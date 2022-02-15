https://ru.sputnik.md/20220215/kabinet-mer-belts-proslushka-48947445.html

Снова слежка: в кабинете мэра Бельц нашли прослушку

Снова слежка: в кабинете мэра Бельц нашли прослушку

Еще у одного чиновника нашли прослушивающие устройства на рабочем месте.

2022-02-15T13:26+0200

2022-02-15T13:26+0200

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В кабинете примара муниципия Бельцы Николая Григоришина нашли два прослушивающих устройства. Об этом сообщил сам чиновник на своей странице в Facebook.По его словам, устройства были найдены во время уборки. Напомним, ранее устройства для слежки были обнаружены в кабинете нового главы Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Юлиана Русу. Все найденные предметы были отправлены на проверку. В мае 2021 года президент Молдовы Майя Санду обвинила действующего главу МВД Павла Войку в организации наружного наблюдения за членами ее семьи.Затем Войку отверг все эти обвинения, назвав их необоснованными и носящими политический характер в связи с предстоящими досрочными парламентскими выборами.Позже пятый президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что слежкой в республике занимается только СИБ, которая подчиняется Майе Санду.При этом сам Додон обвинил Санду в том, что на самом деле она занимается слежкой за ним как за политическим оппонентом, а также за неподчиненными ей госструктурами.Позднее в СИБ опровергли какую-либо причастность к слежке за политиками.

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2022

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