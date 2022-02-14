https://ru.sputnik.md/20220214/sandu-prokommentirovala-situatsiya-region-48900587.html

Санду выступила с обращением по ситуации в регионе

Санду выступила с обращением по ситуации в регионе

Глава государства выступила с важным видеообращением ко всем гражданам страны.

2022-02-14T12:36+0200

2022-02-14T12:36+0200

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молдова

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обращение

украина

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выступила с обращением к гражданам в связи с напряженной ситуацией в регионе. Как заявила президент, "все обеспокоены напряженной обстановкой на границе соседней Украины и сигналами о возможном начале военного конфликта в ближайшее время".Президент напомнила, что Молдова – мирная страна. Санду отметила, что важно оставаться солидарными и сплоченными, "нельзя позволить ненависти укорениться в обществе". По мнению президента, вне зависимости от языка на котором мы говорим, от наших политических предпочтений или этнической принадлежности, все мы – граждане Молдовы. Глава государства уверена, что "только все вместе мы сможем справиться с напряженностью в регионе, – в том случае если будем заботиться о близких, если сможем рассчитывать друг на друга".По словам Санду, государственные учреждения готовы действовать оперативно, обеспечить функциональность всех структур для граждан и гарантировать, что последствия возможных военных действий в соседней стране не затронут людей.Также Санду призвала граждан сохранять бдительность и получать информацию из надежных и заслуживающих доверия источников.Президент обратилась к госучреждениям, с призывом четко и своевременно информировать граждан о готовности к реагированию на возможные риски для национальной безопасности. В заключение Санду выразила надежду, что напряженность в регионе будет урегулирована путем диалога и дипломатических переговоров. По мнению Санду, мир – залог будущего нашего региона и страны.

https://ru.sputnik.md/20220212/posolstvo-moldovy-v-kieve-sledit-za-razvitiem-sobytiy-na-ukraine---midei-48864580.html

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молдова, в молдове, майя санду, обращение, украина