https://ru.sputnik.md/20220215/glavu-otdeleniya-onkoinstituta-poymali-vzyatkoy-48956992.html

Главу отделения Онкоинститута поймали на взятке за госпитализацию пациента

Главу отделения Онкоинститута поймали на взятке за госпитализацию пациента

Врач требовал деньги у неизлечимого пациента якобы за госпитализацию и немедленное начало лечения.

2022-02-15T16:32+0200

2022-02-15T16:32+0200

2022-02-15T16:59+0200

общество

в молдове

молдова

взятка

госпитализация

врач

национальный антикоррупционный центр

онкологический институт в кишиневе

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КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Главу отделения в Онкологическом институте задержали сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) во время получения взятки. Как отметили в НАЦ, врача взяли с поличным при передаче двух тысяч евро. О передаче взятки сообщил в органы пациент. По данным заявителя, заведующий отделением якобы потребовал от него две тысячи евро, чтобы обеспечить госпитализацию неизлечимо больного и срочно начать онкологическое лечение. По данному делу возбуждено уголовное дело за взяточничество. Врача задержали с поличным. "Передача денег прошла под контролем сотрудников НАЦ и была зафиксирована на аудио и видео устройствах", - уточнили в ведомстве. В случае признания вины начальнику отдела, являющемуся также общественным деятелем, грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности на срок до 15 лет.

https://ru.sputnik.md/20211209/sib-advokat-vzyatka-47085012.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, взятка, госпитализация, врач, национальный антикоррупционный центр, онкологический институт в кишиневе