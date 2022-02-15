https://ru.sputnik.md/20220215/elektronnaya-oplata-proezd-kishinev-48934755.html
В кишиневском транспорте появилась новая форма электронной оплаты
В кишиневском транспорте появилась новая форма электронной оплаты
Теперь платить за проезд картой пассажиры будут сами у специального аппарата в салоне транспорта, а не у кондуктора.
2022-02-15T11:12+0200
2022-02-15T11:12+0200
2022-02-15T11:43+0200
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Второй этап пилотного проекта электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте запустили в Кишиневе. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Ион Чебан. По его словам, первые стационарные валидаторы были установлены в троллейбусах, курсирующих по маршруту № 30, а далее в тестовом режиме их установят в трех автобусах маршрута № 37.Таким образом, уточнил мэр, каждая транспортная единица будет оснащена двумя валидаторами (по одному у среднего и заднего входов).Оплата производится картой независимо от кондуктора и происходит следующим образом:Мэр Кишинева добавил, что сотрудники Управления электротранспорта могут отслеживать все платежи в режиме онлайн через специальную панель Dashboard.При этом валидаторы работают без вмешательства человека и не выдают билеты.Подтверждение платежа приходит по SMS или через мобильное приложение банка.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, кишинев, троллейбус, автобус, электронная система
В кишиневском транспорте появилась новая форма электронной оплаты
11:12 15.02.2022 (обновлено: 11:43 15.02.2022) Подписаться на
Оплатить проезд в общественном транспорте Кишинева можно будет без помощи кондуктора.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Второй этап пилотного проекта электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте запустили в Кишиневе. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Ион Чебан.
По его словам, первые стационарные валидаторы были установлены в троллейбусах, курсирующих по маршруту № 30, а далее в тестовом режиме их установят в трех автобусах маршрута № 37.
Таким образом, уточнил мэр, каждая транспортная единица будет оснащена двумя валидаторами (по одному у среднего и заднего входов).
Оплата производится картой независимо от кондуктора и происходит следующим образом:
прикладываем карту к валидатору;
срабатывает звуковой сигнал;
на экране зеленым цветом отображается сообщение "успешный платеж" или красным в случае неудачного платежа.
"У кондуктора есть специальная техническая карта, с помощью которой он может проверить произведенные платежи. При касании технической карты и повторном касании карты путешественника на дисплее отображается информация о том, была ли произведена оплата", – объяснил Чебан.
Мэр Кишинева добавил, что сотрудники Управления электротранспорта могут отслеживать все платежи в режиме онлайн через специальную панель Dashboard.
При этом валидаторы работают без вмешательства человека и не выдают билеты.
Подтверждение платежа приходит по SMS или через мобильное приложение банка.