https://ru.sputnik.md/20220215/kanada-zatonulo-ispanskoe-sudno-pogibshie-48952906.html

У берегов Канады затонуло испанское судно, есть погибшие

У берегов Канады затонуло испанское судно, есть погибшие

Недалеко от берегов Канады потерпело крушение рыболовное судно Villa de Pitanxo под испанским флагом

2022-02-15T18:59+0200

2022-02-15T18:59+0200

2022-02-15T18:59+0200

канада

судно

погибшие

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Недалеко от берегов Канады потерпело крушение рыболовное судно Villa de Pitanxo под испанским флагом, передает РИА Новости. В результате трагедии погибли как минимум 4 человека, их тела были обнаружены в районе крушения. Всего на борту находились 24 человека, сообщает испанская газета издание Faro de Vigo."Были обнаружены три человека живыми, а также четыре тела", - сообщили в службе спасения на море Испании.Известно, что на судне было 12 испанцев, а также перуанцы и два датчанина, сообщает испанское издание. В момент трагедии корабль находился в 250 милях от берега. На месте были найдены две спасательные шлюпки, одна из них пустая, в другой находились три моряка.Как сообщила представитель правительства Испании в Понтеведре Маика Ларриба, есть погибшие. Несколько человек удалось спасти. Крушение произошло в районе острова Терранова.Ведется поисково-спасательная операция.

https://ru.sputnik.md/20220121/bolee-300-migrantov-spasla-beregovaya-okhrana-italii-15-metrovogo-sudna-48217586.html

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канада, судно, погибшие