https://ru.sputnik.md/20220214/sandu-prokommentirovala-situatsiya-region-48900587.html
Санду выступила с обращением по ситуации в регионе
Санду выступила с обращением по ситуации в регионе
Глава государства выступила с важным видеообращением ко всем гражданам страны.
2022-02-14T12:36+0200
2022-02-14T12:36+0200
2022-02-14T13:15+0200
молдова
в молдове
майя санду
общество
обращение
украина
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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выступила с обращением к гражданам в связи с напряженной ситуацией в регионе. Как заявила президент, "все обеспокоены напряженной обстановкой на границе соседней Украины и сигналами о возможном начале военного конфликта в ближайшее время".Президент напомнила, что Молдова – мирная страна. Санду отметила, что важно оставаться солидарными и сплоченными, "нельзя позволить ненависти укорениться в обществе". По мнению президента, вне зависимости от языка на котором мы говорим, от наших политических предпочтений или этнической принадлежности, все мы – граждане Молдовы. Глава государства уверена, что "только все вместе мы сможем справиться с напряженностью в регионе, – в том случае если будем заботиться о близких, если сможем рассчитывать друг на друга".По словам Санду, государственные учреждения готовы действовать оперативно, обеспечить функциональность всех структур для граждан и гарантировать, что последствия возможных военных действий в соседней стране не затронут людей.Также Санду призвала граждан сохранять бдительность и получать информацию из надежных и заслуживающих доверия источников.Президент обратилась к госучреждениям, с призывом четко и своевременно информировать граждан о готовности к реагированию на возможные риски для национальной безопасности. В заключение Санду выразила надежду, что напряженность в регионе будет урегулирована путем диалога и дипломатических переговоров. По мнению Санду, мир – залог будущего нашего региона и страны.
https://ru.sputnik.md/20220212/posolstvo-moldovy-v-kieve-sledit-za-razvitiem-sobytiy-na-ukraine---midei-48864580.html
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молдова, в молдове, майя санду, обращение, украина
Санду выступила с обращением по ситуации в регионе
12:36 14.02.2022 (обновлено: 13:15 14.02.2022) Подписаться на
Глава государства выступила с важным видеообращением ко всем гражданам страны.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выступила с обращением к гражданам в связи с напряженной ситуацией в регионе.
Как заявила президент, "все обеспокоены напряженной обстановкой на границе соседней Украины и сигналами о возможном начале военного конфликта в ближайшее время".
"Хочу обратиться с призывом к людям Молдовы всех национальностей, всех политических пристрастий и религиозных учреждений. Обратиться с призывом к единству в эти трудные, полные неопределенности дни. Для нас самое важное обеспечить единство и мир в нашей стране и регионе в целом. Обращаюсь также к жителям городов и сел Приднестровского региона", – добавила Санду.
Президент напомнила, что Молдова – мирная страна.
"Принцип нейтралитета важен для нас. Никто в Молдове не хочет ни с кем воевать. Мы строим современное, процветающее государство, в котором все граждане равны перед законом и где соблюдаются права человека", – подчеркнула президент.
Санду отметила, что важно оставаться солидарными и сплоченными, "нельзя позволить ненависти укорениться в обществе". По мнению президента, вне зависимости от языка на котором мы говорим, от наших политических предпочтений или этнической принадлежности, все мы – граждане Молдовы. Глава государства уверена, что "только все вместе мы сможем справиться с напряженностью в регионе, – в том случае если будем заботиться о близких, если сможем рассчитывать друг на друга".
По словам Санду, государственные учреждения готовы действовать оперативно, обеспечить функциональность всех структур для граждан и гарантировать, что последствия возможных военных действий в соседней стране не затронут людей.
"Вместе с правительством и парламентом мы рассмотрели сценарии развития кризиса в регионе и проанализировали связанные с ним риски", – заявила Санду.
Также Санду призвала граждан сохранять бдительность и получать информацию из надежных и заслуживающих доверия источников.
Президент обратилась к госучреждениям, с призывом четко и своевременно информировать граждан о готовности к реагированию на возможные риски для национальной безопасности.
В заключение Санду выразила надежду, что напряженность в регионе будет урегулирована путем диалога и дипломатических переговоров.
По мнению Санду, мир – залог будущего нашего региона и страны.