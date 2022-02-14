https://ru.sputnik.md/20220214/rabotnikov-obrazovaniya-covid-19-48909154.html

Порядка тысячи учащихся и работников образования заразились COVID-19 за неделю

Порядка тысячи учащихся и работников образования заразились COVID-19 за неделю

Министерство образования Молдовы представило данные об эпидситуации в учебных заведениях страны.

2022-02-14T15:01+0200

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Около тысячи школьников, студентов, учителей и работников сферы образования в Молдове заболели COVID-19 на минувшей неделе. Данные в понедельник представило Министерство просвещения.По данным ведомства, за прошедшую неделю в дошкольном образовании зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом. Заболели 48 детей, 68 педагогов и 60 сотрудников вспомогательного персонала.В сфере начального, гимназического и лицейского образования было зарегистрировано 541 новый случай коронавируса. Из них 348 эпизодов подтверждено среди учащихся, 136 – среди учителей и 57 – среди работников школ.В системе профессионально-технического образования зарегистрировано 89 новых случаев, из них 57 – у учащихся, 16 – у преподавателей и 16 – у прочих сотрудников учреждений.Министерство образования сообщает, что на прошлой неделе в вузах страны зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19, в том числе у 30 студентов, 14 преподавателей и семи прочих сотрудников.Общее количество активных случаев на всех ступенях образования превышает 1800. На прошлой неделе было более 2800. Количество активных случаев заболевания среди учащихся и преподавателей превышает 1500.Напоминаем, что с 7 февраля учащиеся вернулись к обучению с физическим присутствием.

https://ru.sputnik.md/20220214/srednyaya-zabolevaemost-covid-19-moldova-48897711.html

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в молдове, молдова, школы, статистика, дети, учителя