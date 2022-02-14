https://ru.sputnik.md/20220214/uchenye-trekhfaznaya-vaktsinatsiya-covid-19-48910309.html

Ученые объяснили, кому предназначена трехфазная вакцинация от COVID-19

Ученые объяснили, кому предназначена трехфазная вакцинация от COVID-19

Ученые пояснили, что третью прививку от коронавируса можно сделать через два месяца после второй.

2022-02-14T23:14+0200

2022-02-14T23:14+0200

2022-02-14T23:14+0200

коронавирус

ученые

вакцинация

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Три дозы препарата "ЭпиВакКорона-Н" необходимы, в первую очередь, для пациентов с ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". Третью прививку можно сделать через два месяца после второй.Ученые пояснили, что двукратная и трехкратная схема введения вакцины "ЭпиВакКорона-Н" обеспечивает иммунный ответ, которого достаточно для защиты от коронавируса."Обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ. Применение вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по схеме введения трех доз предполагается, в первую очередь, для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний", - говорится в сообщении "Вектора".При этом через 6 месяцев после начала курса вакцинации доля добровольцев, имеющих антитела, в группе 3-кратно вакцинированных составляет 98%, в группе двукратно вакцинированных - 81%, отметили в центре.

https://ru.sputnik.md/20220210/v-moldove-razreshili-besplatno-vaktsinirovat-ot-covid-inostrannykh-turistov-48779025.html

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ученые, вакцинация