COVID в Молдове: новых случаев меньше, смертность выше
22:08 15.02.2022 (обновлено: 22:09 15.02.2022)
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Коронавирусные хроники: в молдавском Минздраве рассказали об основных показателях в стране за последние дни.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Молдове за последнюю неделю снизился уровень заболеваемости коронавирусом. Такие данные приводятся в еженедельном отчете Минздрава республики, опубликованном во вторник на сайте ведомства.
"С 7 по 13 февраля (шестая неделя) зарегистрировано 16 809 случаев коронавируса, из которых 4350 – в приднестровском регионе. Количество новых эпизодов COVID-19 значительно снизилось по сравнению с предыдущей семидневкой (28 140 случаев)", – пояснили в Минздраве.
В министерстве обратили внимание на то, что за отчетный период заболеваемость составила 451 случай на 100 тысяч населения. По этому показателю Молдова опережает Северную Македонию, Мальту, Боснию и Герцеговину и Албанию.
© SputnikЗаболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения по странам
Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения по странам
© Sputnik
Исходя из данных отчета Минздрава, если сравнить данные за 7-13 февраля и 31 января – 6 февраля, то отмечен спад числа новых подтвержденных случаев на 40,2%. Статистика по летальным исходам увеличилась на 38,8%. Количество случаев выздоровления выросло на 11,7%.
Среднее число подтвержденных случаев COVID-19 за последнюю неделю составило 2393. На тяжелые формы инфицирования приходится порядка 1,5%, на средние – 3,4%, а на легкие и бессимптомные – примерно 95,1%.
По данным Минздрава, с начала пандемии заболеваемость коронавирусом достигла 13019 случаев на 100 тысяч населения, а смертность – 294.
"Импортный" вирус
Что касается ввоза инфекции в страну, то всего с начала пандемии в Молдове зарегистрировано 4328 эпизодов "импорта" COVID-19, то есть 0,9% от общего числа подтвержденных в республике случаев заражения коронавирусом. За 7-13 февраля выявлено 73 случая "ввоза" инфекции в страну:
Румыния – 24;
Украина – 24;
Россия – 21;
Италия – 16;
Германия – 11;
Великобритания и Франция – по 4;
Польша, Канада, Албания – по 2;
Турция, Танзания, США, Испания, Израиль, Грузия, ОАЭ, Египет, Дания, Болгария, Беларусь, Бельгия и Австрия – по 1.
У кого чаще всего выявляют COVID-19
Средний возраст заболевших – 47,3 года. Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе – у жителей городов.
Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.
Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 37 245 детей, а также 2023 беременные женщины.
Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – 54%.
В целом, как отмечается в отчете Минздрава, выявлено 29 934 случаев заражения коронавирусом среди специалистов в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 8567, медсестер – 12 553, санитаров – 3730, вспомогательного персонала – 5084.
COVID в Молдове: самые высокие и самые низкие показатели смертности
Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет 68,5 лет. Примерно в 53% случаев летальные исходы регистрируются среди пациентов женского пола.
По данным на 13 февраля, общий уровень смертности на 100 тысяч населения составляет 294 случая. Самые высокие показатели в Бельцах (528 эпизодов), Дондушанском районе (426) и Кишиневе (417).
Самые низкие показатели смертности зарегистрированы в Вулканештском (147 случаев), Ниспоренском (171), Кантемирском и Штефан-Водском районах (по 175).
11 февраля, 23:45
Вакцинация в Молдове
Как отметили в Минздраве, с 7 по 13 февраля от коронавируса привиты 35 931 человека, что на 3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. По данным министерства, 213 069 человек обратились в центры вакцинации для того, чтобы сделать бустерную дозу.
Уровень вакцинации по стране одной дозой составляет порядка 31%, а полную схему прививок прошли свыше 29% населения, уточняют в Минздраве.
"Самый высокий уровень вакцинации полной схемой до 13 февраля зафиксирован в Кишиневе – 45% и Сороках – 33%, а самый низкий – в Гагаузии – 18%, Сынжерей и Леова – 20%", – добавили в министерстве.
С начала пандемии, как обратили внимание в ведомстве, Молдова получила 2 823 364 доз вакцины. Согласно данным Минздрава среди полученных республикой доз препаратов:
Pfizer/BioNTech – Comirnaty – 1 027 260;
AstraZeneca – 584 500;
Janssen – 302 500;
"Спутник V" – 306 000;
Sinovac – 170 000;
Sinopharm – 152 000;
Spikevax (Moderna) – 280 800.
"Вакцинация от коронавируса бесплатная и рекомендуется всеми учреждениями в сфере здравоохранения на местном и международном уровнях, как эффективный метод для того, чтобы остановить распространение вируса", – заключили в Минздраве.