https://ru.sputnik.md/20220215/causeni-laboratoriya-dlya-diagnostika-sars-cov-2-48927312.html

В Каушанах открылась лаборатория для диагностики SARS-CoV-2

В Каушанах открылась лаборатория для диагностики SARS-CoV-2

В Молдове усиливают возможности диагностики COVID-19.

2022-02-15T07:30+0200

2022-02-15T07:30+0200

2022-02-15T07:30+0200

коронавирус

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молдова

тестирование

лаборатория

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КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Еще одна лаборатория, в которой проводится ПЦР-тестирование на вирус SARS-CoV-2, была открыта в отделе диагностики Центра общественного здоровья в Каушанах. Об этом сообщили в Минздраве.Лаборатория будет оказывать услуги по тестированию жителям трех районов - Каушан, Новых Анен и Штефан Водэ."Способность к тестированию имеет решающее значение. В этом контексте приветствуется и необходимо расширение мощностей тестирования в регионах, являющееся результатом усилий, предпринятых властями совместно с партнерами по развитию, без которых это было невозможно осуществить", - заявила представитель Минздрава Светлана Николаеску. Помимо оборудования, Минздрав также прилагает усилия для укрепления человеческого потенциала. Расширение диагностических возможностей на районном уровне с помощью методов молекулярной биологии для определения вируса SARS-CoV-2 было проведено при поддержке Национального агентства общественного здоровья и районного совета Каушан, которые выполняли ремонт и обустройство помещений.При поддержке партнеров по развитию лаборатория в Кэушэнь была оснащена высокопроизводительным оборудованием, в том числе холодильниками, дистиллятора и автоклава, предназначенных для хранения реагентов и расходных материалов для ПЦР в безопасных лабораторных условиях.Всего в стране действует семь лабораторий, которые проводят ПЦР-тестирование для диагностики вируса SARS-CoV-2.

https://ru.sputnik.md/20220214/shvetsia-rekomendatii-chetire-doza-vaktsina-covid-19-48912942.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, тестирование, лаборатория