https://ru.sputnik.md/20220214/shoygu-blizhayshee-vremya-chast-ucheniy-vs-rf-budet-zavershena-48916821.html

Шойгу: в ближайшее время часть учений ВС РФ будет завершена

Шойгу: в ближайшее время часть учений ВС РФ будет завершена

Часть учений российской армии будет завершена в ближайшее время, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу

2022-02-14T17:21+0200

2022-02-14T17:21+0200

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россия

сергей шойгу

учения

военные учения

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Часть учений российской армии будет завершена в ближайшее время, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости. "Хочу еще раз повторить, что учения пройдут, какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба решений, которые были спланированы, которые были начаты по вашим поручениям в декабре", – сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Одним из главных учений ВС РФ сегодня являются совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022". Подразделения Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии приступили к проведению совместных учений "Союзная решимость-2022" на общевойсковых полигонах белорусских ВС 10 февраля. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.

https://ru.sputnik.md/20211221/shoygu-nato-47402707.html

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сергей шойгу, учения, военные учения