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Ученые объяснили, кому предназначена трехфазная вакцинация от COVID-19
Ученые объяснили, кому предназначена трехфазная вакцинация от COVID-19
Ученые пояснили, что третью прививку от коронавируса можно сделать через два месяца после второй.
2022-02-14T23:14+0200
2022-02-14T23:14+0200
коронавирус
ученые
вакцинация
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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Три дозы препарата "ЭпиВакКорона-Н" необходимы, в первую очередь, для пациентов с ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". Третью прививку можно сделать через два месяца после второй.Ученые пояснили, что двукратная и трехкратная схема введения вакцины "ЭпиВакКорона-Н" обеспечивает иммунный ответ, которого достаточно для защиты от коронавируса."Обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ. Применение вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по схеме введения трех доз предполагается, в первую очередь, для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний", - говорится в сообщении "Вектора".При этом через 6 месяцев после начала курса вакцинации доля добровольцев, имеющих антитела, в группе 3-кратно вакцинированных составляет 98%, в группе двукратно вакцинированных - 81%, отметили в центре.
https://ru.sputnik.md/20220210/v-moldove-razreshili-besplatno-vaktsinirovat-ot-covid-inostrannykh-turistov-48779025.html
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ученые, вакцинация

Ученые объяснили, кому предназначена трехфазная вакцинация от COVID-19

23:14 14.02.2022
© Sputnik / Sorokopud JuliaВакцинация против коронавируса
Вакцинация против коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Sorokopud Julia
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В ГНЦ "Вектор" провели подробное исследование вакцины "ЭпиВакКорона-Н".
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Три дозы препарата "ЭпиВакКорона-Н" необходимы, в первую очередь, для пациентов с ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". Третью прививку можно сделать через два месяца после второй.
Ученые пояснили, что двукратная и трехкратная схема введения вакцины "ЭпиВакКорона-Н" обеспечивает иммунный ответ, которого достаточно для защиты от коронавируса.

"Обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ. Применение вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по схеме введения трех доз предполагается, в первую очередь, для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний", - говорится в сообщении "Вектора".

При этом через 6 месяцев после начала курса вакцинации доля добровольцев, имеющих антитела, в группе 3-кратно вакцинированных составляет 98%, в группе двукратно вакцинированных - 81%, отметили в центре.
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