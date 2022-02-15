Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220215/glavu-otdeleniya-onkoinstituta-poymali-vzyatkoy-48956992.html
Главу отделения Онкоинститута поймали на взятке за госпитализацию пациента
Главу отделения Онкоинститута поймали на взятке за госпитализацию пациента
Врач требовал деньги у неизлечимого пациента якобы за госпитализацию и немедленное начало лечения.
2022-02-15T16:32+0200
2022-02-15T16:59+0200
общество
в молдове
молдова
взятка
госпитализация
врач
национальный антикоррупционный центр
онкологический институт в кишиневе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/02/31889397_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_10c4546ad47c62a108bf7f5d2fe69218.jpg
КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Главу отделения в Онкологическом институте задержали сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) во время получения взятки. Как отметили в НАЦ, врача взяли с поличным при передаче двух тысяч евро. О передаче взятки сообщил в органы пациент. По данным заявителя, заведующий отделением якобы потребовал от него две тысячи евро, чтобы обеспечить госпитализацию неизлечимо больного и срочно начать онкологическое лечение. По данному делу возбуждено уголовное дело за взяточничество. Врача задержали с поличным. "Передача денег прошла под контролем сотрудников НАЦ и была зафиксирована на аудио и видео устройствах", - уточнили в ведомстве. В случае признания вины начальнику отдела, являющемуся также общественным деятелем, грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности на срок до 15 лет.
https://ru.sputnik.md/20211209/sib-advokat-vzyatka-47085012.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/02/31889397_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844746f4c5ff35f91fc9244edeebb861.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, взятка, госпитализация, врач, национальный антикоррупционный центр, онкологический институт в кишиневе

Главу отделения Онкоинститута поймали на взятке за госпитализацию пациента

16:32 15.02.2022 (обновлено: 16:59 15.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться наGoogle news
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Врач требовал деньги у неизлечимо больного пациента якобы за госпитализацию и немедленное начало лечения.
КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Главу отделения в Онкологическом институте задержали сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) во время получения взятки.
Как отметили в НАЦ, врача взяли с поличным при передаче двух тысяч евро. О передаче взятки сообщил в органы пациент.
По данным заявителя, заведующий отделением якобы потребовал от него две тысячи евро, чтобы обеспечить госпитализацию неизлечимо больного и срочно начать онкологическое лечение.

"Обсуждение якобы состоялось 11 февраля в кабинете врача, после чего было поставлено в известность руководство медучреждения и НАЦ", - отметили в ведомстве.

По данному делу возбуждено уголовное дело за взяточничество. Врача задержали с поличным.
"Передача денег прошла под контролем сотрудников НАЦ и была зафиксирована на аудио и видео устройствах", - уточнили в ведомстве.
В случае признания вины начальнику отдела, являющемуся также общественным деятелем, грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности на срок до 15 лет.
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
СИБ задержал адвоката за взятку в три тысячи евро
9 декабря 2021, 13:20
Итоги обысков на КПП "Леушень": задержано пять человек>>>
"Уволить всех" – что поможет искоренить коррупцию в судебной системе>>>
Шесть взяток за ночь: попытки подкупа сотрудников>>>
В прокуратуре не стали открывать уголовное дело против врио генпрокурора>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала