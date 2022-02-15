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Любимый дизайнер звезд LaQuan Smith на Неделе моды в Нью-Йорке
Любимый дизайнер звезд LaQuan Smith на Неделе моды в Нью-Йорке
Любимый дизайнер Ким Кардашьян, Бейонсе и Рианны представил свою коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке
2022-02-15T23:32+0200
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фото
фото
мода
нью-йорк
звезда
дизайнер
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Молодой американский дизайнер ЛаКуан Смит, основатель и генеральный директор бренда женской одежды 'LaQuan Smith, известен во всем мире. Его наряды выбирают голливудские звезды, инфлюенсеры, поп-дивы и жены миллионеров.Бренд стал известен благодаря созданию роскошных ансамблей костюмов класса люкс. Благодаря Смиту женственность и сексуальность остаются главными темами современной моды.
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фото, фото, мода, нью-йорк, звезда, дизайнер

Любимый дизайнер звезд LaQuan Smith на Неделе моды в Нью-Йорке

23:32 15.02.2022
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Среди клиентов бренда - Ким Кардашьян, Бейонсе и Рианна.
Молодой американский дизайнер ЛаКуан Смит, основатель и генеральный директор бренда женской одежды 'LaQuan Smith, известен во всем мире. Его наряды выбирают голливудские звезды, инфлюенсеры, поп-дивы и жены миллионеров.
Бренд стал известен благодаря созданию роскошных ансамблей костюмов класса люкс. Благодаря Смиту женственность и сексуальность остаются главными темами современной моды.
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© REUTERS / Caitlin Ochs

Модель представляет творение из последней коллекции LaQuan Smith во время недели моды в Нью-Йорке.

Модель представляет творение из последней коллекции LaQuan Smith во время недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Молдова
1/12
© REUTERS / Caitlin Ochs

Модель представляет творение из последней коллекции LaQuan Smith во время недели моды в Нью-Йорке.

© REUTERS / Caitlin Ochs

Откровенность и сексуальность сопровождают каждый наряд.

Откровенность и сексуальность сопровождают каждый наряд. - Sputnik Молдова
2/12
© REUTERS / Caitlin Ochs

Откровенность и сексуальность сопровождают каждый наряд.

© REUTERS / Caitlin Ochs

Особое внимание дизайнер уделят цветам и фактурам.

Особое внимание дизайнер уделят цветам и фактурам. - Sputnik Молдова
3/12
© REUTERS / Caitlin Ochs

Особое внимание дизайнер уделят цветам и фактурам.

© REUTERS / Caitlin Ochs

Больше открытого тела - залог успеха бренда.

Больше открытого тела - залог успеха бренда. - Sputnik Молдова
4/12
© REUTERS / Caitlin Ochs

Больше открытого тела - залог успеха бренда.

© REUTERS / Caitlin Ochs

Красная меховая ушанка станет выбором для самых смелых.

Красная меховая ушанка станет выбором для самых смелых. - Sputnik Молдова
5/12
© REUTERS / Caitlin Ochs

Красная меховая ушанка станет выбором для самых смелых.

© REUTERS / Caitlin Ochs

Каждая деталь подчеркивает талант дизайнера.

Каждая деталь подчеркивает талант дизайнера. - Sputnik Молдова
6/12
© REUTERS / Caitlin Ochs

Каждая деталь подчеркивает талант дизайнера.

© REUTERS / Caitlin Ochs

Объемные меховые шапки - один из трендов.

Объемные меховые шапки - один из трендов. - Sputnik Молдова
7/12
© REUTERS / Caitlin Ochs

Объемные меховые шапки - один из трендов.

© REUTERS / Caitlin Ochs

Женщина перед просмотром последней коллекции LaQuan Smith во время недели моды в Нью-Йорке.

Женщина перед просмотром последней коллекции LaQuan Smith во время недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Молдова
8/12
© REUTERS / Caitlin Ochs

Женщина перед просмотром последней коллекции LaQuan Smith во время недели моды в Нью-Йорке.

© REUTERS / Caitlin Ochs

Черный цвет в новом сезоне не теряет своей актуальности.

Черный цвет в новом сезоне не теряет своей актуальности. - Sputnik Молдова
9/12
© REUTERS / Caitlin Ochs

Черный цвет в новом сезоне не теряет своей актуальности.

© REUTERS / Caitlin Ochs

Один из нарядов из последней коллекции дизайнера Лакуана Смита.

Один из нарядов из последней коллекции дизайнера Лакуана Смита. - Sputnik Молдова
10/12
© REUTERS / Caitlin Ochs

Один из нарядов из последней коллекции дизайнера Лакуана Смита.

© REUTERS / Caitlin Ochs

Модель представляет последнюю коллекцию дизайнера Лакуана Смита на Неделе моды в Нью-Йорке.

Модель представляет последнюю коллекцию дизайнера Лакуана Смита на Неделе моды в Нью-Йорке. - Sputnik Молдова
11/12
© REUTERS / Caitlin Ochs

Модель представляет последнюю коллекцию дизайнера Лакуана Смита на Неделе моды в Нью-Йорке.

© AFP 2022 / Kena Betancur

Подготовка к показу дизайнера Лакуана Смита на Неделе моды в Нью-Йорке.

Подготовка к показу дизайнера Лакуана Смита на Неделе моды в Нью-Йорке. - Sputnik Молдова
12/12
© AFP 2022 / Kena Betancur

Подготовка к показу дизайнера Лакуана Смита на Неделе моды в Нью-Йорке.

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