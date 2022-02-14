https://ru.sputnik.md/20220214/restoratory-ogranicheniya-sektor-horeca-48894259.html

Рестораторы просят убрать ограничения для сектора HoReCa

Рестораторы просят убрать ограничения для сектора HoReCa

Рестораторы считают дискриминационным тот факт, что только в сфере их бизнеса остались строги ограничения.

2022-02-14T10:12+0200

2022-02-14T10:12+0200

2022-02-14T10:23+0200

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Представители ресторанного бизнеса направили запрос в Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья (НЧКОЗ) и Комиссию чрезвычайных ситуаций с просьбой пересмотреть программу работы для сектора HoReCa. Об этом сообщили в Ассоциации рестораторов (MĂR).Такая просьба была направлена в связи со снижением количества новых случаев коронавируса, которые фиксирует Минздрав ежедневно и улучшением в целом эпидемиологической ситуации. В заключение рестораторы отметили, что надеются на справедливый пересмотр программы деятельности этого сектора в интересах всех сторон. Ранее в Ассоциации рестораторов жестко раскритиковали ограничительные меры на работу заведений общепита, введенные в Молдове решением НЧКОЗ от 20 января. В MĂR отметили, что для сектора HoReCa меры снова самые жесткие – запрет на деятельность с 22.00 до 7.00, заполняемость не более 50% зала и обязательное наличие COVID-сертификата у посетителей.НЧКОЗ приняла решение ограничить доступ во все закрытые общественные помещения, кроме социально значимых для совершеннолетних граждан, без COVID-сертификата. Его необходимо будет предъявить при входе в любые закрытые помещения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, банков, кредитных организаций, страховых организаций, офисов коммунальных служб, пунктов обмена валюты, почтовых отделений, пунктов вакцинации, медицинских организаций и зоомагазинов.Введенные меры будут действовать до 20 февраля.

https://ru.sputnik.md/20220121/kishinyov-programma-rabota-obschepit-covid-48213551.html

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в молдове, молдова, рестораторы, horeca, ограничения