Ученые объяснили, кому предназначена трехфазная вакцинация от COVID-19
© Sputnik / Sorokopud JuliaВакцинация против коронавируса
© Sputnik / Sorokopud Julia
В ГНЦ "Вектор" провели подробное исследование вакцины "ЭпиВакКорона-Н".
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Три дозы препарата "ЭпиВакКорона-Н" необходимы, в первую очередь, для пациентов с ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". Третью прививку можно сделать через два месяца после второй.
Ученые пояснили, что двукратная и трехкратная схема введения вакцины "ЭпиВакКорона-Н" обеспечивает иммунный ответ, которого достаточно для защиты от коронавируса.
"Обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ. Применение вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по схеме введения трех доз предполагается, в первую очередь, для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний", - говорится в сообщении "Вектора".
При этом через 6 месяцев после начала курса вакцинации доля добровольцев, имеющих антитела, в группе 3-кратно вакцинированных составляет 98%, в группе двукратно вакцинированных - 81%, отметили в центре.
"Обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ. Применение вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по схеме введения трех доз предполагается, в первую очередь, для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний", - говорится в сообщении "Вектора".
При этом через 6 месяцев после начала курса вакцинации доля добровольцев, имеющих антитела, в группе 3-кратно вакцинированных составляет 98%, в группе двукратно вакцинированных - 81%, отметили в центре.