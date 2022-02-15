https://ru.sputnik.md/20220215/glavu-otdeleniya-onkoinstituta-poymali-vzyatkoy-48956992.html
Главу отделения Онкоинститута поймали на взятке за госпитализацию пациента
Главу отделения Онкоинститута поймали на взятке за госпитализацию пациента
Врач требовал деньги у неизлечимого пациента якобы за госпитализацию и немедленное начало лечения.
2022-02-15T16:32+0200
2022-02-15T16:32+0200
2022-02-15T16:59+0200
общество
в молдове
молдова
взятка
госпитализация
врач
национальный антикоррупционный центр
онкологический институт в кишиневе
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КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Главу отделения в Онкологическом институте задержали сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) во время получения взятки. Как отметили в НАЦ, врача взяли с поличным при передаче двух тысяч евро. О передаче взятки сообщил в органы пациент. По данным заявителя, заведующий отделением якобы потребовал от него две тысячи евро, чтобы обеспечить госпитализацию неизлечимо больного и срочно начать онкологическое лечение. По данному делу возбуждено уголовное дело за взяточничество. Врача задержали с поличным. "Передача денег прошла под контролем сотрудников НАЦ и была зафиксирована на аудио и видео устройствах", - уточнили в ведомстве. В случае признания вины начальнику отдела, являющемуся также общественным деятелем, грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности на срок до 15 лет.
https://ru.sputnik.md/20211209/sib-advokat-vzyatka-47085012.html
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в молдове, молдова, взятка, госпитализация, врач, национальный антикоррупционный центр, онкологический институт в кишиневе
Главу отделения Онкоинститута поймали на взятке за госпитализацию пациента
16:32 15.02.2022 (обновлено: 16:59 15.02.2022) Подписаться на
Врач требовал деньги у неизлечимо больного пациента якобы за госпитализацию и немедленное начало лечения.
КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Главу отделения в Онкологическом институте задержали сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) во время получения взятки.
Как отметили в НАЦ, врача взяли с поличным при передаче двух тысяч евро. О передаче взятки сообщил в органы пациент.
По данным заявителя, заведующий отделением якобы потребовал от него две тысячи евро, чтобы обеспечить госпитализацию неизлечимо больного и срочно начать онкологическое лечение.
"Обсуждение якобы состоялось 11 февраля в кабинете врача, после чего было поставлено в известность руководство медучреждения и НАЦ", - отметили в ведомстве.
По данному делу возбуждено уголовное дело за взяточничество. Врача задержали с поличным.
"Передача денег прошла под контролем сотрудников НАЦ и была зафиксирована на аудио и видео устройствах", - уточнили в ведомстве.
В случае признания вины начальнику отдела, являющемуся также общественным деятелем, грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности на срок до 15 лет.