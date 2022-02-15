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COVID в Молдове: новых случаев меньше, смертность выше
COVID в Молдове: новых случаев меньше, смертность выше
Коронавирусные хроники: в молдавском Минздраве рассказали об основных показателях в стране за последние дни.
2022-02-15T22:08+0200
2022-02-15T22:09+0200
коронавирус
молдова
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Молдове за последнюю неделю снизился уровень заболеваемости коронавирусом. Такие данные приводятся в еженедельном отчете Минздрава республики, опубликованном во вторник на сайте ведомства.В министерстве обратили внимание на то, что за отчетный период заболеваемость составила 451 случай на 100 тысяч населения. По этому показателю Молдова опережает Северную Македонию, Мальту, Боснию и Герцеговину и Албанию.Среднее число подтвержденных случаев COVID-19 за последнюю неделю составило 2393. На тяжелые формы инфицирования приходится порядка 1,5%, на средние – 3,4%, а на легкие и бессимптомные – примерно 95,1%.По данным Минздрава, с начала пандемии заболеваемость коронавирусом достигла 13019 случаев на 100 тысяч населения, а смертность – 294."Импортный" вирусЧто касается ввоза инфекции в страну, то всего с начала пандемии в Молдове зарегистрировано 4328 эпизодов "импорта" COVID-19, то есть 0,9% от общего числа подтвержденных в республике случаев заражения коронавирусом. За 7-13 февраля выявлено 73 случая "ввоза" инфекции в страну:У кого чаще всего выявляют COVID-19Средний возраст заболевших – 47,3 года. Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе – у жителей городов.Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 37 245 детей, а также 2023 беременные женщины.Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – 54%.В целом, как отмечается в отчете Минздрава, выявлено 29 934 случаев заражения коронавирусом среди специалистов в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 8567, медсестер – 12 553, санитаров – 3730, вспомогательного персонала – 5084.COVID в Молдове: самые высокие и самые низкие показатели смертностиСредний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет 68,5 лет. Примерно в 53% случаев летальные исходы регистрируются среди пациентов женского пола.По данным на 13 февраля, общий уровень смертности на 100 тысяч населения составляет 294 случая. Самые высокие показатели в Бельцах (528 эпизодов), Дондушанском районе (426) и Кишиневе (417).Самые низкие показатели смертности зарегистрированы в Вулканештском (147 случаев), Ниспоренском (171), Кантемирском и Штефан-Водском районах (по 175).Вакцинация в МолдовеКак отметили в Минздраве, с 7 по 13 февраля от коронавируса привиты 35 931 человека, что на 3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. По данным министерства, 213 069 человек обратились в центры вакцинации для того, чтобы сделать бустерную дозу.Уровень вакцинации по стране одной дозой составляет порядка 31%, а полную схему прививок прошли свыше 29% населения, уточняют в Минздраве."Самый высокий уровень вакцинации полной схемой до 13 февраля зафиксирован в Кишиневе – 45% и Сороках – 33%, а самый низкий – в Гагаузии – 18%, Сынжерей и Леова – 20%", – добавили в министерстве.С начала пандемии, как обратили внимание в ведомстве, Молдова получила 2 823 364 доз вакцины. Согласно данным Минздрава среди полученных республикой доз препаратов:
https://ru.sputnik.md/20220214/tokarchuk-v-moldove-oruduet-omikron--nevidimka-48771094.html
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COVID в Молдове: новых случаев меньше, смертность выше

