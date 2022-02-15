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https://ru.sputnik.md/20220215/kanada-zatonulo-ispanskoe-sudno-pogibshie-48952906.html
У берегов Канады затонуло испанское судно, есть погибшие
У берегов Канады затонуло испанское судно, есть погибшие
Недалеко от берегов Канады потерпело крушение рыболовное судно Villa de Pitanxo под испанским флагом
2022-02-15T18:59+0200
2022-02-15T18:59+0200
канада
судно
погибшие
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Недалеко от берегов Канады потерпело крушение рыболовное судно Villa de Pitanxo под испанским флагом, передает РИА Новости. В результате трагедии погибли как минимум 4 человека, их тела были обнаружены в районе крушения. Всего на борту находились 24 человека, сообщает испанская газета издание Faro de Vigo."Были обнаружены три человека живыми, а также четыре тела", - сообщили в службе спасения на море Испании.Известно, что на судне было 12 испанцев, а также перуанцы и два датчанина, сообщает испанское издание. В момент трагедии корабль находился в 250 милях от берега. На месте были найдены две спасательные шлюпки, одна из них пустая, в другой находились три моряка.Как сообщила представитель правительства Испании в Понтеведре Маика Ларриба, есть погибшие. Несколько человек удалось спасти. Крушение произошло в районе острова Терранова.Ведется поисково-спасательная операция.
https://ru.sputnik.md/20220121/bolee-300-migrantov-spasla-beregovaya-okhrana-italii-15-metrovogo-sudna-48217586.html
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канада, судно, погибшие

У берегов Канады затонуло испанское судно, есть погибшие

18:59 15.02.2022
© AP Photo / Mehmet GuzelСудно
Судно - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Mehmet Guzel
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Всего на корабле находились 24 человека.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Недалеко от берегов Канады потерпело крушение рыболовное судно Villa de Pitanxo под испанским флагом, передает РИА Новости. В результате трагедии погибли как минимум 4 человека, их тела были обнаружены в районе крушения. Всего на борту находились 24 человека, сообщает испанская газета издание Faro de Vigo.
"Были обнаружены три человека живыми, а также четыре тела", - сообщили в службе спасения на море Испании.
Известно, что на судне было 12 испанцев, а также перуанцы и два датчанина, сообщает испанское издание. В момент трагедии корабль находился в 250 милях от берега. На месте были найдены две спасательные шлюпки, одна из них пустая, в другой находились три моряка.

Как сообщила представитель правительства Испании в Понтеведре Маика Ларриба, есть погибшие. Несколько человек удалось спасти. Крушение произошло в районе острова Терранова.

Ведется поисково-спасательная операция.
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