с 7 февраля учащиеся вернулись к обучению с физическим присутствием.