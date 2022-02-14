https://ru.sputnik.md/20220214/srednyaya-zabolevaemost-covid-19-moldova-48897711.html

Средняя заболеваемость COVID-19 в Молдове снижается

Средняя заболеваемость COVID-19 в Молдове снижается

Национальное агентство общественного здоровья обновило цветовые коды эпидопасности по районам.

2022-02-14T11:45+0200

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Несколько районов Молдовы вышли из зоны "красного кода" COVID-опасности и перешли в зону "оранжевого". Неделей ранее вне "красного кода" был только Теленештский район. В среднем по республике заболеваемость составляет 451 случай на 100 тысяч населения. На прошлой неделе этот показатель составлял 754 случая."Оранжевый код" действует в следующих районах: Кагульском, Кантемирском, Каушанском, Криулянском, Дрокийском, Флаештском, Флорештском, Глодянском, Хынчештском, Ниспоренском, Оргеевском, Резинском, Сынжерейском, Шолданештском, Сорокском, Штефанводском, Теленештском и Унгенском. Все остальные районы остаются под действием "красного кода". В Кишиневе зафиксировано более 6 тысяч заражений в неделю, или 781 случай на 100 тысяч населения. В Бельцах – 538 случаев на 100 тысяч. Отметим, для объявления "красного кода" достаточно более 250 случаев на 100 тысяч жителей в неделю.Данные предоставило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.Отметим, что 22 января вступили в силу новые ограничения, установленные Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью. Меры были связаны с резким ростом числа заражений коронавирусом в Молдове и быстрым распространением штамма "омикрон".Национальная комиссия общественного здоровья предложила на месяц введение в Молдове мер, соответствующих "красному коду". Глава Минздрава Алла Немеренко объяснила: делается это из-за того, что существующая система учета заболеваемости, когда коды COVID-опасности обновляются раз в неделю, не успевает за стремительным ростом заболеваемости. Поэтому по всей Молдове в настоящее время применяются правила, соответствующие "красному коду" опасности.Так, было принято решение перевести с понедельника на удаленное обучение школьников, запретить вход в закрытые помещения без COVID-сертификата (за некоторым исключением), временно запретить проведение частных мероприятий.

https://ru.sputnik.md/20220214/covid-19-moldova-48892553.html

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