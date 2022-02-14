https://ru.sputnik.md/20220214/ukrainskaya-aviakompaniya-skyup-prekratila-prodazhu-biletov-na-svoi-reysy-48888230.html
Украинская авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов на свои рейсы
Украинская авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов на свои рейсы
Страховщики намерены объявить, что с понедельника не будут покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.
2022-02-14T07:30+0200
2022-02-14T07:30+0200
2022-02-14T07:30+0200
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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Украинская авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля. Об этом сообщил ее директор Дмитрий Сероухов.В воскресенье стало известно, что пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить в понедельник о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.Напомним, 13 февраля пассажирский лайнер украинской авиакомпании SkyUp совершил в воскресенье незапланированную посадку в Международном аэропорту Кишинева. Самолет следовал по маршруту по маршруту Фуншал-Киев, однако по требованию владельца воздушного судна ему был запрещен доступ в воздушное пространство Украины, и он был вынужден совершить посадку в Молдове.Чуть позднее 200 пассажиров рейса были отправлены на Украину на автобусах.
https://ru.sputnik.md/20220213/v-kishineve-vynuzhdenno-sel-bort-letevshiy-na-ukrainu-iz-portugalii-48875054.html
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украина, авиакомпания, билеты, в мире
Украинская авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов на свои рейсы
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Крупные международные страховщики намерены объявить, что с понедельника не будут покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.
КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Украинская авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля. Об этом сообщил ее директор Дмитрий Сероухов.
"Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", - заявил Сероухов.
В воскресенье стало известно, что пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить в понедельник о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.
Напомним, 13 февраля пассажирский лайнер украинской авиакомпании SkyUp совершил в воскресенье незапланированную посадку в Международном аэропорту Кишинева. Самолет следовал по маршруту по маршруту Фуншал-Киев, однако по требованию владельца воздушного судна ему был запрещен доступ в воздушное пространство Украины, и он был вынужден совершить посадку в Молдове.
Чуть позднее 200 пассажиров рейса были отправлены на Украину на автобусах.