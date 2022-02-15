https://ru.sputnik.md/20220215/covid-19-moldova-48928311.html

COVID-19 в Молдове: более двух тысяч человек госпитализировано

COVID-19 в Молдове: более двух тысяч человек госпитализировано

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.

2022-02-15T09:07+0200

2022-02-15T09:07+0200

2022-02-15T09:39+0200

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1720 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.В том числе зарегистрировано 10 случаев "импорта" инфекции: три – из России, два – из Украины, по одному - из Румынии, Бельгии, Франции, Италии и Польши.За минувшие сутки проведено 9288 тестов, в том числе быстрых – 7408.Общее число случаев заражения в стране достигло 487 283.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 65 случаев инфицирования: 18 – у врачей, 26 – у медсестер, 21 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2326 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 152 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 22 человека).В то же время за сутки выздоровело 3572 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 444 553.Минздрав сообщает о 20 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 982.

https://ru.sputnik.md/20220214/tokarchuk-v-moldove-oruduet-omikron--nevidimka-48771094.html

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