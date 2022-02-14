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В Швеции рекомендуют сделать четвертую дозу вакцины от COVID-19
В Швеции рекомендуют сделать четвертую дозу вакцины от COVID-19
Таким образом власти Швеции планируют предотвратить ослабление иммунитета на фоне распространения "омикрона"
2022-02-14T21:19+0200
2022-02-14T21:19+0200
коронавирус
швеция
ревакцинация
рекомендации
доза
вакцина
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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Гражданам Швеции старше 80 лет рекомендуют сделать четвертую прививку от коронавируса, передает РИА Новости. С соответствующими рекомендациями выступило шведское агентство общественного здравоохранения на фоне распространения штамма "омикрон".Таким образом власти страны планируют предотвратить ослабление иммунитета на фоне распространения "омикрона".Рекомендация о четвертой дозе вакцины распространяется на лиц старше 80 лет, а также тех, кто проживает в домах престарелых или получает уход на дому. Уточняется, что вторая бустерная доза вакцины может быть введена не ранее чем через четыре месяца после предыдущей прививки.По данным на 11 февраля, более 55% населения страны в возрасте 18 лет прошли ревакцинацию.
https://ru.sputnik.md/20220212/kogda-delat-buster-esli-chelovek-zabolel-koronavirusom-48847372.html
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швеция, ревакцинация, рекомендации, доза, вакцина

В Швеции рекомендуют сделать четвертую дозу вакцины от COVID-19

21:19 14.02.2022
© Photo : Ministerul Sănătății al Republicii Moldova / Serviciul de informare și comunicare cu mass-mediaВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 14.02.2022
© Photo : Ministerul Sănătății al Republicii Moldova / Serviciul de informare și comunicare cu mass-media
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Второй бустер можно сделать через четыре месяца после предыдущей вакцинации.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Гражданам Швеции старше 80 лет рекомендуют сделать четвертую прививку от коронавируса, передает РИА Новости. С соответствующими рекомендациями выступило шведское агентство общественного здравоохранения на фоне распространения штамма "омикрон".
Таким образом власти страны планируют предотвратить ослабление иммунитета на фоне распространения "омикрона".
Рекомендация о четвертой дозе вакцины распространяется на лиц старше 80 лет, а также тех, кто проживает в домах престарелых или получает уход на дому. Уточняется, что вторая бустерная доза вакцины может быть введена не ранее чем через четыре месяца после предыдущей прививки.
По данным на 11 февраля, более 55% населения страны в возрасте 18 лет прошли ревакцинацию.
Когда делать бустер, если человек заболел коронавирусом - Sputnik Молдова, 1920, 12.02.2022
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Когда делать бустер, если человек заболел коронавирусом
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