22:08 15.02.2022 (обновлено: 22:09 15.02.2022)
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Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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Коронавирусные хроники: в молдавском Минздраве рассказали об основных показателях в стране за последние дни.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Молдове за последнюю неделю снизился уровень заболеваемости коронавирусом. Такие данные приводятся в еженедельном отчете Минздрава республики, опубликованном во вторник на сайте ведомства.
"С 7 по 13 февраля (шестая неделя) зарегистрировано 16 809 случаев коронавируса, из которых 4350 – в приднестровском регионе. Количество новых эпизодов COVID-19 значительно снизилось по сравнению с предыдущей семидневкой (28 140 случаев)", – пояснили в Минздраве.
В министерстве обратили внимание на то, что за отчетный период заболеваемость составила 451 случай на 100 тысяч населения. По этому показателю Молдова опережает Северную Македонию, Мальту, Боснию и Герцеговину и Албанию.
© SputnikЗаболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения по странам
Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения по странам - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2022
Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения по странам
© Sputnik
Исходя из данных отчета Минздрава, если сравнить данные за 7-13 февраля и 31 января – 6 февраля, то отмечен спад числа новых подтвержденных случаев на 40,2%. Статистика по летальным исходам увеличилась на 38,8%. Количество случаев выздоровления выросло на 11,7%.
Среднее число подтвержденных случаев COVID-19 за последнюю неделю составило 2393. На тяжелые формы инфицирования приходится порядка 1,5%, на средние – 3,4%, а на легкие и бессимптомные – примерно 95,1%.
По данным Минздрава, с начала пандемии заболеваемость коронавирусом достигла 13019 случаев на 100 тысяч населения, а смертность – 294.
Токарчук: в Молдове орудует омикрон- невидимка - Sputnik Молдова, 1920, 14.02.2022
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Токарчук: в Молдове орудует "омикрон"-невидимка
Вчера, 08:00

"Импортный" вирус

Что касается ввоза инфекции в страну, то всего с начала пандемии в Молдове зарегистрировано 4328 эпизодов "импорта" COVID-19, то есть 0,9% от общего числа подтвержденных в республике случаев заражения коронавирусом. За 7-13 февраля выявлено 73 случая "ввоза" инфекции в страну:
Румыния – 24;
Украина – 24;
Россия – 21;
Италия – 16;
Германия – 11;
Великобритания и Франция – по 4;
Польша, Канада, Албания – по 2;
Турция, Танзания, США, Испания, Израиль, Грузия, ОАЭ, Египет, Дания, Болгария, Беларусь, Бельгия и Австрия – по 1.

У кого чаще всего выявляют COVID-19

Средний возраст заболевших – 47,3 года. Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе – у жителей городов.
Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.
Альтштейн: стоит ли надеяться на коллективный иммунитет - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
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8 февраля, 09:00
Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 37 245 детей, а также 2023 беременные женщины.
Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – 54%.
В целом, как отмечается в отчете Минздрава, выявлено 29 934 случаев заражения коронавирусом среди специалистов в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 8567, медсестер – 12 553, санитаров – 3730, вспомогательного персонала – 5084.

COVID в Молдове: самые высокие и самые низкие показатели смертности

Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет 68,5 лет. Примерно в 53% случаев летальные исходы регистрируются среди пациентов женского пола.
По данным на 13 февраля, общий уровень смертности на 100 тысяч населения составляет 294 случая. Самые высокие показатели в Бельцах (528 эпизодов), Дондушанском районе (426) и Кишиневе (417).
Самые низкие показатели смертности зарегистрированы в Вулканештском (147 случаев), Ниспоренском (171), Кантемирском и Штефан-Водском районах (по 175).
Врач - Sputnik Молдова, 1920, 11.02.2022
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11 февраля, 23:45

Вакцинация в Молдове

Как отметили в Минздраве, с 7 по 13 февраля от коронавируса привиты 35 931 человека, что на 3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. По данным министерства, 213 069 человек обратились в центры вакцинации для того, чтобы сделать бустерную дозу.
Уровень вакцинации по стране одной дозой составляет порядка 31%, а полную схему прививок прошли свыше 29% населения, уточняют в Минздраве.
"Самый высокий уровень вакцинации полной схемой до 13 февраля зафиксирован в Кишиневе – 45% и Сороках – 33%, а самый низкий – в Гагаузии – 18%, Сынжерей и Леова – 20%", – добавили в министерстве.
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С начала пандемии, как обратили внимание в ведомстве, Молдова получила 2 823 364 доз вакцины. Согласно данным Минздрава среди полученных республикой доз препаратов:
Pfizer/BioNTech – Comirnaty – 1 027 260;
AstraZeneca – 584 500;
Janssen – 302 500;
"Спутник V" – 306 000;
Sinovac – 170 000;
Sinopharm – 152 000;
Spikevax (Moderna) – 280 800.
"Вакцинация от коронавируса бесплатная и рекомендуется всеми учреждениями в сфере здравоохранения на местном и международном уровнях, как эффективный метод для того, чтобы остановить распространение вируса", – заключили в Минздраве.
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