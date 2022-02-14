https://ru.sputnik.md/20220214/shoygu-blizhayshee-vremya-chast-ucheniy-vs-rf-budet-zavershena-48916821.html
Шойгу: в ближайшее время часть учений ВС РФ будет завершена
Шойгу: в ближайшее время часть учений ВС РФ будет завершена
Часть учений российской армии будет завершена в ближайшее время, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу
2022-02-14T17:21+0200
2022-02-14T17:21+0200
2022-02-14T17:41+0200
россия
сергей шойгу
учения
военные учения
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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Часть учений российской армии будет завершена в ближайшее время, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости. "Хочу еще раз повторить, что учения пройдут, какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба решений, которые были спланированы, которые были начаты по вашим поручениям в декабре", – сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Одним из главных учений ВС РФ сегодня являются совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022". Подразделения Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии приступили к проведению совместных учений "Союзная решимость-2022" на общевойсковых полигонах белорусских ВС 10 февраля. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
https://ru.sputnik.md/20211221/shoygu-nato-47402707.html
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сергей шойгу, учения, военные учения
Шойгу: в ближайшее время часть учений ВС РФ будет завершена
17:21 14.02.2022 (обновлено: 17:41 14.02.2022) Подписаться на
Учения проходят с учетом масштаба спланированных решений.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik.
Часть учений российской армии будет завершена в ближайшее время, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости
.
"Хочу еще раз повторить, что учения пройдут, какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба решений, которые были спланированы, которые были начаты по вашим поручениям в декабре", – сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Одним из главных учений ВС РФ сегодня являются совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022". Подразделения Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии приступили к проведению совместных учений "Союзная решимость-2022" на общевойсковых полигонах белорусских ВС 10 февраля. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.