https://ru.sputnik.md/20220214/ssha-gotovy-zamenit-voyne-ukrainu-rossiyu-48895515.html

США готовы заменить на войне и Украину, и Россию

США готовы заменить на войне и Украину, и Россию

Американцев подвела традиционная самоуверенность и склонность к шаблонному мышлению.

2022-02-14T10:41+0200

2022-02-14T10:41+0200

2022-02-14T11:12+0200

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Уверен, если бы Вашингтон хоть немного знал, с кем имеет дело на Украине, он никогда бы не стал вкладываться в местный "майдан". Подвела американцев традиционная самоуверенность и склонность к шаблонному мышлению. Они почему-то были уверены, что если украинские олигархи воруют активнее своих латиноамериканских собратьев, то и воевать будут с большим удовольствием, чем горячие южноамериканские парни.Но хозяйственные украинцы даже в Гражданскую войну воевали лишь до околицы собственного села. Те же Петлюра, Махно, Зеленый, Ангел и другие "народные вожди" легко поднимали крестьян против любой власти: против гетмана с немцами, против красных, против белых и даже друг против друга, но как только непосредственная угроза "садку вышнэвому" и поросятам пропадала, многотысячные армии враз испарялись, сокращаясь до отрядов в несколько сотен ненавоевавшихся пассионариев. Остальные отправлялись решать более важные проблемы: вести позиционные войны с соседями из-за межей, выпасов, огородов и так далее.Тем более не было у украинских лидеров никакого интереса устраивать в 2014 году так необходимую США войну с Россией. Они ведь почти двадцать пять лет радовались, что живут отдельно и не делятся салом с "москалями". Зачем им война?Между тем американцы сами, для того, чтобы убедить украинцев в их европейской первосортности в отношении русских, наладили украинскую пропаганду соответствующим образом. В результате многие жители Украины до сих пор уверены, что если они обнищали, то россияне и вовсе с голоду вымирают, а многолюдные города снимают на "Мосфильме" с привлечением миллионов китайских статистов, изображающих довольных россиян.При этом, по-украински, собственное государство необходимо по двум причинам: чтобы было у кого безнаказанно воровать и, главное, чтобы не пришло чужое, которое сразу же попытается насадить чуждый украинцам порядок. Иных функций украинцы за государством не признают и любое соблюдение закона почитают за величайшую тиранию, для борьбы с которой "имеют право на восстание".Подвигнуть такой народ на войну с Россией практически невозможно. Украинцы с удовольствием, с утра до вечера, строили планы нападения и обустройства завоеванных земель, уверяли всех, что захватят не только Донбасс, но и Кубань с Воронежем, но сами чутко следили за тем, чтобы провокационная активность ВСУ на линии разграничения не выходила за "разумные" пределы. Немного постреляли, шуму наделали – и хватит. Главное, и американцам показать, что "провоцируем, как и рекомендовали", и Россию не слишком сердить, не доводя дело до реальной войны.Так прошло восемь лет. Не столько терпение, сколько время Вашингтона исчерпалось. А украинцы между тем все так же кочевряжатся, действуя почти по Троцкому: ни войны, ни мира. И все время просят денег "на защиту Европы от российской агрессии".Американцы логично решили взять дело в свои руки и всего за три месяца (с конца ноября) так загадили информационное пространство рассказами о "неизбежном российском нападении", что самые некогда уважаемые западные СМИ стали едва ли не каждую ночь сообщать, что Россия уже вторглась на Украину.Весь мир в страхе, цивилизованный Запад, переживая за судьбу гордой нации, прислал почти тысячу тонн боеприпасов времен афганской войны и немного чуть более новых. Германия подарила бывшим союзникам рейха пять тысяч б/у касок и госпиталь с крематорием. Украинцы издают воинственные вопли, но войны нет.США идут на беспрецедентные шаги: сами вывозят посольство и убеждают союзников вывезти с Украины свои посольства, запрещают своим гражданам посещать Украину, а находящимся в ее пределах рекомендуют как можно быстрее уехать. Публикуют десятки карт с планами российского нападения, назначают дату за датой. А войны нет.Они начинают пинать Зеленского и его министров. Те сразу заявляют, что видят, мол, "московские орды", скрежещущие зубами прямо у украинских границ. Но уже на следующий день сами себя опровергают и сообщают, что "никакой опасности нет" и пока "никто на них не нападает". До того обнаглели, что просят президента США "не нагнетать, чтобы не пугать инвесторов и не ухудшать экономические показатели". Можно подумать, у них есть инвесторы и экономика.США и британцы при помощи страховых компаний закрывают воздушное пространство над Украиной, эвакуируют военных советников и инструкторов, стимулируют бегство из страны подконтрольных им олигархов и активистов Сороса. Приказано отбыть во Львов и. о. посла США. Байден звонит Зеленскому и обещает ему "мощную поддержку" сразу после "российского нападения". Но войны все нет, а наглый Зеленский требует от Байдена прибыть на Украину и прямо на месте показать, где конкретно это вторжение, которое из Вашингтона виднее, чем из Киева.Похоже, в Вашингтоне поняли, что этот праздник может длиться вечно, и решили взять дело в свои руки. В этот раз, помимо заявленных "точных дат вторжения" (15, 16 и 22 февраля), американцы расписали его сценарий. Они утверждают, что все начнется с какой-то (разумеется, "организованной Россией") страшно кровавой провокации под чужим флагом. После этого Россия якобы двое суток будет уничтожать украинцев ракетными обстрелами и бомбардировками. А уж затем в опустевшую страну ворвутся те самые "орды", которые давно ждут на границе.Лавров отреагировал моментально и со словами "раз англосаксы обещают, они сделают" допустил возможность частичной эвакуации из Киева российских дипломатов. И это правильно.Мне одно непонятно. Как американцы организуют "российскую провокацию" под чужим флагом, ясно: сами, не скрываясь, что-нибудь взорвут, а потом заявят, что это Россия Америкой прикинулась. Но как они собираются организовать двухдневные бомбардировки и ракетные обстрелы Украины Россией? Неужто используют для этого два переброшенных в Европу "Боинга-57" и ракетные базы в Польше и Румынии? Но ведь военные будут знать, что и откуда летит, да и ракетные базы очень уязвимы для тех же "Искандеров" (из Калининграда) и "Цирконов" (корабли-носители на вооружении Черноморского флота РФ).Кстати, первый эффект от последних американских действий уже есть. Украинцы стали массово звонить в Россию, интересуясь, нельзя ли как-нибудь "попасть в плен" (например, на большие стройки), пока война не началась.Последнее, что еще не испробовал Вашингтон: задействовать Голливуд и снять документальный фильм о "российском вторжении на Украину" где-нибудь в пустыне Мохаве. Можно будет одним выстрелом убить двух зайцев: и санкции против России ввести, и "Оскар" за оригинальный сценарий заработать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://ru.sputnik.md/20220212/mid-rossii-zapad-znaet-gotovyaschikhsya-aktsiyakh-ukraine-48854599.html

https://ru.sputnik.md/20220127/medvedev-ukraina-nato-48362130.html

https://ru.sputnik.md/20220201/lavrov-bezopasnost-libo-odna-dlya-vsekh-libo-ee-net-ni-dlya-kogo-48502865.html

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колумнистика, сша, украина