https://ru.sputnik.md/20220215/covid-v-moldove-novykh-sluchaev-menshe-smertnost-vyshe-48956394.html

COVID в Молдове: новых случаев меньше, смертность выше

COVID в Молдове: новых случаев меньше, смертность выше

Коронавирусные хроники: в молдавском Минздраве рассказали об основных показателях в стране за последние дни.

2022-02-15T22:08+0200

2022-02-15T22:08+0200

2022-02-15T22:09+0200

коронавирус

молдова

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Молдове за последнюю неделю снизился уровень заболеваемости коронавирусом. Такие данные приводятся в еженедельном отчете Минздрава республики, опубликованном во вторник на сайте ведомства.В министерстве обратили внимание на то, что за отчетный период заболеваемость составила 451 случай на 100 тысяч населения. По этому показателю Молдова опережает Северную Македонию, Мальту, Боснию и Герцеговину и Албанию.Среднее число подтвержденных случаев COVID-19 за последнюю неделю составило 2393. На тяжелые формы инфицирования приходится порядка 1,5%, на средние – 3,4%, а на легкие и бессимптомные – примерно 95,1%.По данным Минздрава, с начала пандемии заболеваемость коронавирусом достигла 13019 случаев на 100 тысяч населения, а смертность – 294."Импортный" вирусЧто касается ввоза инфекции в страну, то всего с начала пандемии в Молдове зарегистрировано 4328 эпизодов "импорта" COVID-19, то есть 0,9% от общего числа подтвержденных в республике случаев заражения коронавирусом. За 7-13 февраля выявлено 73 случая "ввоза" инфекции в страну:У кого чаще всего выявляют COVID-19Средний возраст заболевших – 47,3 года. Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе – у жителей городов.Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 37 245 детей, а также 2023 беременные женщины.Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – 54%.В целом, как отмечается в отчете Минздрава, выявлено 29 934 случаев заражения коронавирусом среди специалистов в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 8567, медсестер – 12 553, санитаров – 3730, вспомогательного персонала – 5084.COVID в Молдове: самые высокие и самые низкие показатели смертностиСредний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет 68,5 лет. Примерно в 53% случаев летальные исходы регистрируются среди пациентов женского пола.По данным на 13 февраля, общий уровень смертности на 100 тысяч населения составляет 294 случая. Самые высокие показатели в Бельцах (528 эпизодов), Дондушанском районе (426) и Кишиневе (417).Самые низкие показатели смертности зарегистрированы в Вулканештском (147 случаев), Ниспоренском (171), Кантемирском и Штефан-Водском районах (по 175).Вакцинация в МолдовеКак отметили в Минздраве, с 7 по 13 февраля от коронавируса привиты 35 931 человека, что на 3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. По данным министерства, 213 069 человек обратились в центры вакцинации для того, чтобы сделать бустерную дозу.Уровень вакцинации по стране одной дозой составляет порядка 31%, а полную схему прививок прошли свыше 29% населения, уточняют в Минздраве."Самый высокий уровень вакцинации полной схемой до 13 февраля зафиксирован в Кишиневе – 45% и Сороках – 33%, а самый низкий – в Гагаузии – 18%, Сынжерей и Леова – 20%", – добавили в министерстве.С начала пандемии, как обратили внимание в ведомстве, Молдова получила 2 823 364 доз вакцины. Согласно данным Минздрава среди полученных республикой доз препаратов:

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https://ru.sputnik.md/20220208/altshteyn-stoit-li-nadeyatsya-na-kollektivnyy-immunitet-48658414.html

https://ru.sputnik.md/20220211/koronavirus-provodnik-drugikh-bolezney-48848614.html

https://ru.sputnik.md/20220214/uchenye-trekhfaznaya-vaktsinatsiya-covid-19-48910309.html

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