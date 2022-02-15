https://ru.sputnik.md/20220215/gosduma-rossia-proekt-obrascheniye-prezident-48953675.html

Госдума проголосовала за проект обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР

Госдума проголосовала за проект обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы постановили немедленно обратиться к президенту России с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР.

2022-02-15T17:14+0200

2022-02-15T17:14+0200

2022-02-15T17:14+0200

госдума россии

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Депутаты Госдумы России во вторник проголосовали за проект постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов, сообщает РИА Новости. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": первый вариант предполагал направление обращения непосредственно президенту РФ, а второй – консультацию с МИД.За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР — 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант.Как уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направят главе России незамедлительно."Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности", — подчеркнул он.

https://ru.sputnik.md/20211223/putin-minskie-soglasheniya-edinstvenno-vozmozhnyy-variant-uregulirovaniya-donbasse-47463751.html

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госдума россии, владимир путин, проект, признание, днр, лнр, президент рф