https://ru.sputnik.md/20220215/hagimus-proydut-dosrochnye-mestnye-vybory-iz-za-smerti-primara-48961177.html
В селе Хаджимус пройдут досрочные местные выборы из-за гибели примара
В селе Хаджимус пройдут досрочные местные выборы из-за гибели примара
К списку нескольких населенных пунктов, где пройдут местные выборы весной, добавили село Хаджимус, где погиб примар.
2022-02-15T18:37+0200
2022-02-15T18:37+0200
2022-02-15T18:37+0200
общество
в молдове
молдова
местные выборы
центральная избирательная комиссия
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КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила проведение досрочных местных выборов на должность примара в селе Хаджимус Каушанского района. Голосование назначено на 15 мая 2022 года. Досрочные выборы были назначены в связи со смертью прошлого мэра села Хаджимус Анатолия Епуре. Примар погиб в ДТП в ночь на 7 февраля на въезде в Каушаны. Напомним, ранее в ЦИК утвердили на тот же день проведение выборов в нескольких населенных пунктах Молдовы:
https://ru.sputnik.md/20211213/tsik-pridnestrovya-podvel-ofitsialnye-itogi-vyborov-v-regione-47200502.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, местные выборы, центральная избирательная комиссия
В селе Хаджимус пройдут досрочные местные выборы из-за гибели примара
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К списку нескольких населенных пунктов, где пройдут местные выборы весной, добавили еще одно село.
КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила проведение досрочных местных выборов на должность примара в селе Хаджимус Каушанского района.
Голосование назначено на 15 мая 2022 года.
Досрочные выборы были назначены в связи со смертью прошлого мэра села Хаджимус Анатолия Епуре. Примар погиб в ДТП в ночь на 7 февраля на въезде в Каушаны.
Напомним, ранее в ЦИК утвердили на тот же день проведение выборов в нескольких населенных пунктах Молдовы:
коммуна Гетлово Оргеевского района;
коммуна Хородиште Резинского района;
село Застынка Сорокского района;
село Моара де пятрэ Дрокиевского района;
село Тэтэрешты Страшенского района;
село Глинжены Фэлештского района;
село Пэулешты Каларашского района;
коммуна Александрешты и село Зэиканы Рышканского района.