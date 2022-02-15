https://ru.sputnik.md/20220215/chto-nuzhno-sdelat-cheloveku-spustya-2-3-mesyatsa-posle-togo-kak-perebolel-covid-48968428.html

Что нужно сделать человеку спустя 2-3 месяца после того, как переболел COVID

Что нужно сделать человеку спустя 2-3 месяца после того, как переболел COVID

Что советуют эксперты сделать людям, которые переболели коронавирусом, и каковы последствия COVID-19 для организма.

2022-02-15T22:43+0200

2022-02-15T22:43+0200

2022-02-15T22:44+0200

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молдова

вирус

последствия

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Влияние коронавируса на организм еще только изучается, но то, что уже видно, говорит о том, что вирус очень патогенный и бьет именно по жизненно важным органам в человеческом организме. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявила эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.По ее словам, вариант, когда можно обойтись без последствий коронавируса, идеален, но в реальности, к сожалению, такого нет.Токарчук отметила, что в организме каждого человека вирус "цепляется" к разным жизненно важным органам – это либо легкие, либо сердце, либо печень, либо почки, либо иммунная система, либо центральная нервная система. Поэтому, как отметила эксперт, надо быть очень внимательным – даже если человек переболел коронавирусом в легкой форме, то где-то через 2-3 месяца необходимо пройти обследование и посмотреть, что происходит с организмом. "Потому что изменения очень серьезные. Более того, есть длительный коронавирус, который держится до 8-9 месяцев, – человеку кажется, что он выздоровел, у него отрицательный тест, но COVID-19 где-то живет", – уточнила собеседница.На вопрос о том, как узнать, остался ли в организме коронавирус, если тест показывает отрицательный результат, эксперт ответила, что обычно анализ берется из носа и рта, где вируса уже нет, "но он может жить за этими барьерами". "Поэтому длительный коронавирус может быть выявлен только по симптомам – усталость, анализы изменены, параметры изменены, либо функциональность нервной системы изменена или какие-то другие нарушения", – добавила Токарчук.

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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