https://ru.sputnik.md/20220214/tokarchuk-v-moldove-oruduet-omikron--nevidimka-48771094.html

Токарчук: в Молдове орудует "омикрон"- невидимка

Токарчук: в Молдове орудует "омикрон"- невидимка

Эксперт в области общественного здоровья рассказала о том, какие штаммы коронавируса циркулируют сейчас в Молдове.

2022-02-14T08:00+0200

2022-02-14T08:00+0200

2022-02-14T10:44+0200

радио

эпидемия

вакцинация

молдова

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Токарчук: в Молдове орудует "омикрон"- невидимка Токарчук: в Молдове орудует "омикрон"- невидимка

После быстрого выхода на плато и снижения новых случаев заражения на родине "омикрона" в ЮАР заболеваемость там опять стала расти – за счет новых подвидов "омикрона". Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук."Заболеваемость растет не только в ЮАР. Можно посмотреть статистику по Израилю, где уже применено четыре дозы вакцины, и там количество тяжелых больных сейчас самое большое с начала пандемии, как и количество ежедневных новых случаев", – сказала Токарчук."Омикрон"-невидимка: новая напасть, которая, по всей видимости, атакует Молдову.Единственный плюс из этого молдавского коктейля штаммов коронавируса – формирование коллективного иммунитета.Во многих странах Африки медикам удалось обнаружить новый подвид штамма "омикрон", который намного сложнее обнаружить, так как у него отсутствуют некоторые критерии, характерные для первоначального "омикрона". Всего подвида три - Ва.1, Ва.2 и Ва.3. Ва.1 находят у больных чаще всего. Второй же подвид штамма называют "стелсом", его удалось обнаружить в пяти странах континента — Ботсване, Малавии, Кении, АР и Сенегале. Максимальные опасения вызывает второй подвид штамма, поскольку используемые лабораторные тесты не всегда его опознают. У него порой отсутствуют некоторое характеристики "омикрона".

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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эпидемия, вакцинация, молдова, аудио