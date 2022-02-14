https://ru.sputnik.md/20220214/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-esche-teplee-48879501.html

Самый точный прогноз погоды: еще теплее

Самый точный прогноз погоды: еще теплее

Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы и традиции -14, 15, 16 февраля Gismeteo

2022-02-14T07:00+0200

2022-02-14T07:00+0200

2022-02-14T07:00+0200

в молдове

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер будет дуть юго-восточный слабый до умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до –7.Точный прогноз погоды в Кишиневе 13 февраля: ночью – от –3 до –5, днем – от +6 до +8.В последующие дни станет еще теплее: 15 февраля ожидается до +11, 16 февраля – до +12. Осадков не прогнозируют.Праздники и народные приметыЕжегодно 14 февраля православные чтут память Трифона Апамейского. В народе святого считают покровителем супругов и семьи. Другие названия праздника: "Трифон", "Трифон-мышегон", "Трифон Перезимник", "День Трифона — заклинателя мышей". А также 14 февраля Предпразднство Сретения Господня. В миру 14 февраля проводят День святого Валентина, католический праздник, посвященный влюбленным.Восточный гороскоп – 2022: кому повезет в год Тигра>>>Какие сокровища скрывает барон всех ромов Молдовы во дворе своего дома>>>

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

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в молдове, прогноз погоды, народные приметы