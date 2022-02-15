https://ru.sputnik.md/20220215/hagimus-proydut-dosrochnye-mestnye-vybory-iz-za-smerti-primara-48961177.html

В селе Хаджимус пройдут досрочные местные выборы из-за гибели примара

В селе Хаджимус пройдут досрочные местные выборы из-за гибели примара

К списку нескольких населенных пунктов, где пройдут местные выборы весной, добавили село Хаджимус, где погиб примар.

2022-02-15T18:37+0200

2022-02-15T18:37+0200

2022-02-15T18:37+0200

общество

в молдове

молдова

местные выборы

центральная избирательная комиссия

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КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила проведение досрочных местных выборов на должность примара в селе Хаджимус Каушанского района. Голосование назначено на 15 мая 2022 года. Досрочные выборы были назначены в связи со смертью прошлого мэра села Хаджимус Анатолия Епуре. Примар погиб в ДТП в ночь на 7 февраля на въезде в Каушаны. Напомним, ранее в ЦИК утвердили на тот же день проведение выборов в нескольких населенных пунктах Молдовы:

https://ru.sputnik.md/20211213/tsik-pridnestrovya-podvel-ofitsialnye-itogi-vyborov-v-regione-47200502.html

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