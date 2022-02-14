https://ru.sputnik.md/20220214/valieva-budet-vystupat-silnoe-zemletryasenie-situatsiya-covid-48890523.html

Мир за сутки: Валиева будет выступать, сильное землетрясение и ситуация с COVID

Мир за сутки: Валиева будет выступать, сильное землетрясение и ситуация с COVID

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-02-14T08:49+0200

2022-02-14T08:49+0200

2022-02-14T09:29+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Спортивный арбитраж (СAS) допустил Камилу Валиеву до одиночных соревнований на Олимпиаде в Пекине. В понедельник СAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) о приостановлении участия Валиевой в Играх, передает РИА Новости.Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ранее сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали протест в Спортивный арбитражный суд, он рассмотрел дело в воскресенье вечером.Ранее Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе российской сборной в командном турнире, однако церемония награждения до сих пор не была проведена. Короткая программа в индивидуальных соревнованиях у женщин на Олимпийских играх в Пекине состоится 15 февраля.В Грузии произошло мощное землетрясениеЗемлетрясение магнитудой 6,2 произошло в 22.25 по местному времени в 58 километрах от Тбилиси у села Самеба (регион Самцхе-Джавахети), сообщает Sputnik Грузия.Информации о жертвах не поступало. Сильные толчки ощущались и в столице Грузии. За минувшую ночь было зафиксировано еще шесть толчков магнитудой от 3,1 до 4,5, сообщает национальный сейсмологический центр страны.Одновременно с этим землетрясение произошло также и в северной части Армении. Сейсмологическая сеть национального центра сейсмозащиты Армении зарегистрировала на армяно-грузинской границе, в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри, землетрясение магнитудой 5,2. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. Согласно предварительным данным, разрушений нет.Ситуация с COVID в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 411 миллионов.На утро 14 февраля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 411 592 977. Из них 5 815 219 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (77 735 068). Следом идут Индия (42 631 421) и Бразилия (27 492 904).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (21 851 747), Великобритания (18 433 001), Россия (13 923 951), Турция (12 908 321), Германия (12 387 659), Италия (12 105 675) и Испания (10 604 200).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 4 735 258 случаев заражения, в Румынии – 2 562 315.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 484 516. В воскресенье профильное министерство сообщило о 1674 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 940, выздоровели 437 569 человек.

https://ru.sputnik.md/20220212/kamila-valieva-v-tsentre-grandioznogo-skandala-48855155.html

https://ru.sputnik.md/20220212/kogda-delat-buster-esli-chelovek-zabolel-koronavirusom-48847372.html

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