https://ru.sputnik.md/20220215/causeni-laboratoriya-dlya-diagnostika-sars-cov-2-48927312.html
В Каушанах открылась лаборатория для диагностики SARS-CoV-2
В Каушанах открылась лаборатория для диагностики SARS-CoV-2
В Молдове усиливают возможности диагностики COVID-19.
2022-02-15T07:30+0200
2022-02-15T07:30+0200
2022-02-15T07:30+0200
коронавирус
в молдове
молдова
тестирование
лаборатория
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КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Еще одна лаборатория, в которой проводится ПЦР-тестирование на вирус SARS-CoV-2, была открыта в отделе диагностики Центра общественного здоровья в Каушанах. Об этом сообщили в Минздраве.Лаборатория будет оказывать услуги по тестированию жителям трех районов - Каушан, Новых Анен и Штефан Водэ."Способность к тестированию имеет решающее значение. В этом контексте приветствуется и необходимо расширение мощностей тестирования в регионах, являющееся результатом усилий, предпринятых властями совместно с партнерами по развитию, без которых это было невозможно осуществить", - заявила представитель Минздрава Светлана Николаеску. Помимо оборудования, Минздрав также прилагает усилия для укрепления человеческого потенциала. Расширение диагностических возможностей на районном уровне с помощью методов молекулярной биологии для определения вируса SARS-CoV-2 было проведено при поддержке Национального агентства общественного здоровья и районного совета Каушан, которые выполняли ремонт и обустройство помещений.При поддержке партнеров по развитию лаборатория в Кэушэнь была оснащена высокопроизводительным оборудованием, в том числе холодильниками, дистиллятора и автоклава, предназначенных для хранения реагентов и расходных материалов для ПЦР в безопасных лабораторных условиях.Всего в стране действует семь лабораторий, которые проводят ПЦР-тестирование для диагностики вируса SARS-CoV-2.
https://ru.sputnik.md/20220214/shvetsia-rekomendatii-chetire-doza-vaktsina-covid-19-48912942.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, тестирование, лаборатория
В Каушанах открылась лаборатория для диагностики SARS-CoV-2
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В Молдове расширяют возможности диагностики COVID-19.
КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Еще одна лаборатория, в которой проводится ПЦР-тестирование на вирус SARS-CoV-2, была открыта в отделе диагностики Центра общественного здоровья в Каушанах. Об этом сообщили в Минздраве.
Лаборатория будет оказывать услуги по тестированию жителям трех районов - Каушан, Новых Анен и Штефан Водэ.
"Способность к тестированию имеет решающее значение. В этом контексте приветствуется и необходимо расширение мощностей тестирования в регионах, являющееся результатом усилий, предпринятых властями совместно с партнерами по развитию, без которых это было невозможно осуществить", - заявила представитель Минздрава Светлана Николаеску.
Помимо оборудования, Минздрав также прилагает усилия для укрепления человеческого потенциала.
Расширение диагностических возможностей на районном уровне с помощью методов молекулярной биологии для определения вируса SARS-CoV-2 было проведено при поддержке Национального агентства общественного здоровья и районного совета Каушан, которые выполняли ремонт и обустройство помещений.
При поддержке партнеров по развитию лаборатория в Кэушэнь была оснащена высокопроизводительным оборудованием, в том числе холодильниками, дистиллятора и автоклава, предназначенных для хранения реагентов и расходных материалов для ПЦР в безопасных лабораторных условиях.
Всего в стране действует семь лабораторий, которые проводят ПЦР-тестирование для диагностики вируса SARS-CoV-2.