https://ru.sputnik.md/20220214/tokarchuk-v-moldove-oruduet-omikron--nevidimka-48771094.html
Токарчук: в Молдове орудует "омикрон"- невидимка
Токарчук: в Молдове орудует "омикрон"- невидимка
Эксперт в области общественного здоровья рассказала о том, какие штаммы коронавируса циркулируют сейчас в Молдове.
2022-02-14T08:00+0200
2022-02-14T08:00+0200
2022-02-14T10:44+0200
радио
эпидемия
вакцинация
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0a/48771380_0:5:800:455_1920x0_80_0_0_429c98d55a5d94289fc703e70fcec44b.jpg
Токарчук: в Молдове орудует "омикрон"- невидимка
Токарчук: в Молдове орудует "омикрон"- невидимка
После быстрого выхода на плато и снижения новых случаев заражения на родине "омикрона" в ЮАР заболеваемость там опять стала расти – за счет новых подвидов "омикрона". Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук."Заболеваемость растет не только в ЮАР. Можно посмотреть статистику по Израилю, где уже применено четыре дозы вакцины, и там количество тяжелых больных сейчас самое большое с начала пандемии, как и количество ежедневных новых случаев", – сказала Токарчук."Омикрон"-невидимка: новая напасть, которая, по всей видимости, атакует Молдову.Единственный плюс из этого молдавского коктейля штаммов коронавируса – формирование коллективного иммунитета.Во многих странах Африки медикам удалось обнаружить новый подвид штамма "омикрон", который намного сложнее обнаружить, так как у него отсутствуют некоторые критерии, характерные для первоначального "омикрона". Всего подвида три - Ва.1, Ва.2 и Ва.3. Ва.1 находят у больных чаще всего. Второй же подвид штамма называют "стелсом", его удалось обнаружить в пяти странах континента — Ботсване, Малавии, Кении, АР и Сенегале. Максимальные опасения вызывает второй подвид штамма, поскольку используемые лабораторные тесты не всегда его опознают. У него порой отсутствуют некоторое характеристики "омикрона".
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0a/48771380_0:0:800:601_1920x0_80_0_0_e3b27ad76b162ca48d4b060d4f506316.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
эпидемия, вакцинация, молдова, аудио
Токарчук: в Молдове орудует "омикрон"- невидимка
08:00 14.02.2022 (обновлено: 10:44 14.02.2022) Подписаться на
Эксперт в области общественного здоровья рассказала о том, какие штаммы коронавируса циркулируют сейчас в Молдове.
После быстрого выхода на плато и снижения новых случаев заражения на родине "омикрона" в ЮАР заболеваемость там опять стала расти – за счет новых подвидов "омикрона". Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказала эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.
"Заболеваемость растет не только в ЮАР. Можно посмотреть статистику по Израилю, где уже применено четыре дозы вакцины, и там количество тяжелых больных сейчас самое большое с начала пандемии, как и количество ежедневных новых случаев", – сказала Токарчук.
"Омикрон"-невидимка: новая напасть, которая, по всей видимости, атакует Молдову.
"То, что будут появляться новые штаммы, было предсказуемым. Новый подвид "омикрона" – его называют "омикрон"-невидимка, очень плохо находят тесты. Но он есть", – сказала эксперт.
Единственный плюс из этого молдавского коктейля штаммов коронавируса – формирование коллективного иммунитета.
"Полагаю, в Молдове сейчас циркулируют как минимум три штамма, это "дельта", она окончательно еще не ушла, это "омикрон" классический, и "омикрон"-невидимка. И этот микс, эта смешанная циркуляция, будет давать больший уровень смертности, но в тоже время поможет прийти к коллективному иммунитету, по крайней мере для этих штаммов", - резюмировала собеседница.
Во многих странах Африки медикам удалось обнаружить новый подвид штамма "омикрон", который намного сложнее обнаружить, так как у него отсутствуют некоторые критерии, характерные для первоначального "омикрона". Всего подвида три - Ва.1, Ва.2 и Ва.3. Ва.1 находят у больных чаще всего. Второй же подвид штамма называют "стелсом", его удалось обнаружить в пяти странах континента — Ботсване, Малавии, Кении, АР и Сенегале. Максимальные опасения вызывает второй подвид штамма, поскольку используемые лабораторные тесты не всегда его опознают. У него порой отсутствуют некоторое характеристики "омикрона".