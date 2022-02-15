Любимый дизайнер звезд LaQuan Smith на Неделе моды в Нью-Йорке
Модель представляет творение из последней коллекции LaQuan Smith во время недели моды в Нью-Йорке.
Модель представляет творение из последней коллекции LaQuan Smith во время недели моды в Нью-Йорке.
Откровенность и сексуальность сопровождают каждый наряд.
Особое внимание дизайнер уделят цветам и фактурам.
Больше открытого тела - залог успеха бренда.
Красная меховая ушанка станет выбором для самых смелых.
Каждая деталь подчеркивает талант дизайнера.
Объемные меховые шапки - один из трендов.
Женщина перед просмотром последней коллекции LaQuan Smith во время недели моды в Нью-Йорке.
Женщина перед просмотром последней коллекции LaQuan Smith во время недели моды в Нью-Йорке.
Черный цвет в новом сезоне не теряет своей актуальности.
Один из нарядов из последней коллекции дизайнера Лакуана Смита.
Модель представляет последнюю коллекцию дизайнера Лакуана Смита на Неделе моды в Нью-Йорке.
Модель представляет последнюю коллекцию дизайнера Лакуана Смита на Неделе моды в Нью-Йорке.
Подготовка к показу дизайнера Лакуана Смита на Неделе моды в Нью-Йорке.
Подготовка к показу дизайнера Лакуана Смита на Неделе моды в Нью-Йорке.