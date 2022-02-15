https://ru.sputnik.md/20220215/gosdep-rekomendoval-amerikantsy-moldova-48930071.html

Госдеп США рекомендовал американцам не посещать Молдову

Госдеп США рекомендовал американцам не посещать Молдову

Гражданам США не рекомендуется посещать Молдову из-за COVID-19 и напряженной обстановки в регионе

2022-02-15T08:52+0200

2022-02-15T08:52+0200

2022-02-15T09:20+0200

в мире

госдеп сша

молдова

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Гражданам США не рекомендуется посещать Молдову. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте Госдепартамента США."Не посещайте Молдову из-за COVID-19 и необычного наращивания российской военной активности вокруг Украины, также неразрешенного конфликта между регионом Приднестровья и центральными властями Молдовы; гражданам США, находящимся в Приднестровье, следует незамедлительно покинуть регион" – говорится в сообщении Госдепа США.Госдеп также сообщил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) присвоил Молдове четвертый уровень опасности в связи с распространением коронавируса, что указывает на очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ru.sputnik.md/20220203/vneshnyaya-politika-pas-i-vliyanie-nato-i-ssha-na-moldovu-48525815.html

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