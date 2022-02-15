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Снова слежка: в кабинете мэра Бельц нашли прослушку
Снова слежка: в кабинете мэра Бельц нашли прослушку
Еще у одного чиновника нашли прослушивающие устройства на рабочем месте.
2022-02-15T13:26+0200
2022-02-15T13:50+0200
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В кабинете примара муниципия Бельцы Николая Григоришина нашли два прослушивающих устройства. Об этом сообщил сам чиновник на своей странице в Facebook.По его словам, устройства были найдены во время уборки. Напомним, ранее устройства для слежки были обнаружены в кабинете нового главы Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Юлиана Русу. Все найденные предметы были отправлены на проверку. В мае 2021 года президент Молдовы Майя Санду обвинила действующего главу МВД Павла Войку в организации наружного наблюдения за членами ее семьи.Затем Войку отверг все эти обвинения, назвав их необоснованными и носящими политический характер в связи с предстоящими досрочными парламентскими выборами.Позже пятый президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что слежкой в республике занимается только СИБ, которая подчиняется Майе Санду.При этом сам Додон обвинил Санду в том, что на самом деле она занимается слежкой за ним как за политическим оппонентом, а также за неподчиненными ей госструктурами.Позднее в СИБ опровергли какую-либо причастность к слежке за политиками.
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в молдове, молдова, бельцы, прослушка

Снова слежка: в кабинете мэра Бельц нашли прослушку

13:26 15.02.2022 (обновлено: 13:50 15.02.2022)
© Photo : Facebook / Николай ГригоришинНиколай Григоришин
Николай Григоришин - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2022
© Photo : Facebook / Николай Григоришин
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Еще у одного молдавского чиновника нашли прослушивающие устройства на рабочем месте.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В кабинете примара муниципия Бельцы Николая Григоришина нашли два прослушивающих устройства. Об этом сообщил сам чиновник на своей странице в Facebook.
По его словам, устройства были найдены во время уборки.

"Если вы хотите меня напугать или поставить на колени, то у вас это не получится! Я узнаю, кто установил незаконно эти устройства, и их имена узнает вся страна. Считаю, что делал и делаю все правильно, но, видно, кто-то с этим не согласен", – написал Григоришин.

Напомним, ранее устройства для слежки были обнаружены в кабинете нового главы Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Юлиана Русу. Все найденные предметы были отправлены на проверку.
В мае 2021 года президент Молдовы Майя Санду обвинила действующего главу МВД Павла Войку в организации наружного наблюдения за членами ее семьи.
Затем Войку отверг все эти обвинения, назвав их необоснованными и носящими политический характер в связи с предстоящими досрочными парламентскими выборами.
Позже пятый президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что слежкой в республике занимается только СИБ, которая подчиняется Майе Санду.
При этом сам Додон обвинил Санду в том, что на самом деле она занимается слежкой за ним как за политическим оппонентом, а также за неподчиненными ей госструктурами.
Позднее в СИБ опровергли какую-либо причастность к слежке за политиками.
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