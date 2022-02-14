https://ru.sputnik.md/20220214/sovmestnaya-rabochaya-gruppa-parlamenta-nsg-48902229.html

Совместная рабочая группа парламента и НСГ возобновит работу

Совместная рабочая группа парламента и НСГ возобновит работу

Председатель Парламента Молдовы провел телефонный разговор с новым председателем Народного собрания АТО Гагаузия.

2022-02-14T13:35+0200

2022-02-14T13:35+0200

2022-02-14T14:58+0200

гагаузия

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу и спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов договорились возобновить обсуждение в рабочей группе обеспечения функционирования в рамках конституционных норм Автономно-территориального образования Гагаузия и законодательных положений Республики Молдова в отношении особого статуса АТО Гагаузия. Об этом сообщает пресс-служба парламента.Глава парламента пожелал Дмитрию Константинову успехов на новом посту.Напомним, в 2015 году в Молдове была создана межпарламентская рабочая группа, в которую вошли по семь депутатов от высшего законодательного органа Молдовы и Народного собрания Гагаузии (НСГ). Основной задачей группы было давно назревшее разграничение полномочий автономии и центральных властей. К работе переговорщиков привлекали местных и международных экспертов.Спустя год работы, в 2016 году, рабочая группа согласовала три законопроекта, уточняющие статус Гагаузской автономии и дополняющие полномочия ее руководящих органов, тогда же их передали в парламент.Первый проект предполагает внесение одного-единственного изменения в закон "Об особом правовом статусе Гагаузии". Согласно поправке, любой пересмотр этого закона возможен только после одобрения изменений Народным собранием Гагаузии.Второй вводит в систему административно-территориального деления республики, наряду с первым (населенные пункты) и вторым уровнями (районы, муниципии), особый уровень управления для Гагаузской автономии. Закон также дает право гагаузским властям менять границы населенных пунктов и районов внутри автономии.Третий проект вводит в закон о местном публичном управлении специальный статус для органов управления автономией.Два из трех законопроектов были приняты парламентом в декабре 2020 года. Не был утвержден только законопроект, который вносит изменения в закон "Об особом правовом статусе Гагаузии".

https://ru.sputnik.md/20201207/pochemu-vokrug-gagauzskikh-zakonoproektov-stolko-shuma-32802208.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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гагаузия, парламент, народное собрание, в молдове, молдова