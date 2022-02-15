https://ru.sputnik.md/20220215/dizainer-laquan-smiht-nedelea-modi-48936429.html

Любимый дизайнер звезд LaQuan Smith на Неделе моды в Нью-Йорке

Любимый дизайнер звезд LaQuan Smith на Неделе моды в Нью-Йорке

Любимый дизайнер Ким Кардашьян, Бейонсе и Рианны представил свою коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке

2022-02-15T23:32+0200

2022-02-15T23:32+0200

2022-02-15T23:32+0200

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Молодой американский дизайнер ЛаКуан Смит, основатель и генеральный директор бренда женской одежды 'LaQuan Smith, известен во всем мире. Его наряды выбирают голливудские звезды, инфлюенсеры, поп-дивы и жены миллионеров.Бренд стал известен благодаря созданию роскошных ансамблей костюмов класса люкс. Благодаря Смиту женственность и сексуальность остаются главными темами современной моды.

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